¿Imponer impuestos a los ahorros de los empleados? Matignon se enoja, denuncia una “filtración” y luego emprende acciones legales… Le resumimos el embrollo

Matignon moderó la idea de gravar los ahorros de los empleados el lunes 7 de septiembre, asegurando que el Primer Ministro no había “nunca se declaró a favor” de esta avenida, estudiada entre otras cosas con vistas al presupuesto de 2027 según Bercy, antes de denunciar una ” filtración “ y anunciar la adopción de medidas legales.

Según “Les Echos”, el Gobierno prevé someter a cotización parte de las primas de participación, participaciones o aportaciones de los empresarios a los planes de ahorro. Interrogado el lunes por la mañana en RTL, el ministro de Economía, Roland Lescure, respondió que la introducción de deducciones en los ahorros de los empleados “parte de las pistas” considerado por el gobierno para financiar el próximo presupuesto de la Seguridad Social, “como los demás”sin comentar la decisión final.

“Lo que se filtró es un documento de trabajo, no una decisión del gobierno”subrayó Matignon a la prensa, añadiendo que “Los ministros tampoco habían validado” y asegurando que “todos están alineados”.

Los servicios del Primer Ministro, Sébastien Lecornu, dieron en el clavo esta tarde al anunciar que habían emprendido acciones legales, a través de “un informe conforme al artículo 40 del código de procedimiento penal”transmitido a “el fiscal de París”y en relación con la fuga de “obras internas (…) no haber sido objeto de una decisión gubernamental firme”.

“Es probable que estas acciones influyan en la vida económica del país, en particular (…) incitando a empresas o particulares a tomar decisiones de inversión basadas en información errónea”agregaron. esto puede “caracterizan un abuso de confianza o una violación del secreto profesional”cree Matignon.

“Quienes lo hagan exponen al Estado, se colocan en una situación de deslealtad e ilegalidad, pudiendo ser perseguidos penalmente”insiste la misma fuente, precisando que este informe no está dirigido a la prensa.

Roland Lescure reaccionó a su vez el lunes por la noche, juzgando “las filtraciones de las últimas semanas (…) son inaceptables y contrarias al interés de la Nación”diciéndose a sí mismo “agradecidos a los funcionarios de Bercy que han trabajado con inteligencia y dedicación durante meses”.

Según la oficina de Sébastien Lecornu, “Básicamente, el pensamiento defendido hoy por el Primer Ministro va en la dirección opuesta” de gravar los ahorros de los empleados para “permitir temporalmente a los empleados disponer más libremente de los ahorros que ya han acumulado”.

En esta línea, Matignon recuerda que el Gobierno apoya el proyecto de ley del senador LR Olivier Rietmann, aprobado en primavera en el Senado, que pretende facilitar el uso de los ahorros de los empleados y permitir liberar temporalmente fondos dentro del límite de 5.000 euros. “El Primer Ministro pidió al Ministro de Relaciones con el Parlamento que encontrara tiempo para su examen en la Asamblea”insiste Matignon.

Promover el ahorro de los empleados estaría en consonancia con las medidas implementadas bajo la presidencia de Emmanuel Macron, como el bono de valor compartido. La principal organización patronal francesa, Medef, afirmó el lunes su oposición a la imposición de impuestos sobre el ahorro de los empleados. “fruto del trabajo y del éxito colectivo” y no “una reserva presupuestaria” según él.

Aún sin mayoría en el Parlamento, el gobierno prepara el proyecto de presupuesto para 2027 en un contexto económico difícil, entre un crecimiento lento y cuentas públicas en números rojos, todo ello a pocos meses de las elecciones presidenciales. En RTL, Roland Lescure precisó que los ahorros que se lograrían se encontrarían en particular “en los gastos de funcionamiento del Estado, de las autoridades locales, de las administraciones de seguridad social, de todos los agentes públicos”.

“El Primer Ministro lo ha dicho, no quiere nuevos impuestos, ni aumentos de impuestos adicionales”añadió. Ante el riesgo de un nuevo bloqueo en el Parlamento, el Ministro de Economía volvió a advertir que “Si no hacemos nada, nos vamos a estrellar contra la pared”y llamó “responsabilidad” los partidos de oposición, que amenazan con censurar el presupuesto.