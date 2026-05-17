Visitas ministeriales, reanudación de la cooperación, gesto conmemorativo... Entre Francia y Argelia, ¿es hora de un deshielo?

Todo un símbolo. El 8 de mayo, a petición de Emmanuel Macron, la ministra delegada para las Fuerzas Armadas, Alice Rufo, viajó a Argelia. No para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino las masacres durante la represión francesa de las manifestaciones independentistas en Sétif, en el norte del país. Esta visita conmemorativa debe trabajar para “restaurar el diálogo efectivo”luego subtitula El Elíseo. Al día siguiente, el ministro estableció con el presidente argelino una hoja de ruta para “intensificar” cooperación entre los dos países, particularmente en los ámbitos de seguridad y defensa.

Este viaje, el segundo de un miembro del Gobierno francés en menos de tres meses, tras el del ministro del Interior, Laurent Núñez, a mediados de febrero, permitió marcar un deshielo en las relaciones entre París y Argel. Pone fin a la profunda crisis desencadenada en el verano de 2024 por el apoyo de París a un plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, luego por la detención en noviembre de 2024 del escritor franco-argelino Boualem Sansal y la acusación en abril de 2025 de un agente consular argelino.

“Los últimos meses han causado mucho daño tanto a Argelia como a Francia. Y no nos interesa buscar esta solución y tener alguna postura política interna”.insistió Emmanuel Macron el 10 de mayo. En el pasado ya había criticado el enfrentamiento con Argel deseado por la derecha y la extrema derecha, empezando por el ex Ministro del Interior Bruno Retailleau. El presidente también lanzó a finales de abril una ofensiva contra los partidarios de una línea dura, castigando “todos los malos” quien quiere “Enfadarse con Argelia”.

El 8 de mayo, también regresó el embajador de Francia en Argelia: Stéphane Romatet, que había sido llamado a París en abril de 2025 por el presidente, está nuevamente destinado en Argel. Una ciudad que mañana también visitará el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, en una visita exprés destinada a “restablecer las relaciones judiciales” entre los dos países. Otro signo de calentamiento: la llegada a París en los próximos días del ministro argelino del Interior, Saïd Sayoud. “Es una señal muy positiva. Poco a poco se está restableciendo la cooperación en materia de seguridad”saluda a Laurent Nuñez en “la Tribune Dimanche”.

El calentamiento actual ya está ilustrado por un “recuperación significativa” pases consulares para expulsiones de personas peligrosas. Este número pasó de cero a “unos cientos” en los últimos meses. “Gritar muy fuerte contra Argelia no sirvió de mucho”se burló del Ministerio de Justicia. Preguntado sobre el “equilibrio de fuerzas” con Argelia, defendido por su predecesor, Laurent Nuñez respondió que “En materia de seguridad y migración, estamos obligados a discutir con Argelia”.

Hay muchas cuestiones que abordar entre los dos países: la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, las cuestiones migratorias, las obras conmemorativas, etc. Pero el tema prioritario, que se plantea en cada encuentro con los argelinos, es el de la liberación de Christophe Gleizes. Detenido en el marco de un reportaje en mayo de 2024 en Cabilia, el periodista fue condenado en apelación a principios de diciembre a siete años de prisión por “apología del terrorismo”. El 11 de mayo, tras una autorización argelina obtenida por Alice Rufo, el detenido recibió la primera visita de un diplomático francés desde su encarcelamiento.

El lunes, durante la visita de Gérald Darmanin a Argel, se discutirá el caso de Christophe Gleizes, aseguró el Ministerio de Justicia, sin decir más. De hecho, la Cancillería ha optado por la discreción, considerando que “La mejor manera de liberar a nuestro compatriota es sin duda no hablar demasiado de ello”. Al no haber interpuesto el periodista un recurso de casación, el gobierno francés espera que esta vía abra la puerta a “una gracia” presidencial. “Realmente esperamos que a finales de mayo se produzcan acontecimientos muy positivos para el regreso de Christophe a Francia”declaró la madre del periodista, Sylvie Godard.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, también discutirá la situación de Christophe Gleizes con su homólogo argelino. Cuestionado sobre la posibilidad de una liberación antes del Mundial de Fútbol, ​​que comienza el 11 de junio, se mostró cauteloso: “No sé nada al respecto y no quiero hablar de ello. Mantenemos la esperanza”.