239 millones.

Este es el número de personas que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. El equivalente a la población de Alemania, Francia, Italia y España juntas. Una cifra ocho veces superior a la de hace veinte años.

Las guerras están aumentando. El mundo se está fragmentando geopolíticamente y millones de personas se encuentran atrapadas sin ningún lugar adonde ir. Los desastres climáticos aparecen en los titulares todos los días. Las necesidades humanitarias están explotando precisamente cuando la atención, los compromisos y la financiación del mundo se están agotando. Frente a esta realidad, Europa está tomando una decisión consciente: no seremos espectadores. Asumimos nuestra responsabilidad colectiva, porque eso es lo que somos como europeos. Y porque también es de nuestro interés.

La Unión Europea y sus Estados miembros son los principales donantes humanitarios del mundo. Representamos más de un tercio de la financiación humanitaria mundial. Y mantendremos este compromiso, firmemente comprometidos con los principios humanitarios y un orden global basado en reglas. Ésta es la base de nuestra nueva estrategia para la acción humanitaria de la Unión Europea. Es un llamado a nuestra humanidad común.

Pero seamos claros. El dinero por sí solo no es suficiente si se viola el derecho internacional humanitario. Lo que estamos viviendo hoy es una crisis de impunidad. El año pasado, más de 100.000 civiles perdieron la vida en conflictos armados. Los ataques contra trabajadores humanitarios, incluidos muchos voluntarios, se han duplicado desde 2019. Los hospitales y las escuelas son objetivos deliberados. Los convoyes de ayuda son bloqueados por la fuerza. El hambre y las violaciones se han convertido en armas de guerra. Ya no es sólo una emergencia humanitaria. Es nuestra humanidad la que está siendo puesta a prueba y, en este momento, estamos fallando.

La diplomacia humanitaria ya no puede quedar relegada a los márgenes de la política internacional. Debe ser el corazón de esto. Cuando colapsa el acceso humanitario, la inestabilidad traspasa fronteras. Cuando los civiles se sienten abandonados, el extremismo prospera. La diplomacia humanitaria no es un lujo, es una necesidad política y estratégica. Lo vi con mis propios ojos en la región de los Grandes Lagos de África. Comunidades atrapadas en un círculo vicioso de violencia, desplazamiento y hambre. Áreas enteras como puntos ciegos, inaccesibles para los trabajadores humanitarios, invisibles para el mundo.

Me reuní con presidentes, ministros, trabajadores humanitarios, representantes de la sociedad civil y refugiados. Negociamos la reapertura de los corredores humanitarios. Desde abril, convoyes de alimentos y medicinas llegan a comunidades aisladas del mundo desde hace meses. No es un milagro. Esto es lo que sucede cuando la voluntad política se reconecta con la neutralidad, el primer principio de la ayuda humanitaria, una bandera blanca para salvar vidas inocentes. Estos principios deben respetarse en todas partes, del mismo modo en los aproximadamente 130 conflictos que desgarran el mundo hoy.

La UE seguirá utilizando su peso diplomático para defender los principios humanitarios allí donde se vean amenazados. Enfatizar el acceso. Exigir responsabilidad. Defender el derecho internacional humanitario. Mantener a los civiles en el centro de nuestra acción. Hoy en día, 500 millones de niños viven en zonas de conflicto o huyen de ellas. Más de 117 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Un récord lamentablemente histórico. Debemos actuar de manera más sistemática y más efectiva, con todas las herramientas a nuestra disposición.

El sistema humanitario debe adaptarse. Cada euro gastado debe permitirnos llegar más lejos y más rápido. Cadenas de suministro más fuertes. Mejores datos, compartidos por todos. Y comunidades locales que son parte de la solución, no sólo de la decoración. También necesitamos construir alianzas más sólidas. Actores del desarrollo, pacificadores, instituciones financieras, sector privado, filántropos: todos juntos, cada uno con sus propias fortalezas, para abordar las causas profundas de la fragilidad antes de que incendien todo y para reconstruir más rápido y de manera más sostenible.

Incluso en los momentos más oscuros, elegimos el compromiso. No por sentimentalismo, sino por visión estratégica. Porque la determinación, desplegada colectivamente, salva vidas. La historia no nos juzgará por las crisis que hemos enfrentado, sino por las respuestas que les hemos dado. Silencio o solidaridad.

Europa ha tomado su decisión.

Hadja Lahbib Es Comisario Europeo de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis.