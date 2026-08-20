“Si abandonamos a los enfermos, ¿quién se hará cargo de ellos?” : en el Congo, con las mujeres en primera línea contra el ébola

Video El virus, que está matando más que nunca en el este de la República Democrática del Congo, es especialmente mortal para las mujeres. Una realidad que refleja el lugar que ocupan en la sociedad congoleña, sin que esto conduzca a una política sanitaria específica como recomiendan las Naciones Unidas.

En el patio de la clínica femenina Karibuni Wa Mama, un sol abrasador impone calma. Los cuidadores descansan sentados a la sombra. La mayoría del equipo partió para entrenar con el objetivo de responder al brote de ébola más mortífero en la historia de la República Democrática del Congo (RDC). Desde mediados de mayo, el virus ha infectado a 4.945 personas y ha causado 2.299 muertes, según un informe oficial del 17 de agosto. Pero las ONG consideran que estas estimaciones están muy subestimadas, sobre todo porque el virus ya circulaba desde finales de febrero.

Según la ONU, las mujeres tienen más probabilidades de contraer el Ébola y, por tanto, de morir a causa de él. Este 17mi La epidemia que azota el este del país no debería ser una excepción, dado que “el virus sigue las realidades sociales”, explica Sofia Calltorp, directora de acción humanitaria de ONU Mujeres.

Los principales factores de contaminación son los cuidados prestados en el hogar, las tareas del hogar, el sector sanitario y las prácticas funerarias. Misiones casi siempre encomendadas “a las madres, tías y hermanas”añade. Así, durante un brote epidémico anterior, en 2018-2020, dos tercios de los pacientes eran mujeres. Además, la tasa de mortalidad por el virus aumenta al 90% entre las mujeres embarazadas.

En la localidad de Bunia, en Ituri, provincia epicentro de la epidemia, la clínica ginecoobstétrica Karibuni Wa Mama es una institución de referencia. Si su nombre significa “madres bienvenidas” en suajili, esta estructura promete acceso a atención para todos y apoyo integral a las víctimas de violencia sexual en esta zona plagada de conflictos armados.

En mayo, cuando aún no se había declarado la epidemia, la propia directora de la clínica, Vayirirwe Furaha, acogió a una mujer que acababa de dar a luz. Había cuidado a dos hombres de su familia sospechosos de tener Ébola. Pero siendo este virus fuente de desconfianza y teorías de conspiración en la comunidad, la joven madre lo ocultó a sus cuidadores. Ella y su bebé murieron a los pocos días. “Lo que duele es ver a una mujer embarazada, que no tuvo más remedio que hacer su papel por miedo a ser excluida de la comunidad. Le costó la vida”, confiesa el médico, como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo. La variante Bundibugyo, que actualmente está matando gente, no tiene tratamiento ni vacuna debido a su relativa rareza. Pero el tratamiento temprano de los síntomas, como la deshidratación o la hipoglucemia, puede salvar la vida de los pacientes.

En la República Democrática del Congo, la desconfianza de la población hacia las autoridades sanitarias responsables de la lucha contra el Ébola es muy marcada. En las afueras de Bunia, el centro de Rwampara, al igual que varios centros de salud, fue atacado el pasado mes de mayo por familiares de personas que murieron en los centros de acogida. Frente a Karibuni Wa Mama, la policía tuvo que dispersar a la multitud que gritaba: “¡Nos trajiste el virus!” » “No estábamos ni preparados ni equipados (para dar cabida a pacientes de toda Bunia, nota del editor). Una de nuestras enfermeras estaba infectada y las demás estaban aterrorizadas. Hubo lágrimas e insomnio”. explica Vayirirwe Furaha.

Después de un período de cierre por desinfección, se pudo reanudar la atención en Karibuni Wa Mama; Todo el personal, principalmente femenino, votó a favor de la reanudación una vez que se dispusiera de equipos de protección y una zona de aislamiento. No se trata de que se rindan, a pesar del peligro: “Si nos rendimos, ¿quién se hará cargo de estas mujeres? Ellas confían en nosotros, dice con orgullo Patience Manza, jefa de enfermería. Es gracias a este vínculo y al trabajo de nuestros psicólogos que podemos encaminarlos de manera pacífica hacia los centros de tratamiento del Ébola. »