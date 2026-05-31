Escenas de júbilo en París, 780 detenciones en Francia tras excesos

Escenas de júbilo en toda la capital. Las calles parisinas se llenaron de aficionados la noche del sábado 30 al domingo 31 de mayo, quienes acudieron para celebrar la victoria del Paris-Saint-Germain contra el Arsenal, proclamándose campeón de Europa por segundo año consecutivo. La velada se vio aún empañada por algunos incidentes y detenciones.

Por segundo año consecutivo, los hombres de Luis Enrique alzaron la copa orejuda, provocando la alegría de la afición.

Nada más terminar el partido, miles de personas, a menudo vestidas con las camisetas de los clubes parisinos, se reunieron en los Campos Elíseos, escenario habitual de manifestaciones de alegría en la capital. Los sonidos de bocinas resonaron por toda la capital, seguidos de algunos fuegos artificiales ilícitos.

En el Parque de los Príncipes, donde se retransmitió en pantallas gigantes la final disputada en Budapest, fuegos artificiales sobre el césped y gritos interminables de júbilo acompañaron la segunda coronación del PSG tras los penaltis. “Campeones de Europa”, “Esto es París”, ¡Luis Enrique! », “espalda con espalda” (segundo título consecutivo), gritaban los más de 48.000 aficionados que se habían congregado a pesar del calor en el estadio favorito del PSG, a 1.500 kilómetros del Puskas Arena. La Torre Eiffel brillaba con los colores del club parisino.

En la tribuna, Vincent, de 22 años, estaba acompañado de su padre Philippe, seguidor del PSG. “siempre” y que luce una camiseta del PSG de los años 80. “Al principio estábamos frustrados porque jugaban con diez jugadores en su área, era difícil marcar”comenta el joven. Riad, 26 años, pelo teñido de rubio, vino especialmente de Charleville-Mézières. “El PSG es el club insignia de Francia, lo vamos a celebrar, será una gran velada”testifica el joven.

“El año pasado, contra el Inter de Milán (5-0 para el PSG), no pude venir, y este año, viendo este fervor, esta ilusión, era obligado para mí venir”subraya Georges, de 38 años.

Una media de 9,1 millones de espectadores siguieron el sábado esta segunda victoria consecutiva del PSG en la Liga de Campeones de fútbol en las cadenas M6 y Canal+, una audiencia global inferior a la del año pasado debido a una caída en la M6, según las cifras difundidas el domingo por Médiamétrie y la cadena encriptada.

El sábado por la noche estallaron excesos y tensiones con la policía al margen de la fiesta. ” A situación prevista y por tanto anticipada”aseguró el ministro del Interior, Laurent Núñez, durante una rueda de prensa alrededor de la 01:30 horas del domingo. Antes de anunciar: “416 detenciones, de las cuales 283” sólo para el área metropolitana de París. “Estos excesos son absolutamente inaceptables”insistió. 277 personas fueron detenidas durante la noche, entre ellas 195 adultos y 82 menores, informó la fiscalía de París a última hora de la mañana del domingo.

Laurent Núñez anunció este domingo en un nuevo informe que 780 personas habían sido detenidas en Francia. Estas detenciones dieron lugar a “457 custodia policial”aclaró. En 2025, tras la primera victoria del club parisino en la Liga de Campeones, 592 personas fueron detenidas, 491 de ellas en París.

La jefatura de policía de París (PP) anunció durante la noche que se habían incautado de 24 antorchas y un centenar de morteros. Seis vehículos y dos comercios resultaron dañados: una panadería y un restaurante Porte de Saint-Cloud. “Cuatro intentos de bloquear la circunvalación provocaron intervenciones extremadamente rápidas de la policía que resolvió sistemáticamente la situación”volvió a explicar el ministro.

También se lanzaron proyectiles contra la policía cerca de la avenida de los Campos Elíseos, donde se reunieron entre 4.000 y 5.000 personas durante el partido, antes de que miles más convergieran allí después del final del partido, según el PP. En el distrito 8, algunos individuos intentaron atacar la comisaría antes de ser dispersados.

Del lado del Parque de los Príncipes, unas 150 personas “Intentó entrar por la puerta principal” del estadio, pero una maniobra policial para repelerlos permitió restablecer la calma “unos momentos después”.

219 personas resultaron heridas en Francia, ocho de ellas de gravedad, según el ministro del Interior, Laurent Núñez.

Un joven de unos veinte años murió durante la noche del sábado al domingo después de golpear con su moto de cross bloques de hormigón instalados en una rampa de salida de la circunvalación de París, al margen de las celebraciones de la victoria del PSG, informó la fiscalía parisina.

Además, un joven resultó gravemente herido en el distrito 16 de París. Transeúntes “denunció intento de homicidio doloso por parte de cuatro sujetos armados especialmente con un arma blanca en la vía pública”sobre este joven, que presuntamente cometió un robo, según el fiscal.

El Ministro del Interior afirmó que “57 policías y gendarmerías resultaron heridos” anoche. El jefe de la plaza Beauvau había mencionado anteriormente a siete policías heridos, incluido uno de gravedad en Agen, víctima de un traumatismo craneoencefálico, durante excesos en una quincena de ciudades del territorio, en particular saqueos en Rennes, Estrasburgo, Clermont-Ferrand y Grenoble.

La prefectura aseguró que había preparado “Cuidado con el sistema de seguridad para la final de la Champions”así como el de otros eventos que se organizan al mismo tiempo en la capital, incluido un partido de rugby, la continuación del torneo de tenis de Roland-Garros o varios conciertos, entre ellos el de la cantante Aya Nakamura en el Estadio de Francia o el del rapero Damso en el Arena Paris La Défense.

Con 22.000 policías y gendarmes movilizados, de los cuales 8.000 para París y su área metropolitana, la policía había planeado un sistema de seguridad extraordinario. “Nuestra responsabilidad es garantizar a todos una celebración popular, serena y plenamente segura”había afirmado además el PP, recordando sus instrucciones para “capacidad de respuesta, compromiso y firmeza”. El año pasado, 5.400 policías y gendarmes fueron desplegados en París y sus alrededores.

El fin de semana no ha terminado. Los jugadores participarán en un desfile el domingo por la tarde en el Campo de Marte, al pie de la Torre Eiffel, para entregar el trofeo a los aficionados. El equipo del PSG deberá aterrizar sobre las 15.00 horas. en el aeropuerto de Roissy antes de dirigirse al Campo de Marte. Se esperan unas 100.000 personas en esta explanada al pie de la Torre Eiffel.

Cerca de seis mil policías y gendarmes están movilizados para garantizar estas festividades, anunció la jefatura de policía de París. En total habrá 5.780 policías en el puente, frente a los 8.000 del sábado. También habrá 2.500 bomberos preparados para responder.

A continuación, los hombres de Luis Enrique serán recibidos por Emmanuel Macron en el Elíseo. “El Paris-Saint-Germain ha subido al techo de Europa, convirtiéndose en el único club francés que gana dos años seguidos esta competición. Esta victoria premia el esfuerzo y el talento de todos los jugadores, así como el trabajo del cuerpo técnico encabezado por Luis Enrique.indicó el Elíseo, precisando que la reunión tendrá lugar a partir de las 18.00 horas. “A pocos días del Mundial de 2026, este éxito marca la excelencia del fútbol francés y corona el compromiso de todo un club y de su afición”añadió la presidencia.

La jornada del PSG finalizará por la tarde en el Parque de los Príncipes con la entrega del trofeo a su afición.