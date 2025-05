"Wokismo", "Islamofobia", Estado de derecho ... lo que el "Manifesto contra el Islamismo" contiene por Retailleau contiene

Tiempo de lectura: 4 min.

El ministro del interior publicó este miércoles un discurso en Londres en marzo sobre el islamismo político el miércoles. Posibilidad del calendario, su ardor sale cinco días después del asesinato de un musulmán en una mezquita de jardín, mientras que su reacción más tímida de lo habitual reavivó la idea de “dos pesos”.





¿Es Bruno Retailleau más inclinado a denunciar el islamismo político que defender firmemente a los musulmanes franceses? El Ministro del Interior publica este miércoles 30 de abril, un folleto titulado el miércoles 30 de abril para ceder: Manifiesto contra el islamismo “(Ediciones de L’Anscripatoire), Transcripción de un discurso el 31 de marzo en Londres antes del conservador Tienk Tank Policy Exchange. “Dentro de nuestras naciones europeas, el islamismo continúa progresando, usando y abusando de nuestras debilidades”escribió en el prólogo. Una quema de 28 páginas que denuncia la peligrosidad de esta ideología, ataca el “wokismo” y el estado de derecho y da pistas para “Gana esta batalla vital contra el islamismo político”. Se publicaron quince mil copias.





Acercándose a la elección del Presidente del Partido Les Républicains (LR), al que es candidato, el inquilino del lugar Beauvau desarrolla su pensamiento político allí, con la esperanza de causar una impresión. “Nos damos cuenta de que, sin el apoyo de la identidad, y sin el refuerzo de puntos de referencia seguros y límites claros, la libertad es solo una hoja muertaadvirtió. Y es por eso que, creo, el liberalismo auténtico no está exento de un conservadurismo asumido. »» Nada nuevo bajo el Sol, por lo tanto, para el Vendéen, un defensor inveterado dentro de su formación política de una línea muy correcta.





Con una diferencia. La posibilidad del calendario causó que su libro fuera lanzado cinco días después del asesinato de un joven musulmán en una mezquita de Gard. Un evento para el cual Bruno Retailleau es criticado por su débil reacción: un mensaje simple en la red X el mismo día, el mantenimiento de sus reuniones de campaña para la presidencia de LR y un viaje en el sitio solo dos días después, como lo lamentó por varios funcionarios electos a la izquierda, pero también en la derecha (Xavier Bertrand, presidente de la región de Hauts-De-France).





Cuestionado el domingo a esta discreción, el que generalmente está tan inclinado a reaccionar fuertemente, el ministro del interior (y por lo tanto cultos) tuvo dificultades para justificarse a sí mismo: “Siempre es demasiado tarde, murió¿se probó en BFMTV? No quería apresurarme en la medida en que esperaba elementos de investigación. »» ¿Habría hecho lo mismo si el equivalente hubiera tenido lugar en una iglesia o en una sinagoga? “Sin duda … realmente lo habría hecho … no creo que haya ido allí … no habría hecho un tratamiento diferente, dos pesos, estoy absolutamente seguro”tartamudeó.









En su folleto, Bruno Retailleau también ataca con vehemencia al final “Islamofobia”, también denunciada por el líder rebelde Jean-Luc Mélenchon en 2015, que es “Ampliamente promovido por la Hermandad Musulmana” y quien “Objetivos, con demasiada frecuencia, a neutralizar cualquier cuestionamiento sobre el Islam”. Con esta observación, usó el término “Antimusulman” evocando el caso del asesinato de Aboubakar Cissé. ¿Qué importa si el fiscal público de Alès, a cargo del archivo, y Laurent Wauquiez, su competidor en la carrera por la presidencia de LR, usó el término de islamofobia? O que el primer ministro François Bayrou mencionó un “Ignominio islamofóbico” En su mensaje en X el 26 de abril, el día después del asesinato. “En intención, es lo mismo, queríamos designar lo mismo”barrió al Ministro del Interior en BFMTV. ¿Entiende que su elección de la palabra puede dar la sensación de disminuir la realidad de la violencia contra los musulmanes? “No rala”negó.





Sospechoso de acuñar la violencia sufrida por los musulmanes franceses, Bruno Retailleau también es acusado por la izquierda de participar en el aumento del racismo anti -musulmán; recientemente afirmó “A bajo el velo” en una reunión pública. El ex-somenador quiere tranquilizar en su folleto: “Nunca confundiré la fe musulmana con este odio islamista que lo desfigura”. También se muestra como un defensor del “Libertad religiosa”A “Principio fundamental” democracia y “La primera libertad” quién es “Seguridad de los ciudadanos”. Una misión no compleja para representantes de instituciones musulmanas que denunciaron el martes 29 de abril con Emmanuel Macron The “Clima islamofóbico ambiental”pidiéndole por “Actos concretos” Para protegerlos.





Retailleau lisa sus cuentas con el estado de derecho y el “wokismo”





Su folleto también es una oportunidad para Bruno Retailleau para abordar dos de sus objetivos favoritos: “Wokismo” y el estado de derecho. “El islamismo se ha metido en la ropa nueva del wokismoescribe. Se hizo cargo de esta gran historia de víctimas para presentar a los musulmanes de Europa como los nuevos chivos expiatorios, el nuevo condenado de la tierra. »» El ex-somenador también denuncia “La extrema izquierda” quien, según él, “No solo se relativó, trivializado, la explosión del anti -semitismo, sino que se extiende con los peores anti -semites”.





Pero las debilidades de las naciones europeas en las que se basa la progresión del islamismo no es solo “Intelectuales”también son “Legal”dice Bruno Retailleau. “En nombre de una concepción errónea del estado de derecho, nuestras leyes a menudo se omiten, su firmeza regularmente neutralizada”él denuncia. En su mira: “El reinado exclusivo de los derechos individuales” Y “Decisiones jurisprudenciales” OMS “Crowd (NT) sobre el principio de soberanía popular”. La oposición eterna de los jueces y la gente, tan querida por Marine Le Pen y … Jean-Luc Mélenchon, que el Ministro critica constantemente.









“El relativismo y el consumismo han vaciado los corazones: el islamismo está trabajando para llenarlos”se arrepiente del inquilino del lugar Beauvau, quien terminó llamando “Vuelva a conectar a los hijos de nuestra historia”, mientras “Los islamistas nos escriben, para nosotros, una historia que no es nuestra, y lo hace con una parte de la nuestra”. “¿Qué se basa en primer lugar en las leyes, en una nación, si no en el sentimiento de pertenencia que une a todos sus miembros?él cuestiona. No hay ciudadanía sin patriotismo: para todos los pueblos, la adhesión a las reglas comunes nunca es solo la expresión de un afecto de la comuna, para que se preserve una herencia, para que un país sea amado. »» ¿Qué herencia, qué historia? “Filosofía griega, la virtud de los romanos, el genio del cristianismo, entonces la brillantez de las luces europeas”Lista de Retailleau de Bruno.