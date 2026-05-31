El premio al coraje es para el expresidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por enfrentarse a Trump

Publicado el 31 de mayo de 2026 a las 12:09 p.m. Lectura: 1 min.

Jerome Powell, que acaba de dejar su cargo de presidente del banco central de Estados Unidos (Fed), recibirá este domingo 31 de mayo un “premio a la valentía” en política por haber “independencia defendida” de la institución ante los ataques de Donald Trump.

Este premio le será entregado en Boston (noreste de Estados Unidos) por la fundación que gestiona la biblioteca presidencial John F. Kennedy, que lleva el nombre del ex jefe de Estado demócrata asesinado en 1963, autor de un libro titulado “El valor en la política”.

La organización le atribuye a Jerome Powell el mérito de “defendió la independencia de la Reserva Federal, que es esencial para la estabilidad de la economía global, a pesar de años de ataques personales y amenazas de los niveles más altos del gobierno”.

Durante la ceremonia de premiación, Jerome Powell tendrá que pronunciar un discurso, el primero desde que cedió su puesto como presidente a Kevin Warsh. Será también su primer discurso desde que volvió a ser simple gobernador del banco central, habiendo decidido permanecer en él mientras persista la presión política y judicial en su contra.

Jerome Powell quedó rápidamente desconcertado por Donald Trump, que sin embargo lo nombró jefe de la Reserva Federal en 2018. El republicano, que quiere tipos de interés más bajos para estimular la economía, ha aumentado los insultos y acusaciones desde su regreso al poder en enero de 2025.

Intentó acelerar la salida de Jerome Powell y destituir a una de sus colegas, Lisa Cook, la única mujer negra que se convirtió en gobernadora de la Reserva Federal.

Jerome Powell finalmente salió de su reserva a principios de año para denunciar la apertura, por parte del Departamento de Justicia, de una investigación contra él. Había denunciado un “pretexto” En “el contexto más amplio de constantes amenazas y presiones del gobierno”.

La fundación explica que su premio honra a las personas “haber tomado una decisión valiente dictada por su conciencia, sin preocuparse por las consecuencias personales o profesionales”.

Ex presidentes, como el republicano George Bush padre y el demócrata Barack Obama, se encuentran entre los ganadores anteriores, junto con destacados funcionarios electos (John McCain, Nancy Pelosi) y líderes extranjeros, como Volodymyr Zelensky.

La institución decidió este año conceder un segundo “premio a la valentía”, concedido a los residentes de las ciudades gemelas de Minnesota (norte), Minneapolis y Saint-Paul, epicentros a principios de año de la ofensiva antiinmigración del Gobierno Trump, en la que dos estadounidenses fueron asesinados por la policía.

Este premio otorgado este domingo a cuatro representantes de estas ciudades los distingue “por arriesgar sus vidas para proteger a sus vecinos y miembros de la comunidad inmigrante de una operación policial federal sin precedentes, defendiendo pacíficamente los derechos humanos y los valores que sustentan nuestra democracia constitucional”.