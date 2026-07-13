Ola de calor: el fin del calor al menos el jueves, el país en llamas, ¿qué esperar esta semana?

La ola de calor no perdona a nada ni a nadie. Veintiséis millones de franceses siguen preocupados por la alerta roja por la ola de calor de este lunes 13 de julio, antes de un descenso el martes, que sin embargo no será sinónimo del fin de esta tercera ola de calor en Francia en menos de dos meses, que se espera no antes del jueves.

“ No se espera que este episodio finalice antes del jueves en todo el país, ni incluso más tarde en las regiones mediterráneas. », Indica Météo France. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace balance de la situación.

El número de departamentos en rojo debería ser 26 el martes, frente a 58 en naranja. En Morbihan, Loira Atlántico, Vendée, Ille y Vilaine, Mayenne, Maine y Loira, Deux-Sèvres, Vienne, Alto Vienne, Creuse y Orne, la alerta roja pasará a naranja este lunes por la tarde a las 22 horas, indica Météo France en su alerta de las 16 horas. boletín.

Por ahora, 37 departamentos permanecen en alerta máxima. Según un cálculo de la AFP basado en datos demográficos anuales del INSEE, se trata de unos 26 millones de franceses, incluida toda la región de Île-de-France. Además, 39 son de color naranja.

“ Las temperaturas máximas en el oeste del país han comenzado a descender y las temperaturas más altas, entre 38 y 40 grados hoy, afectan al centro y a Borgoña. », afirmó este lunes Virginie Schwarz, responsable del pronóstico, durante una rueda de prensa en el centro interministerial de gestión de crisis del Ministerio del Interior. El martes continuará la ola de calor en el centro del país” con temperaturas de 36 a 38 grados » y expandirse a “ el valle del Ródano y el Mediodía de Toulouse, donde se alcanzan temperaturas de 38 a 40ºC “, añadió.

“ La salida del rojo de todos los departamentos que todavía están en rojo en el mapa de mañana está prevista para el miércoles a las 6 de la mañana. », especificó Virginie Schwarz.

Esta tercera ola de calor estuvo esta vez acompañada de potentes incendios, cuyos resultados iniciales son vertiginosos: unas 32.000 hectáreas fueron “ viajado » por incendios desde principios de año en Francia, más que durante « toda la temporada 2025 » Incendios, afirmó el lunes el ministro del Interior, Laurent.

En todo el país, los servicios de emergencia tuvieron que luchar contra las llamas: Pirineos Orientales, Drôme, Lot, Lot y Garona, Saboya, pero también en sectores más septentrionales, como Indre, Loira Atlántico, Costas de Armor y Maine y Loira.

Hasta su llegada a la región parisina, el bosque de Fontainebleau se vio afectado por un incendio extraordinario que quemó cerca de 1.000 hectáreas y que podría haber “ un origen voluntario “, afirmó también el ministro. Un nuevo incendio se produjo en el sector Faisanderie, no lejos de la ciudad de Fontainebleau, informó por la tarde a la prensa el prefecto de Seine-et-Marne.

El intenso calor, que asfixia Isla de Francia y buena parte del país desde hace varios días, aumenta considerablemente el riesgo de que se produzcan incendios, alimentados también por la sequedad del suelo.

Esto se extiende a 98 departamentos afectados por la vigilancia que pueden estar sujetos a restricciones en el uso del agua, indicó este lunes el sitio web gubernamental VigiEau, un récord desde al menos 2013.

“Cada gesto cuenta en cuanto a restricción de usos”afirmó Damien Lamotte, director adjunto de Agua y Biodiversidad, durante la rueda de prensa en la plaza Beauvau, citando el riego más bien por la noche que durante el día y la ducha en lugar del baño, para evitar tener que someterse a restricciones impuestas.

Un tercer episodio de calor con graves consecuencias para las infraestructuras. El domingo se detuvo la producción de tres reactores nucleares en Golfech (Tarn y Garona), Bugey (Ain) y Chooz (Ardenas). Los paros continúan este lunes por la tarde. Otros siete experimentan “ adaptaciones de poder », hacia abajo.

Un incendio en el borde de la línea ferroviaria cerca de Sens, en Yonne, volvió a perturbar este lunes por la tarde el tráfico ferroviario en las líneas de alta velocidad de la ruta París-Lyon, la más transitada de Francia, informó a la AFP la SNCF Réseau.

El tráfico ferroviario se ha visto gravemente perturbado en esta misma ruta del sudeste París-Lyon desde el domingo, también debido a los violentos incendios en Sena y Marne, que dañaron los cables y bloquearon el tráfico ferroviario. Los tres incendios declarados en las líneas de alta velocidad del eje sureste son “ahora extinto” y tráfico “acaba de reanudarse a velocidad normal”indicó el lunes por la noche SNCF Réseau.