Un “evento excepcional”: una ballena varada en una playa de la isla de Ré

Por Le TV BUS Canal de comunicación urbana con la AFP

Publicado el 31 de mayo de 2026 a las 16:36 horas. Lectura: 1 min.

Una ballena hembra de diez metros de largo encalló antes de morir en una playa de la isla de Ré, según supo el sábado 30 de mayo la prefectura de Charente Marítimo y la red nacional de varamientos.

El cetáceo apareció el viernes por la noche y su cadáver todavía estaba presente el sábado en la costa de Rivedoux-Plage, en el extremo oriental de la isla de Ré. Se trata de un rorcual común, la segunda especie de ballena más grande del mundo detrás de la ballena azul, según Jean-Roch Meslin, coordinador local de la red nacional de varamientos.

la ballena “fue observado ayer (viernes) por la tarde cerca de la costa y luego apareció vivo en la playa antes del anochecer, antes de morir porque no pudimos intervenir por la noche”detalló el especialista a la Agence France Presse (AFP).

Esta ballena es una hembra joven, pesa aproximadamente 12 toneladas. ROMAIN PERROCHEAU / AFP

Para Jean-Roch Meslin, es un “evento excepcional”Se trata del tercer caso de varamiento de un ejemplar de esta especie en la isla de Ré, tras un primer caso en 1920 y otro en 2017.

El cadáver, que pesaba unas 12 toneladas, fue recuperado por un camión grúa y evacuado por la noche en un semirremolque, constató un fotógrafo de la AFP.

Luego se realizará una autopsia al animal para identificar los motivos del varamiento, indicó la prefectura de Charente Marítimo.

Desde 1971 se han registrado entre uno y trece varamientos de rorcuales comunes cada año en las costas de Francia continental, según el observatorio Pelagis, que coordina la red nacional de varamientos. No se había reportado ninguno desde 2023.