El ministro israelí Itamar Ben-Gvir pide matar a 40 palestinos cada noche: itinerario de una declaración impactante que escandaliza

“Eliminar 30, 40” gente “todas las noches en Gaza”. Desde el fin de semana pasado, esta frase del ministro israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, escandalizó a la comunidad internacional. Francia y Alemania, pero también la ONU, denunciaron a su vez comentarios “inhumano”, “escandaloso” Y “deshumanizante”. Frase pronunciada por el Ministro de Seguridad Nacional israelí en una larga entrevista a un ex rehén. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” rebobina el hilo de la polémica.

Publicado online el sábado 15 de agosto después de haber sido grabado dos días antes, el primer episodio del podcast. “8 de octubre”enfrenta al sulfuroso ministro israelí Itamar Ben-Gvir con Rom Braslavski, un ex rehén de Hamas retenido durante dos años en la Franja de Gaza. El ex cautivo agradece al ultraderechista y le dice que él sería el político israelí “los más odiados en Gaza”. “Estoy orgulloso de ello”replica el ministro, que también dice estar orgulloso de que sus enemigos hayan ” miedo “ de él.

Es en este intercambio donde Ben-Gvir expone su doctrina para Gaza. “Creo que necesitamos realizar asesinatos selectivos todas las noches, noquear a 30, 40” gente, dice. Antes de aclarar inmediatamente que no se dirige únicamente a personas que representan una amenaza inmediata. Y para agregar “ que hay gente ahí (en la Franja de Gaza) los que no son dignos de vivir, no deberían vivir, ni siquiera son seres humanos; Les hago un favor llamándolos seres humanos. »

Al final del podcast, Itamar Ben-Gvir infla el número de personas que cree que deberían ser objeto de ataques: “Cada noche debemos eliminar a 30, 40, 50 terroristas en Gaza”. “No debe caer ni un solo cabello de la cabeza de uno de nuestros soldados, de nuestros combatientes, de uno de nuestros combatientes, aunque eso signifique que mueran 1.000 terroristas”añade. Ben-Gvir, que tiene bajo su supervisión a la policía nacional y la administración penitenciaria, no tiene autoridad sobre las FDI y, por lo tanto, no puede ordenar tales ataques.

Su visión de Gaza no se limita a las operaciones militares. “En mi imaginación, veo toda Gaza” él dice. “Amén”responde Rom Braslavski. Ben-Gvir continúa: “Asentamientos, no sólo en Gush Katif (en el sur de la Franja de Gaza, nota del editor)sino en toda Gaza. Fomentar al máximo la emigración, enviarlos a sus países. » Y para aquellos a quienes describe como terroristas, los palestinos: “Nada de emigración, nada de nada, tenemos que matarlos uno por uno. »

La misma lógica cuando menciona a los carceleros de Rom Braslavski. La mujer que le trajo comida es, según él, “un terrorista en toda regla” OMS “Hay que dispararle en la cabeza”. Quienes lo detuvieron y maltrataron, añade, merecen “muerte en el sufrimiento”.

Este radicalismo, mientras se organizan elecciones legislativas en otoño en Israel, también se extiende a los adversarios israelíes. Preguntado sobre varias asociaciones, incluida Standing Together, que se opone a la ocupación israelí de los territorios palestinos, Ben-Gvir exige que se les “alejado” Y “proscritos declarados”. Los acusa de apoyar “terrorismo” Y “insubordinación”añadiendo que“con un sistema judicial normal” Y “una verdadera reforma judicial”deberían prohibirse.

Toda una sección de la entrevista entre los dos hombres se refiere a la pena de muerte, defendida por Otzma Yehudit, el partido del ministro. Al final de una frase, Rom Braslavski dirige una petición personal a su invitado: “Déjame ser quien los cuelgue”. No quiero una cuerda y no necesito un botón propio, pero ejecutaré a todos los terroristas aquí en el Estado de Israel. » Ben-Gvir acoge con satisfacción la petición. “Moveré cielo y tierra para que esto suceda”responde. Incluso sería, dijo, “uno de (su) sueños más dulces ». El ministro precisa que la pena debe aplicarse “ahorcándose”.

Tres días después de la publicación del podcast en línea, estas declaraciones adquirieron una dimensión muy concreta. El martes 18 de agosto, la oficina de Ben-Gvir anunció la construcción, en una prisión del centro de Israel, de una instalación destinada al ahorcamiento de personas condenadas a muerte por terrorismo, con espacios que permitirán a las víctimas de los ataques y a las familias en duelo presenciar las ejecuciones, según el “Jerusalem Post”.

Y esto, pocos meses después de la adopción en el país de una controvertida ley que establece la pena de muerte para los terroristas palestinos… y aprobada por el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir.

Desde la difusión de las declaraciones realizadas en el podcast, las reacciones internacionales se han multiplicado. El Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, calificó las declaraciones de Ben-Gvir como“insoportable e inhumano”. “Lo que está sucediendo hoy en Cisjordania es verdaderamente indignante y debería repugnarnos a todos”añadió en las columnas del diario local “ la montaña ». Francia ya ha prohibido al ministro israelí la entrada en su territorio desde el 23 de mayo, en particular tras la difusión de un vídeo que muestra a los pasajeros de la flotilla de Gaza. “Sumud Global”incluidos ciudadanos franceses y europeos, arrodillados y con las manos atadas.

En Alemania, el canciller Friedrich Merz condenó “con la mayor firmeza” del “Llamados inhumanos contrarios al derecho internacional”juzgado “inaceptable” por el portavoz del gobierno Sebastian Hille.

Finalmente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó “inequívocamente” estas declaraciones. “Estos comentarios son espantosos. Son escandalosos. Son deshumanizantes y peligrosos”.afirmó su portavoz Stéphane Dujarric.