Un verano casi implacable. Desde mediados de junio, Francia continental ha sufrido 52 días de olas de calor (cifras hasta la tarde del 18 de agosto), según datos de Météo-France, consultados por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”. Nunca un año había tenido tantos desde 1947, cuando se inició la serie diaria de lecturas del indicador térmico nacional (ITN). El récord anterior, establecido en 2022, fue de 33 días. En 2003, dos olas de calor duraron un total de 22 días. Y el contador aún no se ha detenido. La tercera ola de calor del verano, que comenzó el 28 de julio, todavía estaba en marcha el martes 18 de agosto. Con un ITN final de 24,5°C ese día, alcanzó los 22 días, informó Météo-France a “New Obs”. Se convierte así, provisionalmente, en la segunda ola de calor más larga jamás observada en Francia, detrás de los 23 días registrados del 9 al 31 de julio de 1983.

El año 2026 se distingue por primera vez por la secuencia de episodios. La primera ola de calor duró catorce días, del 17 al 30 de junio, después de una ola de calor temprana en mayo. Sólo tres días después, del 4 al 19 de julio, se produjo un segundo, es decir, dieciséis días más. Después de ocho días de calma, el 28 de julio comenzó el tercero.

Por tanto, a partir del 18 de agosto, estos tres episodios suman 52 días. No es sólo su duración lo que hace que este verano sea extraordinario. La ola de junio fue particularmente intensa, con un ITN que alcanzó los 30,018°C, frente a los 28,052°C de la del 4 al 9 de julio. Los días 24 y 25 de junio fueron los días más calurosos jamás medidos en promedio en Francia continental, por delante del récord anterior de 2003.

Sin embargo, la comparación con 2003 permite distinguir varias dimensiones. La ola del 2 al 17 de agosto de 2003 sigue siendo la más grave, con un índice de gravedad de 59,374. También sigue siendo uno de los más intensos, con una máxima ITN de 29.352°C. La ola de junio de 2026 alcanzó una temperatura nacional más alta, pero menor gravedad, de 50.974.

La acumulación observada este año es parte de una aceleración mucho más antigua. Con el episodio actual, Météo-France enumera 54 olas de calor desde 1947: 25 ocurrieron entre 1947 y 2010 y 29 desde 2011. Es decir, se han observado más olas de calor en los últimos quince años que durante las seis décadas anteriores.

La cronología proporcionada por Météo-France también muestra cómo los episodios múltiples se han convertido en algo habitual. Desde 2015, varios años han experimentado al menos dos olas de calor: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022, 2024, 2025 y, por tanto, 2026. En 2022, tres episodios ya sumaron 33 días: cinco en junio, catorce en julio y catorce en agosto.

Pero los episodios no sólo son cada vez más frecuentes, sino que su temporada se va ampliando. Météo-France observa olas de calor cada vez más tempranas, que ahora pueden comenzar a mediados de junio a nivel nacional, como en 2022 y 2026, pero también más tarde. Desde 2001, algunos han ocurrido después del 15 de agosto.

El término cumple con criterios específicos y no debe confundirse con la vigilancia de las olas de calor, que se establece departamento por departamento basándose, en particular, en los impactos esperados para la salud. Para determinar una ola de calor nacional, Météo-France utiliza el indicador térmico nacional, calculado a partir de las temperaturas diarias de 30 estaciones representativas de Francia continental.

Para que un episodio califique como ola de calor, este indicador debe permanecer mayor o igual a 23,4°C durante al menos tres días, alcanzando al menos un día los 25,3°C. El episodio finaliza cuando el ITN cae por debajo de 23,4°C durante tres días consecutivos u ocasionalmente cae por debajo de 22,4°C.

Tres parámetros permiten entonces comparar los episodios: su duración, es decir, el número de días en cuestión; su intensidad, correspondiente a la temperatura máxima alcanzada; y su gravedad, que mide el calor acumulado durante todo el episodio por encima del umbral de 23,4°C.

Se espera que la multiplicación de estos episodios continúe con el cambio climático. Según sus proyecciones, Météo-France estima que la Francia continental debe prepararse para un calentamiento medio ligado a las actividades humanas de +2,7°C hacia 2050 y de +4°C en 2100, en comparación con el período preindustrial. Las olas de calor serían entonces más numerosas, más largas, más intensas y más graves.

En una Francia con +2,7°C, podrían comenzar a principios de junio y, en algunos casos, extenderse hasta mediados de septiembre. Con +4°C, la temporada podría extenderse desde mediados de mayo hasta finales de septiembre, con episodios que probablemente durarían hasta dos meses seguidos.

En pleno verano, la probabilidad de sufrir una ola de calor pasaría del 10% durante el período de referencia 1976-2005 al 45% en una Francia con +2,7°C y al 70% en una Francia con +4°C. El número de días en cuestión se multiplicaría por cinco y diez respectivamente. En un clima así, advierte Météo-France, la histórica ola de calor de agosto de 2003 acabaría convirtiéndose en algo habitual.