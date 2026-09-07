¿El gobierno gravará los ahorros de los empleados? Una nueva “pista” que irrita incluso a Macronie

¿Abordará el gobierno el ahorro de los empleados? Esta nueva vía está en estudio para financiar el presupuesto de la Seguridad Social de 2027, confirmó este lunes 7 de septiembre el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure. “Es una de las pistas que miramos, como otras”declaró el ministro a la radio RTL.

Concretamente, ¿cómo funcionaría esto? El Gobierno prevé someter a cotización parte de las primas de participación, participaciones o aportaciones de los empresarios a planes de ahorro (PPE, PEI, PERECO) superiores a 3.000 euros al año, informó el diario “les Echos”.

Según información del diario económico, estos impuestos permitirían recaudar cerca de mil millones de euros para el presupuesto de la Seguridad Social para 2027.

El gobierno está preparando el proyecto de presupuesto para 2027, que se espera que enfrente una fuerte oposición en el Parlamento, unos meses antes de las elecciones presidenciales. Roland Lescure precisó que los ahorros que se obtendrán se buscarán en particular “en los gastos de funcionamiento del Estado, de las autoridades locales, de las administraciones de seguridad social, de todos los agentes públicos. (…) El Primer Ministro lo ha dicho, no quiere nuevos impuestos, ni aumentos de impuestos adicionales”..

Pero esta propuesta ya está causando sorpresa en su propio bando. “No se trata de no hacer nada, eso es seguro. Pero tocar el ahorro de los empleados, que tardó años en fortalecerse y que es esencial para el patrimonio de los empleados: ¡eso es un no! Querer fortalecer el trabajo y hacerlo sería una herejía”decidió la diputada macronista Olivia Grégoire en un mensaje publicado en la red social X.

“De todas las ideas desastrosas que circulan para el presupuesto de 2027, la de gravar los ahorros de los empleados es la peor: es injusta y cobarde. Desanimará a todos los que trabajan”estimó por su parte el ex ministro de Economía Bruno Le Maire. Y recomendar encarecidamente: “Sería bueno dejar rápidamente esta mala bola de prueba en el vestuario. »

Se había considerado otra vía para ahorrar dinero: la desindexación de la inflación de las pensiones de jubilación más altas así como la eliminación de la reducción fiscal del 10%. Sobre este punto, Roland Lescure estimó, sin revelar una dirección definitiva, que estas dos medidas han “significado”. “Hoy en día, se sabe que, en promedio, las pensiones son más altas que los salarios laborales en Francia. Este es el modelo social, diría yo, en su mejor momento, pero cuesta mucho dinero. Así que la pregunta es si estamos aumentando las pensiones menos de lo que predeciría la inflación”.comentó.

El ministro volvió a alertar de que “Si no hacemos nada, nos vamos a estrellar contra la pared”y llamó “responsabilidad” partidos de oposición, que amenazan con censurar el presupuesto.

“Hoy es fácil decir: “Francamente, no me gusta este presupuesto, lo censuro”. Es más complicado decir “este presupuesto, como quiero presidir Francia, tal vez lo herede”. “Podré corregirlo”, porque sabemos bien que un presidente que llega con un nuevo gobierno puede corregir el presupuesto aprobado.declaró. “La alternativa (…) es que no tenemos presupuesto. Y si no tenemos un presupuesto, chocaremos contra la pared y lo haremos con fuerza”.advirtió nuevamente el ministro, para luego “Las tasas de interés aumentan muy bruscamente” para individuos.