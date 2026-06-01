Muerte de Edgar Morin, victoria del PSG, fin de la ola de calor… Las cinco cosas para recordar del fin de semana

Muerte del sociólogo y luchador de la resistencia Edgar Morin, ofensiva israelí en el Líbano, París-Saint-Germain gana la Liga de Campeones en Budapest… He aquí las principales noticias para recordar de este fin de semana del 30 y 31 de mayo.

Figura importante de la vida intelectual y mediática francesa y voz respetada de la izquierda, el sociólogo y filósofo Edgar Morin falleció el viernes a la edad de 104 años, y su memoria fue recibida con una lluvia de homenajes.

Este “pensador del siglo”como lo describió Emmanuel Macron, fue autor de una obra muy diversa, conocida mucho más allá de Francia y que pretendía ser una reflexión sobre el hombre a partir de datos científicos. A pesar de su avanzada edad, siempre estuvo presente y escuchado en el debate intelectual, y los medios de comunicación apreciaron sus palabras.

Las FDI anunciaron este domingo que se habían apoderado de la emblemática fortaleza medieval de Beaufort, una “punto de inflexión decisivo”según Benjamín Netanyahu sobre su ofensiva en el sur del Líbano. El ejército israelí ha dicho que está decidido a ” aplastar “ el Hezbolá proiraní, a pesar de que teóricamente está en vigor un alto el fuego desde el 17 de abril.

Poco después de este anuncio, París solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque “nada puede justificar la prolongación de las operaciones militares israelíes en el Líbano y su ocupación cada vez más profunda del territorio libanés”reaccionó el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot.

Desde que comenzó la guerra el 2 de marzo, más de 3.371 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut.

El mercurio cayó en toda Francia durante la noche del sábado al domingo después de la temprana y sin precedentes ola de calor que afectó a Francia esta semana. Este domingo ya no hay más departamentos en alerta de ola de calor, mientras que la mitad oriental de Francia está en alerta amarilla de tormenta hasta el lunes por la mañana.

Estas temperaturas excepcionales para el mes de mayo plantean dudas sobre el nivel de preparación del país para futuras olas de calor, que con el calentamiento global debido a las actividades humanas son cada vez más intensas y frecuentes.

La campaña para las elecciones presidenciales de 2027 comienza a tomar forma. Este fin de semana, el presidente del partido presidencial del Renacimiento, Gabriel Attal, organizó su primera reunión en el centro de exposiciones Porte de Versailles de París. Insistió en que era candidato a “esperanza, futuro y optimismo”asegurando que tenemos “madurado” ejerciendo el poder como Primer Ministro y Ministro de Emmanuel Macron y demostrando así que era posible “cambiar las cosas (…) sin incendiar Francia”.

Al mismo tiempo, la secretaria nacional de los Ecologistas, Marine Tondelier, candidata en las primarias de izquierda unida, presentó varias medidas relativas a la salud ambiental. En un folleto publicado el sábado, el jefe de los Ecologistas propone, en particular, prohibir los disruptores endocrinos o incluso abordar los pesticidas sintéticos con un plan de salida gradual de aquí a 2050.

Esta semana, el fundador de la Place Publique, Raphaël Glucksmann, realizó una gira de prensa para presentar su libro. “Debo ser presidente”dijo a “New Obs” sin formalizar su candidatura.

Y dos. El París Saint-Germain consiguió una segunda estrella al ganar la Liga de Campeones el sábado por la tarde en Budapest contra el Arsenal en los penaltis (4-3). Los hombres de Luis Enrique entregaron la copa de orejas a sus aficionados esta tarde en el Campo de Marte, a los pies de la Torre Eiffel.

El sábado, en París, una multitud de seguidores invadió las calles justo después de la victoria. Se produjeron excesos que llevaron a Catherine Lécuyer, alcaldesa del distrito 8, donde se encuentran los Campos Elíseos, a exigir una “reunión cero” de alto riesgo en la famosa avenida, “una falsa buena idea” para el ministro del Interior, Laurent Nuñez. La fiscalía de París informó de 306 personas bajo custodia policial bajo su jurisdicción, entre ellas 81 menores. Los presuntos delitos representan aproximadamente la mitad de los ataques contra personas que ostentan poderes públicos. Emmanuel Macron juzgado “indecible” La violencia que siguió a la victoria del PSG.

En total, 780 personas fueron detenidas en Francia, afirmó Laurent Núñez a última hora de la mañana. Estas detenciones dieron lugar a “457 custodia policial”aclaró. En 2025, tras la primera victoria del club parisino en la Liga de Campeones, 592 personas fueron detenidas, 491 de ellas en París.