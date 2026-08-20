¡Yvette Roudy en el Panteón!

Mientras preparábamos el “Manifiesto de los 343” en 1971 con Cathy Bernheim, Gisèle Halimi, Liliane Kandel, Maryse Lapergue, Nicole Muchnik del “New Observer”, Christiane Rochefort, Delphine Seyrig, Monique Wittig, Anne Zelensky y algunas otras, durante nuestras reuniones dominicales en casa de Simone de Beauvoir, ella invitó a sus amigos más cercanos a agregar sus nombres para que aceptaran declarar su clandestinidad. abortos, entonces considerados por la ley como actos criminales. Entre nosotros estaba Colette Audry, ex combatiente de la resistencia, activista socialista y escritora, que se puso en contacto con Yvette Roudy.

Yvette Roudy se comprometió desde muy joven con los derechos de la mujer. Había traducido del inglés el ensayo “La mujer mistificada” de Betty Friedan, y creado en 1965 –seis años antes del “Manifiesto de los 343” publicado en “Le Nouvel Observateur” el 5 de abril de 1971- “La mujer del siglo XX”.mi “siglo”, revista del Movimiento Democrático de Mujeres (MDF). La futura Ministra de Derechos de la Mujer entró en la política para lograr que se adoptaran leyes más humanas y justas a favor de las mujeres.

Actuar sobre la realidad, cuestionar las injusticias hacia sus colegas, obligar a los que están en el poder a establecer la igualdad entre hombres y mujeres, se convirtió en su prioridad.

Yvette Roudy aceptó inmediatamente firmar el “Manifiesto de los 343”.

Firmar tal manifiesto puede parecer obvio hoy en día. En realidad, en 1971, esta decisión podría tener graves consecuencias. Merece atención la composición social de los 343 firmantes. Si mujeres periodistas, médicas, investigadoras, docentes, académicas, estudiantes, actrices de cine, directoras y autoras respondieron al llamado, solo hubo una política que firmó: Yvette Roudy.

Los demás, que estuvimos en casa de Simone de Beauvoir durante casi cinco años, fuimos entonces considerados por los partidos políticos casi como parias. Estábamos inquietantes al querer cambiar el mundo de inmediato, sin esperar una hipotética decisión de políticos indiferentes a las cuestiones de las mujeres. Al mismo tiempo, en silencio y en silencio, se llevaron a cabo en Francia cientos de miles de abortos clandestinos en condiciones peligrosas, arruinando la vida de las mujeres.

Todos los partidos políticos actuaron de forma machista. Las pocas diputadas y senadoras de entonces nos evitaban por temor a poner en peligro su mandato en asambleas predominantemente masculinas.

Esto demuestra cómo la firma de Yvette Roudy adquirió una fuerte importancia simbólica. Siempre le estaremos agradecidos por este coraje, esta audacia.

El mismo año, Yvette Roudy se unió al Partido Socialista (PS). En 1977 fue nombrada secretaria nacional de Asuntos de la Mujer. En 1979 creó y presidió el Comité de Derechos de la Mujer del PS y fue diputada europea (1979-1981).

Cuando fue nombrada primera ministra de Derechos de la Mujer el 21 de mayo de 1981, emprendió varias acciones políticas feministas, ignorando las críticas de los partidos de oposición y de algunos de sus colegas.

A su llegada al gobierno bajo la presidencia de François Mitterrand, en mayo de 1981, Yvette Roudy actuó inmediatamente con firmeza. Es una auténtica mujer de acción, a la que poco le importan las reacciones hostiles que sus iniciativas puedan suscitar entre los políticos. En 1982, hizo reconocer oficialmente el 8 de marzo como “Día Internacional de la Lucha de las Mujeres”, lanzó una campaña para el acceso a la anticoncepción y luego estableció el reembolso del aborto por parte de la Seguridad Social.

La ley relativa a la cobertura de los costes de la interrupción voluntaria del embarazo fue publicada el 31 de diciembre de 1982. Esta medida clave permitió hacer efectivo el acceso al aborto para todas las mujeres, rompiendo así barreras sociales y financieras.

El 13 de julio de 1983 se promulgó la ley conocida como “ley Roudy” sobre la igualdad profesional entre mujeres y hombres. Su objetivo es, en particular, combatir la discriminación contra las mujeres en el acceso al empleo y hacer cumplir la igualdad de remuneración por un trabajo idéntico.

En 1984, creó la “comisión para la feminización de los nombres, grados y funciones profesionales”, presidida por Benoîte Groult, que suscitó la oposición masculina de todos lados. Ella está aguantando. Hoy le debemos una serie de feminizaciones de palabras en lengua francesa, que han pasado a formar parte del lenguaje cotidiano u oficial.

En 1985, Yvette Roudy, que hablaba regularmente con Simone de Beauvoir, apoyó las iniciativas de la Women’s Law League (LDF), fundada por la filósofa. Su ministerio apoya una importante conferencia que destaca el alcance del acoso sexual y el chantaje en el trabajo.

Como recuerda acertadamente la ex ministra de Derechos de la Mujer y senadora Laurence Rossignol, presidenta de la Asamblea de Mujeres, tanto para Yvette Roudy como para Simone de Beauvoir, “El secularismo fue el mejor amigo de la emancipación de la mujer”.

Al igual que el de Simone de Beauvoir, el feminismo de Yvette Roudy estaba anclado en los valores republicanos del laicismo y el universalismo. Su amistad fue una fuerza feminista a la que le debemos mucho.

Su amistad con Simone de Beauvoir creció en 1985, cuando muchos consideraban que Yvette Roudy estaba yendo demasiado lejos en las reformas. Habiendo oído hablar de ataques contra ella en el Elíseo, Simone de Beauvoir consiguió reunirse con François Mitterrand e insistió en que Yvette Roudy tuviera un ministerio completo. François Mitterrand adopta su famosa actitud de “Esfinge”, y Simone de Beauvoir me dirá que no reaccionó a sus comentarios.

Sin embargo, unos días después, el 21 de mayo de 1985, Yvette Roudy fue ascendida a ministra de Derechos de la Mujer. Me dirá que consideró que la acción del filósofo había sido muy útil, incluso decisiva.

Yvette Roudy fue, por tanto, la primera ministra delegada y luego ministra de los derechos de la mujer en la historia de Francia.

Dejará sus funciones de gobierno el 20 de marzo del año siguiente para ejercer otras responsabilidades políticas, en particular las de diputada y alcaldesa de Lisieux. Tres semanas después, el 14 de abril de 1986, desapareció Simone de Beauvoir, que me había hablado repetidamente de su entusiasmo y amistad por Yvette Roudy.

En este mes de agosto de 2026, a pocos días del funeral del gran político, siento una urgencia.

La urgencia de reconocer finalmente a dos mujeres excepcionales, pioneras de los derechos de las mujeres y los derechos humanos en el siglo XXmi siglo: Gisèle Halimi e Yvette Roudy.

Estas dos mujeres marcaron el día 20.mi siglo y contribuyó a mejorar radicalmente la condición de las mujeres en nuestro país, permitiéndonos alcanzar más derechos.

Cada uno de ellos merece descansar en el Panteón. Está lleno de personalidades masculinas: hoy en día se honra allí a 78 hombres, frente a sólo 5 mujeres por su propia carrera (y 2 esposas). ¡Más del 90% de hombres, menos del 10% de mujeres!

Recientemente, dos hombres han entrado en el Panteón: Robert Badinter y Marc Bloch. Por el momento, ninguna mujer firmante del “Manifiesto de los 343” está enterrada en este prestigioso recinto. A excepción de Simone Veil, no aparece allí ninguna mujer cuyo compromiso con los derechos de la mujer estuviera en el centro de la acción pública.

¿Podría el Presidente de la República considerar que Gisèle Halimi e Yvette Roudy, dos mujeres de honor en la historia de Francia y de la historia de las mujeres, podrían descansar en el Panteón antes del final de su mandato, es decir, antes de mayo de 2027?

Para el Presidente de la República, esta sería una gran conclusión a su acción a favor de los derechos de la mujer, apenas unos años después de la inclusión en la Constitución, el 8 de marzo de 2024, de la libertad garantizada de interrumpir voluntariamente el embarazo.

EXPRESO ORGÁNICO

Claudine Monteil Es una de las firmantes del “Manifiesto de los 343” por la libertad de abortar, publicado por “le Nouvel Observateur” en 1971. Activista feminista desde 1970, presidenta de la asociación Femmes Monde, literata, historiadora y ex diplomática, es también biógrafa de Simone de Beauvoir. En particular, publicó “Simone de Beauvoir, el movimiento de mujeres” (1996), “Les Amants de la liberté. Sartre y Beauvoir en el siglo” (1999), “Las hermanas Beauvoir” (2003), “Marie Curie y sus hijas” (2021) o incluso “Mis domingos en Simone de Beauvoir. Memorias de una joven rebelde” (Ampelos, 2023).