En Ucrania, el vicepresidente y ex presidente del Parlamento Andriï Paroubiy asesinado por Bullet, Zelensky denuncia un asesinato “cuidadosamente planificado”

Publicado el 30 de agosto de 2025 a las 5:19 p.m. Lectura: 2 min.







El ex presidente del parlamento ucraniano Andriï Paroubiy, una figura de la revolución proeuropea de Maidan en 2014, fue disparado por este sábado 30 de agosto en el oeste del país, una “Horrible Murder” Y “Cuidadosamente planeado” Según el presidente Volodymyr Zelensky.





“Un hombre no identificado disparó varios tiros al político, matando a Andriï Paroubiy al instante” En Lviv, una gran ciudad en el oeste de Ucrania, dijo la oficina del fiscal. El sospechoso huyó y la policía está tratando de encontrar su marca. Además, una investigación para “Asesinato” se abrió, agregó la oficina del fiscal.





El diputado Andriï Paroubiy, de 54 años, era una figura en la revolución proeuropea de Maidan y había sido presidente del Parlamento ucraniano, llamado RADA, de 2016 a 2019.









El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deploró un “Horrible Murder” y prometió que “Todas las fuerzas y medios necesarios” fueron desplegados para la investigación. “Desafortunadamente, el crimen había sido cuidadosamente planeado”Luego dijo, sin más detalles.





Se supone que las fotos muestran lugares criminales, publicados por los medios de comunicación ucranianos pero cuya autenticidad no ha sido verificada, muestran a un hombre con una cara sangrienta en el suelo, en la calle. El tirador estaba vestido como un repartidor y dirigió una bicicleta eléctrica, dijo el audiovisual público sospechoso al citar fuentes anónimas.





“Balas enemigas”





El anuncio de la muerte de Andriï Paroubiy despertó una lluvia de homenajes de los funcionarios ucranianos, algunos que implican que Rusia podría estar vinculada a ello. El jefe de inteligencia militar ucraniano, Kyrylo Boudanov, dijo en Telegram que el diputado había sido “Asesinado por las bolas del enemigo”un término generalmente utilizado para designar a Rusia.





En esta etapa, los investigadores no provocaron una posible participación de Rusia o un vínculo con la invasión de Ucrania en 2022. Además de tres años de guerra, los ucranianos y los rusos han acusado de asesinatos, en particular líderes políticos y militares.





Andriï Paroubiy fue colocado en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Esto incluye decenas de miles de nombres, incluidos los de muchos funcionarios ucranianos, pero también personalidades rusas u occidentales.





Andriï Paroubiy, quien ya hizo campaña por la independencia de Ucrania en la época de la URSS, es notablemente conocida por su papel en los principales movimientos proeuropeos en Ucrania, primero el “Revolución naranja” a partir de 2004, entonces el de Maidan en 2014. Había sido “Comandante” Grupos de defensa personal durante las manifestaciones de Maidan, reprimidos en la sangre. Este movimiento había obligado al presidente Prorusse Viktor Ianoukovitch a dejar el poder para huir a Rusia en 2014.









Ese mismo año, después de la partida del ex presidente, Andriï Paroubiy ocupó el cargo de Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional durante unos meses. También fue durante este período que había comenzado un conflicto en el este de Ucrania con separatistas pilotados por Moscú.





En 2014, Andriï Paroubiy había sobrevivido a un intento de asesinato perpetrado usando una granada de combate, según los medios de comunicación ucranianos.





Este historiador de capacitación también defendió vigorosamente la importancia del uso del idioma ucraniano frente al ruso, un tema muy político en el país.



