La perdiz alpina y el urogallo clasificados como aves protegidas en Francia por primera vez desde 2009

La perdiz blanca y el urogallo, dos aves de montaña amenazadas, han sido clasificadas como especies protegidas en Francia, lo que las excluye de la caza y protege también sus nidos y hábitats, según un decreto publicado este martes 8 de septiembre en el Diario Oficial.

Desde 2009 no se ha añadido ninguna nueva especie a la lista de aves protegidas en Francia. Esta lista, que incluye más de 250 aves, entre ellas el halcón peregrino, el águila real, el quebrantahuesos, el milano real, la cigüeña blanca, el flamenco rosado, el martín pescador, la golondrina y el petirrojo, fue definida en un decreto de 29 de octubre de 2009.

La perdiz blanca y el urogallo se añaden ahora al artículo 3 de este Decreto, que enumera las especies que se benefician de una protección reforzada. Se trata no sólo de individuos, cuya destrucción, captura o eliminación está prohibida, sino también de sus huevos y nidos, así como de sus lugares de reproducción y áreas de descanso, que no pueden ser destruidos, alterados o degradados.

Esta decisión, mencionada en abril, fue sometida a consulta pública entre el 2 y el 23 de julio. “El urogallo y la perdiz blanca son especies emblemáticas de nuestros bosques de montaña, que hoy se enfrentan a un preocupante declive. Reforzar su protección es una decisión necesaria dado su estado de conservación”juzgó la ministra de Transición Ecológica, Monique Barbut, en un comunicado de prensa. Esta clasificación como especie protegida también hace “Financiación más fácil, especialmente a nivel europeo, y nos permite redactar un verdadero plan de protección a lo largo de 10 años”explicó en una entrevista con “la Dépêche” el lunes. “La idea es estabilizar las poblaciones, o incluso esperar un aumento, aunque seguirá siendo difícil”añadió el ministro.

Estas dos especies de montaña son las más afectadas por las consecuencias del calentamiento global, que está reduciendo progresivamente su hábitat. A esto se suma la perturbación ligada a las actividades humanas en la montaña y la artificialización de los entornos. Según la Liga para la Protección de las Aves (LPO), la perdiz alpina “Sólo sobrevive en Francia, en los Alpes y los Pirineos, en forma de poblaciones aisladas y frágiles”. A principios de marzo, el Consejo de Estado pidió al Gobierno que suspendiera la caza de la perdiz blanca, también llamada perdiz de las nieves, por un período de cinco años, al considerar que no era “compatible con los esfuerzos de conservación de la especie”.

En cuanto al urogallo, el ave silvestre más grande de Europa, su declive en Francia ha sido ” espectacular “ Su número ha disminuido casi un 80% desde 1960 en los Pirineos, donde la especie sólo existe hoy en forma de poblaciones frágiles, con algunos núcleos residuales en el Jura y los Vosgos, indica la LPO. Se había puesto en marcha un plan de reintroducción en los Vosgos en 2024, pero no se continuará dada la mortalidad de casi todos los individuos reintroducidos. “Un pequeño paso para la administración, un gran paso para la protección de la naturaleza”reaccionó a la AFP el presidente de la LPO, Allain Bougrain-Dubourg.