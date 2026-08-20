“Nos vamos a quedar sin agua”... Cincuenta años después, ¿la profecía de René Dumont finalmente será escuchada por los políticos?

La secuencia ha pasado a la historia. El 19 de abril de 1974, René Dumont, el primer candidato ecologista en las elecciones presidenciales, concluyó su mensaje televisado con un gesto que pretendía ser simbólico. “¿Sabes lo que va a pasar? » dice el agrónomo con un suéter rojo, llevándose un vaso de agua a los labios. “Pronto nos quedaremos sin agua, y por eso bebo ante ustedes un vaso de agua preciosa desde antes de fin de siglo, si continuamos con tal desbordamiento, se acabará. » Una advertencia profética que, por desgracia, sólo le permitirá obtener el 1,3% de los votos en la primera vuelta.

Cincuenta y dos años y ocho elecciones presidenciales después, ¿está Dumont el visionario a punto de ser escuchado? Después de un verano abrasador sin precedentes, Francia –y toda Europa– sufre una escasez de agua sin precedentes. Ecosistemas en peligro, ríos secos, agua potable a presión, rendimientos agrícolas a media asta y energía nuclear a cámara lenta por falta de caudal en las vías fluviales para enfriar los reactores… El desastre del agua está ante nosotros. Como consecuencia del calentamiento global, es probable que los episodios de sequía se repitan y empeoren. En un país acostumbrado a la abundancia de agua, el esfuerzo de adaptación promete ser doloroso. Y los conflictos de uso sólo pueden empeorar.

Ante la escasez, Gabriel Attal sacó su “plan masivo” Para “Recuperar 1.000 billones de litros de agua para 2035” a través de la lucha contra el desperdicio y la reutilización de aguas residuales. Nada nuevo bajo el sol: su catálogo de medidas recuerda las conclusiones de la Conferencia del Agua patrocinada por Edouard Philippe, primer ministro en 2018, y el “plan agua 2023” de Emmanuel Macron, que quedó letra muerta. Un puro efecto de anuncio. Y ni una palabra sobre la agricultura francesa, la mayor consumidora de agua (60% del volumen) y la mayor contaminadora de ríos y aguas subterráneas.

En este punto crucial, el bloque central, como la derecha y la extrema derecha, siguen alineados con los intereses de la agricultura intensiva que pretende captar cada vez más agua para mantener su modelo a toda costa. Bombear aguas subterráneas y de ríos en invierno para permitir el riego en verano se presenta más que nunca como la solución de “sentido común”. Adoptada en julio, la ley de emergencia agrícola prevé facilitar la creación de megacuencas y duplicar los volúmenes almacenados de aquí a 2035.

Sin embargo, el verano abrasador muestra los límites de esta carrera precipitada. Evaporación masiva, despilfarro de recursos para el cultivo del maíz que consume mucha agua… Las cuencas no han ahorrado rendimientos, ni mucho menos. Y han aumentado las dificultades de los pequeños productores condenados a una subida inexorable del precio del agua.

Burlados por los sindicatos agrícolas cercanos a la derecha (FNSEA) y la RN (Coordinación Rural), los ecologistas –y toda la izquierda– son los únicos que abogan por “bifurcación” hacia un modelo agrícola menos contaminante y más económico. Y considerar lógicamente que el agua, ese “bien común”, debe estar sujeta a protección frente a todos los contaminadores, a una gestión democrática y a una tarificación progresiva. “Es hora de preguntarnos quién necesita qué y cómo priorizamos los usos” declaró la jefa de los ecologistas, Marine Tondelier. Mientras Raphaël Glucksmann defendía, “cuenca por cuenca”, la creación de “parlamentos del agua” reunir a todos los actores locales.

Comprometido con el tema desde su campaña de 2022, Jean-Luc Mélenchon quisiera establecer una gestión 100% pública, a través de las autoridades locales, eliminando las delegaciones a las empresas privadas. Pero entonces correspondería a los municipios –y por lo tanto a los contribuyentes– soportar solos el creciente costo del tratamiento del agua. Los insoumis también abogan por una nueva organización territorial de Francia dividida en trece ecorregiones correspondientes a las cuencas de los ríos y que ofrezca un marco ideal para su “planificación ecológica” y sus 200 mil millones de euros de inversiones públicas. Un dolor de cabeza administrativo y una utopía costosa. Sin embargo, tendremos que diseñar otro curso para el agua.