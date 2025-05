Sin repensar profundamente el trabajo, no resolveremos el problema

Publicado en



30 de abril de 2025

El desempleo ha aumentado en el primer trimestre, según las cifras publicadas por France Work este lunes 28 de abril. Mientras que el gobierno multiplica las llamadas a trabajar más, para el empresario Julien Leclercq, autor del “periódico de un jefe de jefe”, la solución está en otra parte.





Este artículo es un foro, escrito por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Un aumento de +8.7 % para algunos, +0.8 % para otros … Las cifras de trabajo de Francia simplemente han caído, y no son buenas. Se esperaba desde el anuncio de la reforma de RSA, ahora integrado en los cálculos, pero eso no resta valor a las malas noticias: incluso sin esta explicación administrativa que requiere dieciocho años de estudio por estadística (rápidamente abandoné), el número de buscadores de trabajo habría seguido subiendo.





Y como siempre, las figuras técnicas y los debates enmascaran lo esencial: nuestro modelo de trabajo está sin aliento. Mientras nos negemos a repensar este modelo y revisar profundamente la forma en que orientamos jóvenes y viejos, no vendrá una UPTOP duradera.





La prueba? Si bien el desempleo aumenta, el número de trabajos que se debe completar en el aumento, como cada verano. Mientras que seis millones de personas buscan un trabajo, un millón de puestos permanecen vacantes, y veremos los anuncios de compras de tiendas más rápido que los ceros en la cuenta bancaria de un Carlos Tavares (Jefe de Stellantis en partida, con un paracaídas dorado de 35 millones de euros, nota del editor) El día del anuncio de su jubilación anticipada.





Ya no depende de la vida adaptarse al trabajo, es lo contrario





El primer pilar en reconstruir es el trabajo en sí. No, los franceses no han perdido el deseo de invertir. Han perdido el deseo de hacerlo en cualquier condición. El equilibrio entre la vida profesional y privada se ha vuelto esencial, ya no depende de la vida adaptarse al trabajo, es todo lo contrario. Esto es válido para el más joven. No es que no quieran trabajar, es que necesitan entender por qué, para qué y para quién.









El CDI ya no es un grial. Muchos empresarios dan testimonio de las negativas que eliminan. Después de décadas para glorificar al individuo, la libertad se ha convertido en un requisito de prioridad. Lo que antes era la prerrogativa de los jefes se espera hoy en todos los niveles.





La empresa debe reinventar “vivir en el trabajo”. Muchos dirán “Empiece por pagar mejor”. Esto se entiende: demasiadas operaciones esenciales ya no permiten vivir con dignidad. Pero el esfuerzo no puede basarse solo en empresas, la mayoría de las cuales no tienen márgenes multinacionales. Con el riesgo de hacer que los dientes se estremezcan, agrego que la diferencia entre el ingreso laboral y la ayuda social a veces es tan baja que se disuade. Los empleados que me mostraron cuánto habían perdido al llegar a hacer un extra (siempre declarado) en mi restaurante no se cuentan con los dedos de una mano. No es ideología, es concreto.





La compañía debe suavizar imperativamente su marco, es igual de crucial. El requisito n ° 1 hoy es la libertad. Los horarios de la carta, cuatro días de la semana, vacaciones ilimitadas … las herramientas existen para transformar nuestros negocios y hacerlos atractivos. Ciertos sectores, como la restauración o el edificio, luchan por reclutar mientras que algunos jugadores innovadores atraen y retienen. Proban que existen soluciones.









La caja de herramientas está llena, se trata de elegir las correctas. El drama de 35 horas no era las 35 horas en sí misma, lo que sea que pienses, hay un deseo muy colectivo de trabajar menos, era haber querido imponerlas a todos, lo que no tenía sentido. Un hospital no es una agencia de COM y ciertamente no una panadería. El diálogo, la escucha y la inteligencia colectiva son las claves. No se trata de multiplicar el fútbol de la mesa, sino de reinventar un contrato social basado en la confianza y la responsabilidad. Tener éxito en encontrar un equilibrio entre las aspiraciones individuales, traído a las nubes durante décadas e interés colectivo, o en cualquier caso el de la empresa.





Nos encontramos durante mucho tiempo demasiado jóvenes y muy rápidamente demasiado viejos





Por supuesto, esto no solo resolverá el desempleo. Pero un millón de empleos vacantes ya son enormes. Y le aseguro que rechazar a los clientes que nos hemos dado tantos problemas para falta de armas, mientras que muchas personas buscan trabajo, es un desastre insoportable.





Por supuesto, eso no será suficiente. Mientras se formen tres contadores y diez mil periodistas por año, habrá demasiados periodistas y no suficientes contadores. Y continuaré recibiendo 300 solicitudes en una semana después de una publicación sobre LinkedIn para la agencia de noticias que ejecuto y no CV para mi restaurante a pesar de que 4×3 se muestra en la Torre Eiffel.









Pidiendo a los niños que se muden a los 14 y 18 años sin casi ningún conocimiento del mundo de los negocios mientras dependen del software tan inhumano como lo es para determinar su futuro, esto equivale a organizar el desempleo estructural masivo alimentado por un inmenso problema de adviento. Más en un país que nos encuentra demasiado jóvenes y muy rápido demasiado viejo.





Obviamente. Pero si comenzamos acercando a las personas al trabajo, ya sería un gran paso. Para restaurar el gusto por el trabajo, como dicen, debe tenerlo. Y eso está a nuestro alcance para todos.





Julien Leclercq





Autor de “Investigación (desesperadamente) empleados” y “Journal of a Boss Boss” (Fayard), Director de la Agencia Compress en Astaffort (Lot-Et-Garonne) y propietario del restaurante Le Bastion en Lectura (Gers).