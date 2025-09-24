EU e Indonesia firman un acuerdo de libre comercio, Bruselas quiere un aplazamiento de su ley contra la deforestación

Publicado el 23 de septiembre de 2025 a las 7:46 p.m.

actualizado el 24 de septiembre de 2025 a las 8:32 am Lectura: 2 min.







Indonesia y la Unión Europea (UE) concluyeron este martes 23 de septiembre, 23 de septiembre, un acuerdo de libre comercio al final de largas negociaciones que se aceleró después del aumento de las tareas de aduanas estadounidenses. A raíz de la firma del Tratado, la Comisión Europea propuso posponer, nuevamente, la entrada en vigor de su ley contra la deforestación, fuertemente practicada por Indonesia.





Portado por el Ministro de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, y el Comisionado de Comercio Europeo, el Eslovaco Maros Šefčovič, la CEPA (Acuerdo de Asociación Económica Global) facilitará los intercambios entre las 27 naciones del bloque europeo y la economía más grande del sudeste asiático.





“La UE e Indonesia envían un mensaje fuerte al mundo de que estamos unidos en nuestro compromiso con un comercio internacional abierto, basado en reglas y beneficiosos mutuamente”dijo Maros Šefčovič.









Retrasado en particular por la espinosa cuestión de los productos de deforestación, las conversaciones se aceleraron después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de imponer un aumento en los deberes aduaneros en muchos países.





Un “Protocolo de aceite de palma”





Recientemente se han tenso las relaciones entre Bruselas y Djakarta debido a una prohibición de importación propuesta por la UE sobre productos Deforestation. Esto ha irritado a Indonesia, un importante exportador del aceite de palma.





Este martes, la Comisión Europea propuso un nuevo aplazamiento de un año, desde finales de 2025 hasta finales de 2026, de esta ley anti-defectos, criticada por una serie de países, incluidos Estados Unidos, Brasil e Indonesia. Esta ley tiene como objetivo prohibir el marketing en Europa de productos como el aceite de palma, el cacao, el café, la soja y la madera cuando vengan de Deforests después de diciembre de 2020. La propuesta de aplazamiento estará sujeta a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, donde podría obtener el apoyo de la derecha correcta y extrema.





El comisionado europeo responsable del medio ambiente, Jessika Roswall, explicó que la UE necesitaba tiempo para que la ley estuviera operativa, en particular la “Sistema informático” Vigilancia forestal.









El acuerdo firmado este martes incluye un “Protocolo sobre aceite de palma”dirigido a “Maximice el potencial de la CEPA para apoyar el comercio de aceite de palma sostenible”. Su objetivo es establecer “Una plataforma de diálogo, especialmente en desarrollos regulatorios relevantes para el sector del aceite de palma”agrega la comisión sin dar más detalles. Según Bhima Yudhistira Airlangga, Maros Šefčovič había prometido otorgar un “Tratamiento especial” En Djakarta sobre la política de deforestación.





Los defensores ambientales temen que el acuerdo tenga una aceleración de la deforestación debido a una mayor demanda de aceite de palma indonesio. “Los bosques naturales que quedan en concesiones de palma aceitera se despejarán en el futuro cercano (Y) convertido en plantaciones »se preocupa a Syahrul Fitra, de Greenpeace Indonesia.





“Nuevas oportunidades”





Pero si bien sus productos exportados a los Estados Unidos ahora se gravan al 19 %, Djakarta ha recurrido a la UE para obtener acceso preferencial. Por su parte, también dirigido por la administración Trump, los veintisiete buscan diversificar sus asociaciones comerciales.





Según el acuerdo, el 80 % de los productos indonesios exportados a la UE se beneficiarán de las tareas de aduanas cero, dijo Bhima Yudhistira Airlangga. Esto debería beneficiar a los principales productos indonesios, incluidos zapatos, textiles, productos de pesca o aceite de palma, agregó.









“Nuestro acuerdo con Indonesia crea nuevas oportunidades para empresas y agricultores” Y “También garantiza un suministro estable y predecible de materias primas esenciales”dijo el presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, citado en un comunicado de prensa.