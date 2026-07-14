Yamal apoya a Francia (contra el racismo), Haaland y su mapache de peluche: el boletín del Mundial de Trump

Por fin el fútbol está recuperando sus derechos. No sólo sobre el curso de nuestras vidas, también sobre el inmundo racismo que contamina este Mundial. El próximo encuentro entre Francia y España, este martes 14 de julio a las 21 horas, no fue la excepción. El ex presidente español Mariano Rajoy decretó que el equipo francés no incluía a ningún francés, una declaración descrita como ” sarcástico “ (sí, sí) por su partido, el Partido Popular, principal fuerza de oposición al socialista Pedro Sánchez. Cuesta creer que la Copa del Mundo de Donald Trump se llevará a cabo en 2026…

En esta crisis, la luz vino de Lamine Yamal: “Si de algo es capaz el fútbol es de integrarse en la sociedad. Y no hay mejores ejemplos que Francia y nosotros”respondió el joven delantero español de origen marroquí en rueda de prensa. Una solidaridad que calienta el corazón y que demuestra que podemos mojar la camiseta de nuestro país sin ensuciar la de los demás. ¡Así que a las armas, jugadores-ciudadanos! Toma tus globos redondos. Corre, sí, corre. Que su show por 90 minutos o hasta las penas silencie a los haters.

El día de la gloria ha llegado. Para aquellos que no siguen, la Francia de Michael Olise se enfrenta a España en la semifinal. Si ganan, llegarían a la final del Mundial por tercera vez consecutiva después de una victoria en 2018 y una derrota contra Argentina en 2022. Al llegar a Dallas el lunes, los Blues descubrirán un nuevo estadio, el AT&T Stadium, con alrededor de 80.000 asientos. Si se temen tormentas y se espera una temperatura de unos 30 grados, el estadio está cubierto y climatizado a 25 grados. Condiciones ideales, excepto por el planeta. Cabe señalar que la FIFA autorizó un minuto de silencio antes del partido en homenaje a las víctimas del atentado de Niza.

Kylian Mbappé, salvado de un golpe en el tobillo ante Marruecos, será titular. Junto a sus compañeros vestirán la camiseta tricolor de local. Información para supersticiosos porque durante la derrota por 2-1 ante la Roja en la semifinal de la Eurocopa 2024, los blues vistieron su segunda equipación blanca. En junio de 2025, en la semifinal de la Liga de las Naciones, España también ganó por 5-4 a Francia. La última victoria francesa se remonta a la final de la Liga de las Naciones de 2021 (2-1). ¿Ha llegado el momento de la venganza?

Mientras los españoles alardeaban de su mejor nivel, los franceses se cuidaron de no responder. “Debemos permanecer humildes y no caer en esta trampa”resumió Ibrahima Konaté en rueda de prensa. El seleccionador Didier Deschamps reiteró que España era la favorita. Una declaración ideal para reducir la presión sobre su equipo… mientras promete una “partido espectacular”. No podemos esperar, ¿tú no?

Entre Inglaterra y Argentina no es nada divertido. Ayer les hablamos de las tensiones entre las dos naciones debido a viejas cuentas pendientes de saldar, desde la “Mano de Dios” de Maradona hasta la Guerra de las Malvinas. Evidentemente, la ciudad de Atlanta, sede de la semifinal, teme excesos: el departamento de policía anunció que “fortalecer” su “dispositivo de seguridad pública”. En Miami, donde los Tres Leones vencieron a Noruega en cuartos de final el 11 de julio, se produjeron enfrentamientos entre aficionados ingleses y argentinos. Esperemos que todos se porten bien, dentro y fuera del campo.

Los noruegos han vuelto a casa. Eliminada por Inglaterra, la selección del “Cyborg” Erling Haaland aterrizó el lunes en Oslo. Al salir del avión, el delantero estrella sostenía… un mapache de peluche. “Me siguió a casa”escribió en su cuenta de Instagram a sus 67,8 millones de seguidores (+22 millones durante el Mundial, precisa el “New York Times”). En realidad, el animal que sostiene una botella vacía de ginebra entre sus patas fue comprado en una tienda de Dallas, ciudad adorada por el jugador hasta el punto de jurar volver allí. Valor del producto: 750 dólares (aproximadamente 659 euros). Un verdadero truco publicitario para la tienda que muestra a Erling Haaland en la parte superior de su sitio web y ha abierto entregas internacionales para aprovechar la creciente demanda.

Ya no podemos verlo. Y, sin embargo, el carrete de Gianni Infantino aparece en casi todos los partidos. En primer lugar, porque con su uso abusivo de un jet privado proporcionado por el patrocinador de la FIFA, Qatar Airways, estuvo presente en al menos dos estadios cada día. Luego porque existe un acuerdo entre el organismo internacional y la principal emisora ​​para que aparezca en nuestras pantallas al menos una vez cada entretiempo. Sin duda, según la FIFA, se trata de una “plan de honor” para filmar a las personalidades más importantes presentes en las gradas. ¿Pero hemos visto alguna vez a un jefe de Estado invitado por la FIFA instalado lejos de su presidente?

En 2022, durante el Mundial de Qatar, el organismo internacional envió correos electrónicos a los equipos de televisión para garantizar que Gianni Infantino apareciera durante el partido, reveló el diario británico “The Times”. Incluso se dieron instrucciones, como no mostrarle cuando estaba hablando por teléfono. Ya no os sorprendáis si en vuestras pantallas el presidente de la FIFA parece siempre concentrado en el partido.