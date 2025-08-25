Un gerente de parque de ocio acusado de negar la entrada a los jóvenes israelíes





El gerente de un parque de ocio en los Pyrées-Orientales que había rechazado el acceso a un grupo de 150 jóvenes israelíes fue acusado el sábado a “Discriminación basada en el origen, el origen étnico o la nacionalidad” Y se fue libre después de 48 horas de custodia policial.





Según el enjuiciamiento de Perpignan, esto ” discriminación “ Como parte de un “Regalización de una propiedad o servicio en un lugar que acompañe al público o prohíba el acceso” lo hace sujeto a cinco años de prisión y 75,000 euros multa.





Presentado antes de un juez investigador el sábado, el hombre de 52 años, que había estado bajo custodia policial desde el jueves, el día que negó el acceso al grupo de israelíes, aseguró que su “El rechazo (…) no estaba vinculado a consideraciones ideológicas e invocó razones de” seguridad “”todavía especifica la fiscalía en un comunicado de prensa.









Desconocido para la justicia, el gerente del centro de ocio se dejó libre después de su interrogatorio, mientras que la fiscalía había solicitado su colocación bajo supervisión judicial.





La investigación ahora debe hacer posible verificar su versión de los hechos, así como, si es necesario, cualquier depósito de quejas y constituciones de los partidos civiles de los jóvenes israelíes.





“Los actos antisemíticos están explotando”









El viernes, tres gendarmes de la oficina central para los crímenes de lucha contra la humanidad y los crímenes de Haine (OCLCH), habían ido a los Pyrées-Orientales para ayudar a los investigadores de la Brigada de Investigación de Prades.









También el viernes, el ministro del Interior, Bruno Retailea, había juzgado ” severo “ La decisión del gerente, agregando: “Espero que la justicia sea muy firme. No podemos dejar pasar nada”mientras “Los actos antisemíticos están explotando”. Antes de agregar:







“No es nuestra concepción de la República, no es nuestra concepción de la dignidad humana”.





“Un evento de gravedad extrema”











“Estamos esperando una respuesta judicial rápida y ejemplar, debe ser disuasivo, de lo contrario, nunca saldremos de ella. Hoy, en la universidad, los estudiantes judíos afeitan las paredes”.





El alcalde de Porté-Pymorens, Jean-Philippe Augé, compartido aquí Occitanie (ex France Bleu) de su “Asombroso”enfatizando que esta ciudad de cien habitantes “Siempre ha sido y seguirá siendo una tierra de bienvenida, compartir, fraternidad”.





Mientras que el ayuntamiento ha recibido desde el jueves, incluso por la noche, muchos mensajes telefónicos “Bastante conmovido y bastante odioso hacia todo el pueblo”Jean-Philippe Augé quería especificar que el parque de ocio en cuestión es privado y “No tiene conexión con el municipio”.