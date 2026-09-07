Un mes después del descubrimiento de un dron explosivo en el aeropuerto de Leipzig, Alemania acusa oficialmente a Rusia

La sombra del Kremlin se cierne sobre el incidente ocurrido en un aeropuerto estratégico en apoyo a Ucrania. Alemania anunció medidas de represalia contra Rusia el martes 1 de septiembre, tras acusarla oficialmente de haber enviado a principios de agosto un dron cargado de explosivos al aeropuerto de Leipzig, una plataforma militar clave para el ejército alemán y la OTAN.

A principios de agosto, un dron cargado con explosivos -neutralizado por un robot policial- fue descubierto en la zona segura de operaciones de carga del aeropuerto de Leipzig, cerca de aviones de carga ucranianos, y, según informes, un segundo artefacto impactó un avión de carga de DHL minutos después. Según la prensa alemana, posteriormente se encontró otro dron cerca del aeropuerto, también con restos de sustancias explosivas.

“En conjunto, las investigaciones policiales, los métodos operativos y la información de los servicios de inteligencia demuestran la responsabilidad rusa en el intento de atentado en el aeropuerto de Leipzig”declaró este martes Alexander Dobrindt, ministro alemán del Interior.

Como resultado, Alemania cerrará, el 18 de septiembre, el último consulado ruso en su territorio, en Bonn (oeste), y el centro cultural ruso en Berlín, también llamado “Casa Rusa”. “. Este último es presentado a menudo como un “nido de espías”, especialmente por los políticos alemanes. En una entrevista en el canal privado Welt TV, el diputado conservador Roderich Kiesewetter aseguró que este establecimiento servía de plataforma para los espías rusos. Según él, allí viven más de 100 personas. “sin que sepamos quiénes son” y el consumo de electricidad del edificio es anormalmente alto. Berlín ha favorecido hasta ahora el status quo gracias al contrato bilateral existente con el Instituto Goethe de Moscú.

Berlín también propondrá incluir nuevas personas de nacionalidad rusa en las listas de sanciones europeas. Johann Wadephul, Ministro de Asuntos Exteriores, prometió además “aumentar la presión sobre la flota fantasma rusa”designando un conjunto de barcos viejos con un estatus legal opaco que Rusia utiliza para eludir las sanciones occidentales.

Junto a Alemania, la Unión Europea (UE) anunció, este miércoles 2 de septiembre, la convocatoria del encargado de negocios ruso a Bruselas. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, estimó que el ataque con drones en suelo alemán presenta “las características de un acto de terrorismo patrocinado por el Estado”en este caso Rusia. Durante la jornada, reunirá a los jefes de diplomacia de los países miembros para discutir las medidas de represalia que se tomarán contra Moscú.

Por su parte, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció la convocatoria del encargado de negocios ruso a París para “protestar muy fuertemente” contra lo que describe “ataque híbrido”.

El martes, Emmanuel Macron reafirmó el apoyo de Francia a Nuevas sanciones europeas contra Rusia. “Estos ataques híbridos están aumentando en Europa. No pueden quedar sin respuesta”instó al Jefe de Estado a

Desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022, Alemania y varios otros Estados europeos han acusado periódicamente al Kremlin de realizar operaciones de desestabilización, espionaje y sabotaje en su territorio. “Rusia debe comprender ahora que su camino de buscar soluciones militares e imponer sus demandas mediante la violencia, incluidos medios híbridos, ha fracasado”declaró el ministro alemán de Asuntos Exteriores.

En Leipzig, la tecnología utilizada y “la interacción de los diferentes elementos debe calificarse de profesional y revelar un alto nivel de experiencia técnica así como un considerable esfuerzo organizativo”declaró el Ministro del Interior alemán. Si la ejecución final del “intento de ataque” reportado a los llamados agentes “desechable”este último actuó “por orden de las autoridades estatales rusas”dijo.

El aeropuerto, situado en el este de Alemania, desempeña un papel destacado en el transporte de equipamiento militar, en particular para el ejército alemán y los aliados de la OTAN, y también sirve como base para el fabricante de aviones ucraniano Antonov. Sin nombrar a Moscú, el Canciller Friedrich Merz advirtió la semana pasada a los autores de ataques híbridos contra Alemania que “pagaría el precio”.

El embajador ruso en Alemania, Sergei Nechaev, describió la situación “acusaciones” desde berlín “infundado, absurdo y contrario al sentido común”añadiendo que las sanciones constituyen “una escalada sin precedentes en las relaciones ruso-alemanas y no estará exenta de consecuencias”. Y para afirmar: “La provocación montada apresuradamente en el aeropuerto de Leipzig sirve exclusivamente a los objetivos del régimen de Kiev, del ala militarista de la clase política europea y de los magnates del complejo militar-industrial interesados ​​en alimentar el conflicto ucraniano. »

“Creo que este es otro gran error. Y, en mi opinión, va claramente en contra de los intereses del pueblo alemán”.añadió el presidente ruso Vladimir Putin, desde Bishkek, Kirguistán.