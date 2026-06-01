Xenia Fedorova, “agente rusa” en Bolloré para Raphaël Glucksmann, apoyada por Arnaud Lagardère y los directores de Canal+

Publicado el 31 de mayo de 2026 a las 15:47 horas. Lectura: 1 min.

“Hay que quitarle el micrófono (a Xenia Fedorova), porque en realidad ella no es periodista, no es comentarista, es una agente rusa y ha sido agente rusa desde el principio”. de la ofensiva rusa en Ucrania en 2022, afirmó Raphaël Glucksmann, que se prepara para una candidatura presidencial. Habló en el programa Le Grand Jury de RTL, Senado Público, Le Figaro, M6.

“Así que los medios del señor Bolloré, cuando abren las compuertas de par en par a la señora Fedorova, se convierten en retransmisores de la propaganda putiniana”añadió.

“Si esto es lo que la extrema derecha llama patriotismo, eso no hace más que confirmar una cosa, y es que estas personas están al servicio de intereses extranjeros hostiles a los de nuestra Nación, y en particular de un régimen que amenaza directamente (…) a Francia, que amenaza directamente a Europa”añadió.

Xenia Fedorova, ex jefa del canal oficial ruso RT en Francia, es acusada incluso dentro del gobierno francés de difundir propaganda del Kremlin.

Habla en CNews y Europe 1, escribe una columna en el semanario “JDNews” y presenta el programa religioso “Lumières orthodoxes” en CNews y CStar (dos canales del grupo Canal+).

Este domingo la apoyaron Arnaud Lagardère, director de Lagardère Radio, propietaria de Europe 1), y Gérald-Brice Viret, director general de Canal+ Francia.

“Desde hace casi diez años, contribuye a la diversidad del panorama audiovisual francés” Y “arroja una luz sobre el conflicto ruso-ucraniano que no se escucha en ningún otro lugar”afirmaron los dos dirigentes en una columna publicada en el “Journal du Dimanche” (“JDD”), otro medio del grupo de Vincent Bolloré.

“No necesariamente estamos de acuerdo con cada una de sus posiciones. Por otro lado, nos oponemos a su deslegitimación sistemática”agregaron en la columna titulada “Defender la libertad de expresión, especialmente cuando sea inquietante”.

El viernes 29 de mayo, el presidente del consejo de administración del grupo Canal+, Maxime Saada, defendió a Xenia Fedorova, al ver en su presencia en CNews una cuestión de “libertad de expresión”.

“No creo que podamos hablar de un agente ruso (…), periodista sí, agente no”respondió Maxime Saada, interrogado por un accionista durante la junta general de Canal+.

En términos más generales, Raphaël Glucksmann deploró este domingo que los dirigentes políticos “Casi ya no se habla de Ucrania” con “El riesgo de guerra en suelo de la Unión Europea antes de 2029”. Por lo tanto, “Debemos apoyar masivamente a los ucranianos, no simplemente por solidaridad con una nación cuyo único crimen es querer vivir libres, sino porque es nuestro interés vital”.