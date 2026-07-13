Incendio en el bosque de Fontainebleau: “La mitad del pueblo fue evacuada”, testifica el alcalde de Vaudoué

En el bosque de Fontainebleau (Sena y Marne), ya se han consumido cerca de 1.000 hectáreas, según el director general de Seguridad Civil, Julien Marion. Desde el domingo, el macizo situado al sureste de París es víctima de un incendio de magnitud excepcional. En los alrededores, varios pueblos se vieron obligados a evacuar algunas de las casas. Es el caso de Vaudoué, una pequeña ciudad de 750 habitantes administrada por Michel Calmy (sin etiqueta), donde la noche fue muy corta y el día marcado por el ruido de helicópteros y Canadairs. El concejal confiesa a “New Obs” lo triste que es para un alcalde pedir a sus vecinos que abandonen sus casas y ver este bosque emblemático devorado por las llamas.

El bosque de Fontainebleau se ve afectado por un incendio extraordinario desde el domingo 12 de julio. Su pueblo, Vaudoué, se encuentra cerca. ¿Cuál es la situación este lunes?

michel calma El incendio comenzó el domingo en la autopista A6, a diez kilómetros en línea recta de Vaudoué, con probablemente dos o tres incendios que convergieron, cruzaron la autopista y penetraron en el macizo de Trois Pignons. Es la parte más occidental del bosque de Fontainebleau. Luego, el viento devolvió el fuego a los pueblos de Noisy-sur-Ecole, Vaudoué y Achères-la-Forêt, concentrándose en el norte de nuestra comuna. Vimos las primeras llamas el domingo a las 16.00 horas. A las seis de la tarde, el frente tenía dos kilómetros de largo y se acercaba al pueblo. Ayer por la tarde, los bomberos detuvieron la lucha contra la progresión del incendio para poder acudir a la defensa y protección de las casas más cercanas al incendio, al borde del bosque. Estos fueron inmediatamente evacuados. Y luego, a medida que los riesgos aumentaron, también evacuamos durante la noche ciertas calles y barrios que corrían el riesgo de quedar rápidamente expuestos.

¿Cómo se produjeron las evacuaciones en el pueblo?

Vaudoué tiene alrededor de 750 habitantes permanentes. Pero el pueblo se ha vuelto muy turístico, por eso tenemos un 30% de segundas residencias y muchas casas rurales y casas de huéspedes. Durante un fin de semana previo al 14 de julio, como este fin de semana, fácilmente llegamos a 2.000 o incluso 3.000 personas. Hoy en día se cree que casi la mitad del pueblo ha sido evacuado, alrededor de un millar de personas.

En el bosque de Fontainebleau, 13 de julio. ELÍAS NEIL BENLEULMI/SIPA

En el mejor de los casos, los evacuados pudieron beneficiarse de un realojamiento familiar o amistoso, ya sea en el pueblo o fuera de él. Luego están los que no quieren salir del pueblo, por lo que encontramos la manera de que duerman en una sala comunitaria donde hemos instalado colchones, pero también con otros residentes, o incluso con funcionarios electos. Yo mismo recibí a tres personas anoche. Vimos una gran manifestación de solidaridad. Mucha gente vino a ofrecernos una habitación disponible, contenedores de agua, comida, tiempo para participar en la permanencia… Los agricultores del sector también son de gran ayuda. Llenaron espontáneamente los tanques de agua y se acercaron al incendio, para permitir a los bomberos rellenarlos directamente, sin tener que pasar por las bocas de incendio.

Como alcalde, ¿cómo afronta una situación así, que dista mucho de ser habitual?

Con el consejo municipal, y más concretamente con mis cuatro diputados, hace dos días que no nos separamos. También hablo constantemente por teléfono con el prefecto, los subpresidentes y, obviamente, los bomberos. Todos tomamos decisiones juntos y estamos obligados a tomarlas, incluidas aquellas que no nos agradan. A medianoche, ve a ver a los vecinos que ya están preocupados y diles: “Tienes quince minutos para subirte a tu coche, salir con tu gato en tu regazo y buscar sitio en otro lugar”eso no es lo que un alcalde prefiere hacer. Más aún cuando les dicen que el incendio no se solucionará hasta dentro de unos días, y que hasta que eso no sea así no podrán volver a casa.

En términos más generales, todos estamos entristecidos por este desastre. Ya seamos ciudadanos o alcaldes, todos somos muy infelices, porque no podemos vivir al borde de un bosque como el nuestro sin enamorarnos de él. Podemos discutir sobre todo en nuestro pueblo, pero si hay algo sobre lo que no discutimos es sobre nuestro amor por el bosque. En dos días se esfumó. Y sé que todos vamos a caminar allí llorando. Y vamos a esperar impacientes a que vuelva a crecer. Creo que después de este acontecimiento nuestro pueblo se afirmará aún más como comuna forestal. Estamos aquí para amar nuestro bosque y transmitir el amor por el bosque.