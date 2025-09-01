Votación de confianza, vacaciones, presupuesto ... qué recordar de la entrevista con François Bayrou

Publicado el 31 de agosto de 2025 a las 7:29 p.m.

Actualizado el 31 de agosto de 2025 a las 8:03 p.m. Lectura: 2 min.







François Bayrou, quien anunció al comienzo de la semana su deseo de solicitar un voto de confianza de la Asamblea Nacional el 8 de septiembre, otorgó una entrevista el domingo a los cuatro canales de información continua.





· Es “el destino de Francia” que está en juego





Cuando se le preguntó sobre el alto riesgo de que su gobierno cae el 8 de septiembre, François Bayrou aseguró que todavía creía en sus posibilidades de quedarse, martillando que no tenía la intención de decir ” Adiós “ A los franceses, como la izquierda y el RN lo invitan.





“Creo que precisamente que los días que llegan son cruciales”. Y “Si imaginas que puedo abandonar las peleas por las que me llevan, que he liderado antes, durante años y que continuaré liderando después, te equivocas”insistió.









“La pregunta” del 8 de septiembre es “No es el destino del primer ministro” pero “El destino de Francia”agregó. “Si el gobierno cae, como lo desean (oposiciones), como anuncian (…) bueno, eso significa que cambiaremos la política. Abandonaremos o abandonaremos la política para mí vital para el país” por un ” otro “ política “Más laxo”, “Más deriva”insistió en el primer ministro.





· Las propuestas presupuestarias de las espadas barrieron





François Bayrou, quien defiende un plan de casi 44 mil millones de ahorros, regresó varias veces sobre la magnitud de la deuda francesa, lo que justifica en sus ojos tales medidas. “La espera se ha llenado de agua durante 50 años (…) No hemos presentado un presupuesto en Francia en equilibrio durante 51 años. Llegamos a una acumulación”.





Hoy, “Tomamos la parte posterior de la más joven, nunca una familia haría eso”, Insistió, mientras especificaba que tenía “Nunca dije que tenías que atacar a los boomers”. “Dije que esta generación debería estar conmigo para reducir la deuda del más joven”, Quería calificar.





Pero si bien dijo que estaba abierto repetidamente a las negociaciones sobre las medidas más controvertidas de su plan, desestimó las propuestas presupuestarias del Partido Socialista, una reducción en el déficit de 21.7 mil millones de euros en 2026, con la clave de los ingresos, mediante una alta herencia.





“PS Propuestas, eso significa que no hacemos nada” Para reducir la deuda, barrió. Ponen los ahorros de 14 mil millones de la tabla “Sin involucrar a trabajadores y servicios públicos”y 26.9 mil millones de nuevos ingresos, pesando “Primero en la gran fortuna”. “Las propuestas del Partido Socialista son las más distantes de todos los que se hacen en el campo político. ¿Para qué? Porque lo que ofrece el Partido Socialista no es reducir la velocidad del gasto es dejar que el gasto comience de nuevo”.









El inquilino de Matignon criticó particularmente su deseo de establecer un impuesto del 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones de euros, inspirado por el economista Gabriel Zucman y se supone que debe informar 15 mil millones de euros. Ella se enfrentará “Para impuestos al nomadismo”dijo.





· Vacaciones eliminadas: “Podría ser uno, sin dificultad”





En los días festivos, François Bayrou era un poco más flexible. Si bien su proyecto de presupuesto prevé la abolición de dos de ellos (lunes de Pascua y 8 de mayo), el primer ministro admitió que es un “Medida totalmente cuestionable”y dijo “Abierto a la discusión”. Pero “En la condición imperativa, que consideramos que no podemos hacer nada”. “Creo que podría ser uno (solo día), sin dificultad”dijo.









François Bayrou aclaró tener “Previstaba otras medidas” que la supresión de los días festivos, como “Pasaje de 35 horas a 36 horas de trabajo por semana”, Antes de ser retenido por “La escala de las reacciones”.