Estados Unidos ataca a Irán por tercera noche consecutiva y restablecerá el bloqueo portuario: lo que sabemos

Estados Unidos llevó a cabo una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, antes del restablecimiento previsto del bloqueo naval de los puertos iraníes este martes 14 de julio, aunque Donald Trump sugiere que aún no se ha llegado a un acuerdo con Teherán. ” posible “.

Durante una misión de cinco horas, “Las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares” en varias ciudades portuarias del sur de Irán, como Bushehr y Bandar Abbas, detalló esta mañana el Comando estadounidense para Oriente Medio (Centcom). Se escucharon cuatro explosiones cerca de Bandar Abbas, una ciudad portuaria situada en el Estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias iraní Irna.

Entre los objetivos previstos se encuentran “Sistemas de defensa costera, instalaciones de drones y misiles y activos marítimos”según Centcom. “Les vamos a dar un duro golpe esta noche y lo haremos mañana”.declaró Donald Trump el lunes en una entrevista radiofónica. Para el presidente estadounidense, los líderes iraníes “no puedo hacer absolutamente nada al respecto” estas huelgas.

Como la víspera, la Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la responsabilidad de una operación en Bahréin, entre otras cosas contra un edificio que alberga a las tropas estadounidenses en la base de Juffair. El martes se escucharon explosiones en Manama, capital de Bahréin, donde las sirenas de alerta aérea sonaron por tercera vez desde el amanecer.“Los sistemas de defensa aérea (…) interceptaron y destruyeron varios ataques aéreos traicioneros llevados a cabo por Irán esta mañana de martes”afirmó el ejército de Bahréin en un comunicado, acusando a Teherán de atacar a civiles.

El ejército ideológico iraní también anunció que había atacado a Jordania. “instalaciones clave y fuerzas estadounidenses en una base aérea jordana”en un comunicado de prensa citado por la agencia Tasnim. El ejército jordano, por su parte, anunció la interceptación de cuatro misiles iraníes.

Un barco fue alcanzado por un misil cuando salía del Estrecho de Ormuz frente a la costa de Omán, informó la agencia británica de seguridad marítima UKMTO. “Un camión cisterna informó haber sido alcanzado por un misil mientras transitaba hacia la salida de la ruta sur”dijo la UKMTO, y agregó que el incidente ocurrió el lunes a 13 millas náuticas al sureste de Limah, Omán. No quedó inmediatamente claro si el ataque fue el mismo que el reportado anteriormente por los Emiratos Árabes Unidos, que dijeron que dos de sus petroleros fueron atacados por misiles iraníes en el estrecho, matando a un miembro de la tripulación.

Donald Trump anunció en Truth Social que Estados Unidos tomaría el control del Estrecho de Ormuz y que se restablecería el bloqueo de los puertos iraníes. Entrará en vigor este martes a las 20.00 horas, según el ejército estadounidense. Así como Teherán quiere establecer un peaje para cruzar Ormuz, el presidente americano ha dicho que quiere cobrar a cambio de la protección del estrecho “remuneración correspondiente al 20% del valor de la carga”contrario al derecho internacional que se supone garantiza la libertad de navegación.

El jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, cuyo país tomó el control del estrecho al comienzo de la guerra, replicó en X: “Irán siempre ha sido el guardián del estrecho y lo será por siempre”. Donald Trump “Tiene toda la razón. Cualquiera que garantice el paso seguro de barcos comerciales a través del Estrecho de Ormuz debe ser compensado”bromeó y agregó: “El 20% es obviamente demasiado. Seremos justos”. La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado a Estados Unidos de poner en peligro los suministros mundiales de petróleo.

El memorando de entendimiento preveía la reapertura del estrecho, y Teherán sólo autorizaba un único corredor de navegación a lo largo de sus costas. “Este cruce estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas y la República Islámica de Irán lo protegerá”advirtió el domingo el consejero militar del guía supremo, Mohsen Rezaï.