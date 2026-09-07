Es hora de que los parlamentarios regulen seriamente el lobby agroalimentario

Damas y caballeros,

Señoras senadoras, señores senadores,

En el próximo año escolar, es posible que tengas que tomar una decisión importante. Tendrás que decidir sobre la obligación de mostrar el Nutri-Score. El debate será animado. Hablará de salud, empleo, tradiciones alimentarias, competitividad. También hablará de ciencia. Pero, detrás de los argumentos, surgirá otra pregunta: ¿quién habla, en nombre de quién y con qué intereses?

El lobby, como tal, no es una anomalía democrática. Cualquier organización tiene derecho a defender su punto de vista, ya sea una empresa, una federación profesional, una asociación o un ciudadano. Incluso es útil. Las reglas del juego aún deben ser legibles. Sin embargo, no siempre lo son.

Desde los inicios de Nutri-Score hace más de diez años, y desde el lanzamiento de Yuka en 2017, hemos observado las campañas realizadas en contra de nuestras dos iniciativas. Las dos herramientas son diferentes. El primero es un logotipo de salud pública. La segunda, una aplicación independiente financiada por sus usuarios. Pero tienen una cosa en común: hacen visible de inmediato información que al consumidor antes le costaba descifrar. Esto es precisamente lo que resulta inquietante.

Con más de cien fuentes, hemos documentado siete tácticas utilizadas para debilitar estas herramientas: desacreditarlas, confundir opciones con alternativas en competencia, actuar a través de relevos mal identificables, cambiar el debate, multiplicar procedimientos, crear dudas científicas y, a veces, movilizar instituciones públicas al servicio de intereses industriales. Estos no son simples desacuerdos. Estos son métodos.

El Nutri-Score ha sido calificado así como “simplista”, “infantilizando”, “culpable” o incluso “liberticida”. En pocas palabras, el debate salió del ámbito científico. Ya no discutimos la efectividad del logo ni su interés en la salud pública; sus promotores fueron acusados ​​de querer dictar a los franceses lo que debían comer.

Luego vinieron los sistemas competitivos. Más complejos, menos legibles, a menudo calculados en porciones definidas por los propios fabricantes. En pocos años, ANIA relanzó NutriRepère, Carrefour lanzó su logo “Con qué frecuencia”, seis multinacionales, entre ellas Nestlé y Coca-Cola, crearon la Etiqueta Nutricional Evolucionada e Italia impuso por decreto la Batería NutrInform. Su mera existencia bastaba para justificar nuevas pruebas, nuevas comparaciones, nuevos plazos. El retraso ya es una victoria.

La ciencia misma puede usarse como arma. Un estudio publicado en 2023 en BMJ Global Health analizó 134 trabajos que evaluaban el rendimiento del Nutri-Score: sus conclusiones tenían veintiuna veces más probabilidades de ser desfavorables al logotipo cuando sus autores declaraban un conflicto de intereses o una financiación industrial. El objetivo aquí no es necesariamente demostrar que una herramienta no funciona. Simplemente da la impresión de que “Los expertos no están de acuerdo”.

Yuka experimentó otra forma de presión. A partir de 2020, la empresa tuvo que afrontar tres procedimientos relacionados con su información sobre nitritos. Le reclamaron más de 1,4 millones de euros, cuando su beneficio anual rondaba los 20.000 euros. Yuka finalmente ganó la apelación en los tres casos. Pero la batalla duró casi tres años y costó alrededor de 500.000 euros. Y la ofensiva fue coordinada: el Tribunal de Apelación de París observó trece notificaciones casi idénticas, enviadas según un modelo de carta distribuido por la federación, y vio en ellas una “Estrategia idéntica y coordinada” pretende detener toda información sobre los peligros de los nitritos. Incluso si se ganan, estos procedimientos agotan a quien alerta.

Estos métodos no son específicos de la industria alimentaria. Los encontramos en otros debates de alto riesgo que condicionan nuestra salud y nuestra vida diaria. Pesticidas, tabaco, alcohol, medio ambiente, energía… En todas partes surge el mismo problema. Los parlamentarios deben decidir rápidamente y sobre temas muy técnicos. Deberán decidir con base en notas, estudios, audiencias y propuestas de modificación. Tantos elementos que sustentan la decisión cuyo origen, financiación o intereses subyacentes no siempre son visibles a primera vista.

Por eso proponemos tres medidas firmes para regular mejor el lobby agroalimentario en el Parlamento.

1. Capacitar a los parlamentarios en técnicas de influencia

Os pedimos mucho y os formamos muy poco para esto. Solicitamos a las Secretarías de la Asamblea Nacional y del Senado que establezcan, al inicio de cada mandato, una capacitación obligatoria de al menos dos horas, destinada a cada diputado y cada senador. Esta formación debe cubrir las principales técnicas de lobby e influencia. Hoy, la Asamblea Nacional entrega a los nuevos diputados guías sobre ética y honorarios de mandato; En el Senado, el comité de ética organiza reuniones de sensibilización por grupo político. Eso es todo, o casi. Nada, en ninguna parte, sobre las estrategias de quienes buscan influir en usted.

Dos horas para aprender a identificar los intereses representados. Dos horas para comprobar quién financia un estudio, identificar un conflicto de intereses, reconocer una campaña coordinada, distinguir la experiencia independiente de un elemento lingüístico. Dos horas, finalmente, para tomar el reflejo de confrontar las fuentes antes de que una duda fabricada se convierta en motivo de inacción.

Esta formación debe ser independiente, estar bajo la responsabilidad de los órganos éticos de las dos asambleas y basarse en un programa público. Debería basarse en casos concretos de varios sectores. No estamos destinados a diseñarlo ni gestionarlo. Sin embargo, estamos listos para poner a disposición los documentos y ejemplos que hemos recopilado en Nutri-Score y Yuka.

2. Garantiza la transparencia de la financiación de quienes vienen a hablar contigo

Desde la ley Sapin II de 2016, cualquier organización que pretenda influir en una decisión pública debe inscribirse en el registro de representantes de intereses, ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, y declarar allí sus acciones.

Sin embargo, este registro no dice nada sobre quién financia las organizaciones registradas. De este modo, un sector puede hacer transmitir su mensaje a través de una fundación empresarial, un organismo de información o una asociación que financia, sin que aparezca este vínculo con la organización. Estas estructuras deberían declarar a sus financiadores, al igual que las conferencias organizadas en el Parlamento, los think tanks y los think tanks donde se reúnen funcionarios electos e industriales.

Las declaraciones mismas deberían ser más precisas: finalidad de cada intercambio, decisión dirigida, funcionario público atendido, monto de los gastos incurridos y beneficiarios. Por ejemplo, los fabricantes de productos de tabaco declaran cada año sus gastos de influencia, incluidos los importes y los beneficiarios.

3. Hacer públicos los vínculos entre los expertos y la industria.

Desde la ley Bertrand de 2011, cualquier empresa del sector de los productos sanitarios (laboratorios farmacéuticos, fabricantes de productos sanitarios, etc.) debe hacer públicos los acuerdos que concluye con un médico o una sociedad científica, así como la remuneración y las prestaciones que les paga. Esta obligación debería extenderse al sector agroalimentario y cubrir todas las prestaciones, en efectivo y en especie, concedidas a los investigadores, las sociedades científicas y la prensa especializada en nutrición.

Los expertos en nutrición también deberían declarar todos sus vínculos con la industria, incluida la financiación de la investigación, y esta declaración debería condicionar la participación en comités que desarrollen recomendaciones de salud.

Estos temas no son nuevos: el Consejo Superior de Salud Pública ya llamó en 2017 a fortalecer la transparencia y prevenir conflictos de intereses en nutrición.

Ninguna de estas medidas pretende aislarle de los actores económicos ni resolver el debate por usted. Deben permitirle escuchar a los representantes de intereses sin perder nunca de vista quién habla, por qué y con qué propósito.

Aquí también entra en juego la calidad de la toma de decisiones públicas.

Firmantes:

Julie Chapón cofundador de Yuka

Serge Hercberg profesor emérito de nutrición en la Universidad Sorbonne Paris Nord, diseñador de Nutri-Score

Mathilde Touvierdirector de investigaciones del Inserm, presidente del Programa Nacional de Nutrición y Salud