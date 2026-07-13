¿Tendrá lugar la guerra de Taiwán? Gran conversación entre Pierre Haski y Jean-Pierre Cabestan

Video El sinólogo Jean-Pierre Cabestan, que acaba de publicar “Taiwán: una democracia frente a China”, es invitado por Pierre Haski, en colaboración con “le TV BUS Canal de comunicación urbana”, para hablar de este “país que no es uno”.

Taiwán tiene una bandera, un ejército, una moneda, fronteras. Todo de un Estado, menos el reconocimiento del mundo. A 150 kilómetros de la costa china, 23 millones de habitantes viven en una democracia que Pekín considera una provincia a recuperar y que Xi Jinping ha convertido en un asunto personal.

Para abordar el tema en detalle, Pierre Haski recibe a Jean-Pierre Cabestan, sinólogo, director de investigación emérito del CNRS y profesor emérito de la Universidad Bautista de Hong Kong, donde vive desde hace muchos años. Acaba de publicar “Taiwán: una democracia frente a China” (Le Cavalier Bleu, 2026).

De la guerra civil china a la democratización de los años 80, del consenso de 1992 a la estrategia de la zona gris, del escudo de silicio de TSMC a las elecciones de enero de 2028, esta conversación desmantela una a una las ideas preconcebidas sobre la isla. Y defiende una tesis que va en contra de la ansiedad reinante: la guerra de Taiwán no se producirá.