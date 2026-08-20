Ley que prohíbe las redes sociales a menores de 15 años: ¿adónde conduce la censura del Consejo Constitucional?

Por decisión del 14 de agosto de 2026, el Consejo Constitucional censuró el artículo 1ejem de la ley que prohibiría el acceso de menores de 15 años a las redes sociales.

Adoptada el 21 de julio tras el informe de una comisión de investigación que documentó los efectos de la red social TikTok en los menores, acogido con satisfacción por el Jefe de Estado que convocó inmediatamente a los representantes de las plataformas al Elíseo, finalmente no podrá aplicarse en septiembre de 2026.

El texto había sido remitido por dos remisiones paralelas de la oposición: La Francia insumisa (LFI) el 23 de julio y los socialistas al día siguiente. En particular, ninguno cuestionó el objetivo de la ley. Ambos reconocieron la necesidad de proteger a los menores de los riesgos que provocan las redes sociales, pero denunciaron el sistema propuesto.

El propio Consejo Constitucional reconoció que el legislador estaba implementando el requisito constitucional de proteger el interés superior del niño y persiguiendo el objetivo de valor constitucional de prevenir violaciones del orden público. Sin embargo, censuró el artículo 1.ejem de la ley por dos razones.

La primera es que la aplicación de la ley resultaría en un ataque desproporcionado a la libertad de expresión. En efecto, la prohibición se formula en términos generales y se aplica indiscriminadamente a todos los servicios afectados (independientemente de sus funcionalidades, su contenido o los riesgos asociados a ellos, incluidos aquellos cuya peligrosidad para los menores no ha sido establecida), y a todos los menores, independientemente de su edad, su madurez o la evaluación de sus padres. Por falta de un “evaluación particular del riesgo”el legislador considera que la infracción no es “ni apropiado, ni necesario, ni proporcionado” al objetivo perseguido.

La segunda razón tiene que ver con la privacidad: prohibir el acceso a menores de 15 años exige que todos, incluidos los adultos, demuestren su edad antes de poder conectarse. Sin embargo, al abstenerse de fijar las condiciones y límites de esta verificación generalizada, el legislador no ha proporcionado ninguna de las garantías legales necesarias para la protección de la vida privada. La ausencia de tal candado fue suficiente para provocar la censura.

Legalmente, la censura era predecible y resultó de los impasses encontrados a lo largo de la redacción de la ley. Ya en su dictamen del 8 de enero de 2026, el Consejo de Estado señaló la ausencia, en una versión anterior, de una definición de los conceptos de ” plataforma “ y de “red social”posible incompatibilidad con la legislación de la Unión Europea (UE) y riesgos de incumplimiento de los requisitos de proporcionalidad. Los parlamentarios han intentado colmar estas lagunas mediante enmiendas introducidas en el texto, ya sea pasando de una obligación sobre las plataformas a una prohibición dirigida a los menores, basándose en definiciones tomadas de la legislación de la UE o previendo el uso de un enfoque de lista establecido por decreto.

El problema es que estos enfoques han tenido dificultades para comprender su tema. La ley corría el riesgo de abarcar tanto los videojuegos dotados de funcionalidades sociales como los sistemas de mensajería privada siempre que integren funciones de retransmisión, como “cadenas” WhatsApp. Al intentar prohibir el uso de una herramienta de difícil acceso jurídico, el texto acabó presentando una arquitectura inestable. Una prohibición mal pensada no alcanza su objetivo y no produce los efectos esperados.

La normativa europea ha tenido una influencia decisiva en el proceso legislativo. El Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA) lleva a cabo lo que se denomina máxima armonización. Dentro de su alcance, los Estados no pueden agregar obligaciones nacionales a las plataformas. La protección de los menores se enmarca más precisamente en el artículo 28, aclarado mediante directrices. Incluso antes de la censura, la Comisión Europea había emitido un dictamen detallado el 6 de julio de 2026: sin cuestionar el principio de la edad mínima, consideró que la ley invadía el marco de cooperación armonizada de la DSA.

Por tanto, el legislador cumplió: redactó el texto de las obligaciones que pesaban sobre las plataformas. Al final de esta preparación, la ley simplemente prohibió el acceso, sin organizar la más mínima verificación ni ofrecer garantías. Por lo tanto, lo que hizo que la ley fuera compatible con el derecho de la UE es precisamente lo que la hizo inconstitucional: no podía satisfacer ambas cosas al mismo tiempo.

Aquí es donde está en juego el futuro de la regulación de las redes sociales y plataformas en general. En lugar de prohibir una categoría que es inherentemente inestable y en evolución, conviene identificar y priorizar riesgos reales, que no son ni de la misma naturaleza ni de la misma intensidad. El Consejo de Estado también lo había subrayado: una prohibición indistinta sitúa en el mismo nivel las redes con efectos nocivos documentados (exposición a contenidos nocivos, mecanismos de llamada, riesgos de acoso o depredación) y servicios sin peligro demostrado, como los espacios educativos colaborativos.

La legislación europea ya aborda en parte estas cuestiones. Las directrices del artículo 28 de la DSA exigen seguridad por diseño y “por defecto”y consideramos que las funciones que provocan un uso excesivo ya están, en principio, prohibidas. Por lo tanto, el camino más sólido no es excluir a los mineros por completo, sino neutralizar las funcionalidades tóxicas para todo usuarios y modular el acceso según la edad.

Este es el significado del informe pericial presentado a la Comisión Europea en julio de 2026, que recomienda la prohibición antes de los 13 años y el acceso supervisado a los servicios. “seguro” por defecto, hasta los 18 años, o a juicio de la ANSES, por lo que sólo las redes que respeten las especificaciones técnicas deben ser accesibles a los menores de edad. Este enfoque protege sin privar pura y simplemente a los adolescentes de un espacio de socialización e información.

Las plataformas todavía necesitan jugar, lo cual podemos dudar. En Estados Unidos, Meta está involucrada en varias disputas. Una coalición de estados federados acusa a la empresa de haber diseñado sus servicios para mantener cautivos a los adolescentes. Los documentos internos presentados a los debates describen a una empresa que, aunque consciente de los peligros que creaba, no actuó para evitarlos. No puede ser suficiente confiar la protección de los más vulnerables a aquellos cuyo modelo económico se basa en captar la atención.

La censura no calmó a los promotores de la ley. La diputada del Conjunto para la República (EPR), Laure Miller, anunció inmediatamente que quería relanzar el proceso legislativo y rectificar la situación, en nombre de la protección de los niños. El Jefe de Estado encargó al Primer Ministro Sébastien Lecornu que preparara un nuevo texto más ” robusto “. El objetivo parece ser hacer realidad el proyecto antes de que finalice la actual legislatura presidencial, al tiempo que responsabiliza al juez constitucional o a la Unión Europea de un posible fracaso.

Francia no es la única que (intenta) legislar en este ámbito. Desde diciembre de 2025, Australia implementó una prohibición para usuarios menores de 16 años. Así, se restringieron 4,7 millones de cuentas, pero las elusiones masivas nos recuerdan que cerrar cuentas no soluciona los problemas subyacentes. España, Austria, Dinamarca, Reino Unido y Grecia están legislando o explorando esta posibilidad. Por parte de la Comisión Europea, la presidenta Ursula von der Leyen pide un enfoque concertado a nivel de la UE.

Quizás a esto conduzca la decisión del Consejo Constitucional del 14 de agosto. Al recordar que un solo Estado no puede definir redes sociales ni organizar la verificación de la edad sin contravenir el derecho europeo, tranquiliza implícitamente a quienes abogan por una respuesta europea. La cuestión ya no es si se debe proteger a los niños en línea (existe consenso) sino de qué manera y con qué eficacia.

Valère Ndior Es profesor de Derecho público en la Universidad de Bretaña Occidental (laboratorio Lab-LEX) y miembro del Instituto Universitario de Francia.