La Torre Eiffel cerró por huelga contra el desalojo del personal femenino por la visita de un grupo hindú

La Torre Eiffel permaneció cerrada este lunes 7 de septiembre debido a una huelga de sus empleados. ¿El motivo de este descontento? El desalojo de empleadas durante una visita de una delegación hindú del movimiento espiritual indio Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) el pasado sábado.

“Se dieron instrucciones a las empleadas de la Torre Eiffel y a las empleadas de los proveedores de servicios para que se hicieran invisibles para recibir a esta delegación”relata el personal, conmocionado por haberse encontrado en una situación “grave y profundamente contrario a los valores de igualdad y no discriminación”. “A algunas se les pidió que dejaran sus puestos y permanecieran separadas en las instalaciones. En ciertos puestos, fueron reemplazadas por hombres. Y todas las empleadas recibieron instrucciones de no pasar ni cruzar ciertas áreas durante la presencia de la delegación”los empleados están indignados.

La Sociedad Operadora de la Torre Eiffel (SETE) reconoció que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando el “interacciones con mujeres” y admitió que “Estas condiciones no deberían haber sido aceptadas”. “No cumplen ni con los valores de la SETE ni con los principios de igualdad entre mujeres y hombres”continúa la institución, prometiendo sacar “todas las consecuencias”.

Esta visita de la delegación hindú tuvo lugar el mismo día de una procesión cultural en barco por el Sena, organizada por el movimiento BAPS. Esta organización, criticada como particularmente conservadora y nacionalista por una parte de la diáspora india, dedicó el domingo su primer gran templo en Francia, construido en Bussy-Saint-Georges, en Sena y Marne, a 30 kilómetros al este de París.

Este movimiento espiritual indio, fruto de un cisma en el hinduismo swami, nació en el estado de Gujarat, bastión del actual primer ministro ultraconservador indio, Narendra Modi. Los miembros también hacen campaña regularmente a favor del partido de extrema derecha Bharatiya Janata (BJP), informa el periódico “L’Humanité”.

Además, el movimiento BAPS está acusado de esclavitud moderna en Estados Unidos, donde más de 200 trabajadores indios ocuparon su lugar tras una búsqueda del FBI en mayo de 2021, indica Mediapart. Tampoco están claras las condiciones laborales de los trabajadores en Francia para la construcción del templo de Bussy-Saint-Georges. “Tememos que los trabajadores de Bussy-Saint-Georges también sean explotados y secuestrados por el servicio de seguridad del templo”explica Sylvain Goldstein, ex director de CGT Asia-Pacífico en Mediapart.

Debido al enfado de los empleados y su negativa a volver al trabajo, la Torre Eiffel permaneció cerrada todo el lunes. En el sitio web del monumento, un cartel simplemente invoca un “apertura retrasada” Para “razones operativas”.

“No es aceptable que (EL) términos “ exigido por la delegación hindú “puede ser tolerado”reaccionó en X el alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire. “La igualdad entre mujeres y hombres nunca se detendrá al pie de nuestros monumentos históricos, ni en ningún lugar de esta ciudad”dijo, añadiendo que se llevaría a cabo una investigación “entregado lo más rápido posible”.

Por su parte, Michel Barnier, diputado de la circunscripción en la que se encuentra el famoso monumento parisino, lo calificó como“inaceptable” este “instrucción encaminada a sacar a las mujeres de este espacio”.

“Conmocionado al enterarme de que durante una visita a la Torre Eiffel organizada por Atout France, una delegación hindú formada por personas religiosas pidió excluir a las empleadas de su ruta. Yo personalmente informé a los representantes de BAPS en Francia que tales prácticas eran contrarias a las leyes de la República”.publicó también en la red social X la presidenta de la región Isla de Francia, Valérie Pécresse. Este último, presente en la inauguración del templo hindú, saludó este fin de semana junto a miembros de la BAPS a “ momento historico », informa “l’Humanité” y Mediapart.

“En Francia no pedimos a las mujeres que se hagan a un lado. Ningún dogma, ninguna religión es superior a las leyes de la República”también fue conmovida por la ministra de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Aurore Bergé en la misma red social.

La gerencia y los miembros del personal electo se reunieron el lunes. La Torre Eiffel reabrirá sus puertas en condiciones normales el martes por la mañana, según un representante del personal de la SETE.