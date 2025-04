«Vivir en tu locura» o por qué las mujeres votan a Trump, por Carol Gilligan

Publicado en



15 de abril de 2025 a las 7.15 am

¿Cómo podrían las mujeres haber votado por Donald Trump? El psicólogo estadounidense, teórico de «Care», intenta una analogía con el caso de la escritora Alice Munro, que vivió disociada con un esposo que violó a su hija.





Este artículo es una carta blanca, escrita por un autor fuera del periódico y cuyo punto de vista no involucra al personal editorial.





Al comenzar este nuevo año, las mujeres que habían votado por Donald Trump me desconcertaron por completo. No podía entender cómo una mujer podía votar por un hombre que no solo se jactaba de poder violar a las mujeres al atraerlo a bajo precio, sino que también había sido condenado a haber abusado sexualmente de una. Pensé que las mujeres votarían en masa para (Demócrata) Kamala Harris, aunque solo sea para preservar su acceso a la atención de la salud reproductiva que, en algunos casos, salve sus vidas y, después de la cancelación del juicio de Roe sobre el aborto (24 de junio de 2022)para restaurar su derecho a decir su dicho sobre una elección que determina la continuación de su existencia. ¿Por qué, me pregunté, una mujer votaría por el hombre que nombró a los jueces que dieron a los estados la posibilidad legal de considerar como un acto penal para que un médico practique un procedimiento de rutina que podría salvar la vida de una mujer haciendo un aborto espontáneo si se puede detectar un ritmo de feto? Es una locura, me dije: arriesgando que una mujer vacía su sangre o desarrolla una septicemia al no involucrar un embarazo ya considerado como no viable. Y de hecho, las mujeres han muerto. Mujeres negras y mujeres blancas, madres de niños pequeños. Leí varias explicaciones sobre las razones por las cuales las mujeres votaron por Trump, pero estaba perplejo. Y luego, un índice provino de una fuente inesperada.





Un estafador protector





En un artículo reciente en el «New Yorker» sobre el escritor Alice Munro (1931-2024), la autora Rachel Aviv cita una línea de las noticias de Munro titulada «vándalos». La historia habla de agresión sexual, pero especialmente de una mujer que permanece con un hombre que abusó sexualmente de niños en las cercanías que había ahorrado. Aviv escribe: «Una gran parte de la tensión de la historia se centra en el misterio de la D …