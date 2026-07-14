Sabotaje y espionaje: lo que sabemos sobre la “vasta cibercampaña rusa”, que afecta a Francia y a una decena de países europeos

París convocará al embajador ruso en Francia “en los próximos días” después de un “gran campaña cibernética” con fines de sabotaje y espionaje llevados a cabo por Moscú en una decena de países europeos, incluida Francia, anunció el lunes 13 de julio el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot. La Unión Europea (UE) también pretende imponer nuevas sanciones contra los responsables de estas operaciones.

Francia y la UE acusan a Rusia de haber llevado a cabo una campaña de ciberataques a gran escala contra varios países europeos. París atribuye estas actividades maliciosas a FSB, la Oficina de Seguridad, “el Servicio Federal de Seguridad de Rusia”declaró Jean-Noël Barrot a BFMTV/RMC. El ministro precisó que las operaciones de cibercrimen se dirigieron en particular a ministerios, empresas y operadores con el objetivo “ya sea para captar información o para sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de la infraestructura ferroviaria, como fue el caso en Polonia”.

Sin embargo, subrayó que Francia había “reforzó considerablemente (sus) defensas contra estos ciberataques”. “En los últimos años, Rusia ha seguido intensificando sus acciones cibernéticas maliciosas, particularmente dirigidas a Ucrania y sus partidarios. Rusia está fortaleciendo sus propias capacidades ciberofensivas, al tiempo que depende, para fines de desestabilización, de un ecosistema diverso de actores no estatales, incluidos los llamados grupos “hacktivistas”.añadió el ministerio en su comunicado de prensa.

En el resto de la UE, estas actividades han “que consiste en la infiltración de redes gubernamentales y el sabotaje de infraestructuras críticas”, precisa un comunicado de prensa de la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas. “Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía y Finlandia”fueron especialmente atacados. Los hechos denunciados son graves. “En Alemania, las entidades gubernamentales han sido atacadas”especifica el comunicado de prensa.

El Reino Unido y la UE también, por primera vez, señalaron conjuntamente a los servicios de inteligencia rusos detrás de un ataque a la red eléctrica polaca. El FSB había apuntado a empresas del sector con “un limpiador, software malicioso diseñado para borrar datos en una red informática”, especifica “Le Monde”. Este ciberataque, fallido, podría haber privado de electricidad a 500.000 personas “en pleno invierno”denunció Londres.

Además del FSB, la UE destaca que “Ciberdelincuentes, autoproclamados hacktivistas y empresas privadas vinculadas a Rusia (…) han llevado a cabo, habilitado y facilitado una amplia gama de actividades maliciosas” dentro de la UE. Estos ataques “constituyen una amenaza persistente contra los intereses franceses y europeos”dijeron fuentes de seguridad francesas a Franceinfo.

Francia denuncia específicamente el modo de ataque (MOA) llamado Turla, en manos del FSB “y más concretamente su unidad 61.240, encargada de apuntar a Francia”y ubicado cerca de Krasnoye Selo, cerca de San Petersburgo. Con Turla, “El FSB ha atacado en particular las cuentas de correo electrónico de Internet del Ministerio de las Fuerzas Armadas desde 2017, así como la red del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores en la Embajada de Francia en Moscú en 2018”recuerda el ministerio.

“En febrero de 2025, un instituto de investigación sobre tecnologías sensibles que trabaja para la industria de defensa francesa también fue objeto de ciberataques llevados a cabo por el 16º Centro del FSB, lo que provocó la exfiltración de un volumen importante de datos”añade esta fuente. “Tenemos uno de los sistemas más avanzados de Europa y del mundo en la lucha contra esta agresividad o estos ataques híbridos provenientes de Rusia”.afirmó Jean-Noël Barrot.

Estos sistemas establecidos por Viginum, el servicio oficial francés responsable de combatir las interferencias digitales extranjeras, y la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (Anssi), “cuyas habilidades son reconocidas en todo el mundo”hacer posible “luchar contra las campañas de desinformación que podrían interferir, por ejemplo, en los procesos electorales”explicó también Jean-Noël Barrot.

Además de la convocatoria del embajador por parte de Francia, “También sancionaremos a nueve personas y cuatro entidades responsables de esta campaña cibernética orquestada por el FSB”declaró Jean-Noël Barrot. Entre los objetivos de estas sanciones se encuentra “un grupo que reivindicó acciones de desestabilización contra los Juegos de París de 2024”dijo el ministerio en un comunicado posterior.

El Reino Unido y la Unión Europea también anunciaron el lunes que iban a adoptar sanciones contra los mismos objetivos. Gran Bretaña anunció sanciones contra 24 personas y entidades vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, y la UE anunció sanciones contra 13 entidades e individuos, incluidos oficiales de inteligencia militar rusos (GRU). Alemania también dijo que había convocado al embajador ruso para una “Campaña de ciberataque”.