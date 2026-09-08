Y ahora, ¿qué camino para Europa?

“Los chinos y los estadounidenses tienen empuje, energía, deseo de dinero. Esta motivación, este deseo de luchar, quiero decir económicamente, parece haber abandonado a Europa…” El año pasado le preguntamos a Dan Wang: ¿por qué en su libro, dedicado a la rivalidad entre China y Estados Unidos, apenas menciona a Europa, como si fuera un personaje secundario, casi una silueta muda del comienzo del siglo XXI?mi siglo ? Nos respondió con una pequeña sonrisa, y entendimos que la educada indiferencia de este investigador del Hoover History Lab de la Universidad de Stanford, reconocido especialista en China y autor de “China a toda velocidad” (Arpa), reflejaba la opinión de las elites de Washington y Beijing: nosotros, los europeos pobres, somos, en el peor de los casos, una tierra de museos, y en el mejor de los casos, un mercado de consumo. Y queríamos hacerle más cosquillas: ¿es tan seguro que la Unión Europea ha desaparecido de la Historia?

Analista Dan Wang. AOL

Esto es bueno: aquí viene a Francia, con motivo de la traducción de su obra, para discutir, el martes 15 de septiembre, con dos personas que podrán relanzarla adecuadamente: nuestro compañero Pierre Haski, columnista geopolítico de “New Obs” y de France-Inter, presidente de Reporteros sin Fronteras, ex corresponsal en China, y Arancha González Laya, la flor y nata de las elites europeas desde que trabajó en la Comisión, la Organización Mundial del Comercio y la ONU antes de ser nombrada. Ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno de Pedro Sánchez, en España. El primero acaba de publicar “El fin de un mundo” (Stock), en el que se pregunta si es posible hacer de nuestro siglo algo más que “el de las relaciones de poder y los sistemas autoritarios”. La segunda publica “Europa sola en el mundo” (Arpa), un ensayo en el que defiende una perspectiva liberal saludable frente a las fuerzas que “piden “cambiar Europa desde dentro””.

El autor de estas líneas debe admitirlo: espera de este encuentro algunas perspectivas y algo para decirse que no todo está arruinado, tan oscuro es el panorama.

El debate seguramente será tan rico como los libros. En su trabajo, Dan Wang, por ejemplo, se opone a la “empresa jurídica” americano a“Ingeniero estatal” Chino. Ambos tienen las ventajas de sus desventajas y todo lo contrario: en Estados Unidos, “Las élites políticas están pobladas por abogados y juristas que se destacan por frenarlo todo, desde ideas idiotas hasta proyectos prometedores”que sería el origen de las frustraciones que dieron sustancia al trumpismo. En China, el régimen “trata al país como un gran proyecto de ingeniería” : esto permite construir rápidamente infraestructuras clave, pero obliga a la población a soportar normas muy restrictivas. Europa allí parece ser una especie de asunto blando, sin encanto.

El ensayo de Arancha González Laya pretende sacar al Viejo Continente de su ingenuidad, particularmente en materia militar. El punto de vista de sus propuestas es contener la presión rusa, salir de la dependencia de Estados Unidos y no acabar vasallos –la palabra, desgraciadamente, está de moda– de esta potencia que ya no nos atrevemos a llamar emergente que es China. El debate será moderado por nuestro colega y amigo François Reynaert.

“Europa sola en el mundo”, de Arancha González Laya, Arpa, 256 p., 21,90 euros, en librerías el 17 de septiembre.

“El fin de un mundo”, de Pierre Haski, Stock, 368 p., 22 euros.

“China a toda velocidad. La búsqueda de China para forjar el futuro”, de Dan Wang, Arpa, 288 p., 22,90 euros.

◗ “China a toda velocidad”, velada organizada en colaboración con la Fundación Jean-Jaurès, el martes 15 de septiembre a las 19 h, en el Teatro de la Concordia, 1, avenida Gabriel, París-8mi. Entrada gratuita, previa reserva en el sitio web del teatro: Théâtredelaconcorde. París