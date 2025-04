“Estaba decepcionado”: Malika Sorel, número 2 en la lista de Bardella a los europeos, deja la delegación de RN al Parlamento Europeo

Por

El nuevo Obs con AFP

Publicado en



20 de abril de 2025 a las 5:36 p.m.

Tiempo de lectura: 1 min.







Malika Sorel dejó la delegación del Rally Nacional (RN) al Parlamento Europeo, menos de un año después de haber aparecido en la segunda posición en la lista de la fiesta lejana dirigida por Jordan Bardella, invocando “Una lógica de grupo opresivo” para el “Reflexión intelectual”.









“Nunca he sido miembro de la Rally Nacional, pero pensé que podría ser útil para Francia dentro de esta delegación. Me decepcionó. Mi incomodidad creció a medida que me enfrentaba a una lógica grupal opresiva que requiere renunciar a cualquier grado de libertad y aniquilar cualquier posibilidad de reflexión intelectual”ella escribe en Network X.





“La gravedad de la situación actual de Francia requiere no someterse a lógicas partidistas cuando evitan trabajar en la recuperación de nuestro país, de nuestra patria”concluye el eurodiputado, que ahora se encuentra entre no registrado.









“Haz tu mandato especies de deshonest”





En marzo de 2024, el ensayista, miembro del Alto Consejo de Integración durante el término de cinco años de Nicolas Sarkozy, anunció unirse a la lista de RN con motivo de los europeos para “Participe en la recomposición de francés”.





Una presencia se presentó como una guerra para la fiesta de lejos. Prueba de la importancia de reunirse: es Marine Le Pen quien está en el origen de la reunión del ensayista especializado en preguntas de integración … después de haber propuesto, hace una década, un lugar en la lista de FN en las elecciones regionales en Ile-de-France. Un acercamiento, en ese momento, rechazado por Malika Sorel, quien posteriormente había apoyado la candidatura presidencial de François Fillon …









Desde su partida de la delegación, varios funcionarios electos de la RN lo han llamado a renunciar a su mandato como eurodiputado. “Es gracioso, estaba convencido desde el principio que actuarías así, debo ser una suposiciónbromeó al diputado Christophe Barthès. Solo te conocí una vez durante la campaña y había adivinado de inmediato. »» Y para concluir su mensaje, entre dos emojis de ira y vómito: “Haz tu mandato especies de deshonesta.» »









“Los franceses votaron por el RN, no por ti”Claw el diputado Manon Bouquin. “Ya tenías una reputación por el nomadismo político (o” hola “como dicen algunos), pero no quería creerlo y me encantó tu rallylamentó a Julien Masson, portavoz de RN en Rennes. Hoy lo reconozco, me equivoqué. »» Una referencia a la información del “pato encadenado” que, después de la reunión de Malika Sorel en el RN, había revelado que había ofrecido previamente sus servicios a Emmanuel Macron.