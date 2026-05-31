Violencia tras victoria del PSG: sistema de seguridad y Núñez criticados por izquierda y derecha

Publicado el 31 de mayo de 2026 a las 19:39 horas, actualizado el 31 de mayo de 2026 a las 8:11 p.m. Lectura: 4 min.

Laurent Núñez provocó la ira este domingo 31 de mayo de todos los grupos de la oposición y sindicatos policiales, que le acusan de una discrepancia entre la violencia que se produjo tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones y las conclusiones que sacó de ella.

“La situación estaba en general bajo control”aseguró el Ministro del Interior durante una rueda de prensa en Beauvau este domingo por la mañana. La policía, saludó, “permitió contener las alteraciones del orden público y, sobre todo, ponerles fin”.

Sin embargo, el número de víctimas de la noche fue elevado a pesar del extraordinario despliegue de policías y gendarmes. Había 22.000 en Francia, de los cuales 8.000 en París y sus alrededores. El año pasado, en una configuración similar, había 5.400 en París.

Laurent Núñez recitó cifras, todas ellas superiores a las del año pasado, cuando el club parisino ganó por primera vez la copa de la Liga de Campeones. Luego fue Prefecto de Policía de París y Bruno Retailleau Ministro del Interior.

En total, hubo 780 detenciones en todo el país, un aumento del 32% respecto al año pasado. Alguno “57 policías y gendarmes resultaron heridos”así como “219 participantes, de los cuales 8 serios”. Un hombre que conducía una moto cross murió en un accidente en la circunvalación de París y una persona herida de arma blanca está entre la vida y la muerte, según la fiscalía de París. Además, se han registrado saqueos de empresas en casi todas partes de Francia.

“Ya no queremos ver eso”. El presidente Emmanuel Macron gobernó el domingo “indecible” la violencia “en París y otras ciudades” que siguió a la victoria del Paris Saint Germain el sábado por la noche.

“Eso no es fútbol, ​​eso no es deporte, eso no es lo que nos gusta. Así que gracias a nuestros policías, a nuestros gendarmes. Seremos intransigentes con aquellos que han sido capturados. No queremos ver eso nunca más. Acabado. Estamos hartos”.declaró el presidente al dar la bienvenida al equipo victorioso en el Elíseo, evocando “escenas de violencia inaceptables”. También agradeció al Ministro del Interior, al prefecto de policía y “todos los equipos que se movilizaron (…) ante lo indecible”.

Esta discrepancia entre las cifras y el discurso del ministro alimentó la ira. “Desde el momento en que se producen estos excesos, no podemos estar satisfechos con la gestión de ayer por la tarde tal como fue organizada por el gobierno”declaró el portavoz de LFI, Manuel Bompard, en France 3.

Al abogar por zonas de fans, sintió que “Deberíamos intentar organizar este partido, supervisarlo, ofrecerle lugares para que pueda expresarse, evitar precisamente este tipo de excesos”.

En el lado opuesto del espectro político, la RN, a través de la voz de Marine Le Pen, se levantó contra la violencia, una particularidad francesa a sus ojos. “Sólo en Francia la victoria de un club de fútbol provoca disturbios”escribió en X.

La presidenta de LR de la región Isla de Francia, Valérie Pécresse, denunció el “¡La escoria estúpida que se permite destruirlo todo, empaña la imagen de París y de Francia! »reclamando “Sanciones ejemplares para que dejen de querer empezar de nuevo”.

“Francia no tiene que sufrir esta violencia con cada trofeo. El orden está decidido »atacó al presidente LR y al candidato presidencial Bruno Retailleau en X – en junio de 2025, entonces ministro del Interior, habló de “bárbaros en las calles de París”.

Para Raphaël Glucksman (Plaza pública), “Es realmente insoportable”. “Francia vive bajo tensión, lo vemos en todas partes, somos una olla a presión a punto de explotar”se lamentó durante el Gran Jurado RTL/M6/Senado Público.

“Esta noche, París se puso patas arriba”se sintió conmovido por la oposición de derecha parisina y pidió “trasladar grandes reuniones de los Campos Elíseos a un lugar específico, capaz de albergarlas”. “Falsa buena idea”respondió Laurent Nuñez, porque esto “movilizaría casi la mitad del sistema”.

El alcalde del PS de París, Emmanuel Grégoire, puso en parte estos excesos en perspectiva, subrayando en BFM TV que “Ha existido durante siglos” y enfatizó que “En la gran mayoría de los casos, la gente vivió esto en familia, con amigos”.

Por su parte, los principales sindicatos policiales expresaron su enfado contra el ministro. “Rechazamos la creciente brecha entre el discurso oficial y la realidad que viven nuestros colegas sobre el terreno”escribió en un comunicado de prensa de la Alianza, denunciando “¡Una auténtica cacería de la policía! ».

Una unidad policial atacó a X siguiendo las instrucciones dadas. «Mientras las tiendas de lujo estaban protegidas por los camiones de las fuerzas móviles, nuestros colegas estaban atrapados entre la guerra, el fuego en las calles y instrucciones tímidas y obsoletas. ».

En la extrema derecha abundan los comentarios en las redes sociales. Incluso al otro lado del Atlántico de Elon Musk, siempre dispuesto a presentar la imagen de los países europeos entregados a la anarquía y a la inmigración incontrolada y violenta.

En 2024, dijo el multimillonario en su red social “La guerra civil es inevitable” sobre los disturbios de extrema derecha en el Reino Unido.

La “JDD” por su parte cita los comentarios de “nacionalistas” “del Reino Unido a los Países Bajos”concretamente el holandés Geert Wilders, el británico Tommy Robinson y la alemana Alice Weidel, “figuras de extrema derecha” según el semanario Vincent Bolloré, para quien la violencia de la noche del 30 de mayo fue “la consecuencia de la inmigración masiva y (que) abogan por la “remigración””.