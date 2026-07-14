En el bosque de Fontainebleau, los incendios cubrieron más de 1.900 hectáreas

Los incendios que azotan desde el domingo por la tarde el bosque de Fontainebleau cubrieron más de 1.900 hectáreas este martes 14 de julio por la mañana, según supieron los bomberos de Sena y Marne.

Esta cifra, que data de media noche, debería variar durante el día, mientras el fuego continúa avanzando, indicó a la AFP el comandante Paul-Edouard Laurain, portavoz del servicio departamental de bomberos y salvamento (Sdis).

Los aproximadamente 850 bomberos que luchan contra las llamas esperan contener el fuego durante el día, afirmó. “Con la ayuda de Canadair, en particular, este debería ser un objetivo que esperamos sea sostenible”indicó Paul-Edouard Laurain.

Los cuatro aviones bombarderos de agua, que se enfrentaron durante la jornada del lunes, por primera vez en Isla de Francia, tuvieron que interrumpir sus rotaciones durante la noche y reanudarán su actividad a primera hora de la mañana.

Para el día del martes, “Esperamos que, aunque tengamos menos viento que ayer (lunes), las temperaturas se mantengan iguales”informó el comandante, mientras que las condiciones climáticas hasta el momento son desfavorables para combatir el incendio con calor, viento y aire seco.

Los bomberos deben hacer frente a dos incendios principales en el bosque, el pulmón verde de París. El primero ocurrió el domingo por la tarde en la A6 y provocó el cierre de parte de la autopista. El segundo comenzó el lunes por la tarde en el sector Faisanderie, no lejos de la localidad de Fontainebleau.

Dos sospechosos fueron detenidos, anunció el lunes por la noche el ministro del Interior, Laurent Núñez, quien por la mañana había planteado la posibilidad de un incendio provocado. Uno de los dos sospechosos es un joven de 18 años, desconocido para la policía. Fue detenido con un encendedor encima y sus manos cubiertas de hollín, según una fuente cercana al caso.