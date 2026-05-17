Israel y Líbano extienden su alto el fuego un mes y medio… pero los ataques israelíes continúan

Israel y Líbano acordaron una extensión de un mes y medio del alto el fuego durante nuevas negociaciones entre los dos países en Washington, incluso si nuevos ataques israelíes tuvieran como objetivo el sur del Líbano el viernes 15 de mayo.

Por parte iraní, el Ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que había “mensajes recibidos” de Washington a favor de retomar las negociaciones para poner fin al conflicto en Medio Oriente, sumándose a estar abiertos a la ayuda de Beijing.

El alto el fuego israelí-libanés, que expiró el domingo, “se ampliará 45 días para permitir mayores avances”anunció la diplomacia estadounidense tras una nueva sesión de negociaciones directas entre representantes de Israel y Líbano el jueves y viernes.

El Departamento de Estado estadounidense dijo que organizaría una nueva ronda de conversaciones los días 2 y 3 de junio. Hasta entonces, el Pentágono reunirá a delegaciones militares de los dos países el 29 de mayo.

El embajador de Israel en Washington, Yechiel Leiter, afirmó tras las conversaciones que sería esencial garantizar la seguridad de su país. “Habrá altibajos, pero las posibilidades de éxito son grandes”escribió en la red X.

La delegación libanesa, por su parte, acogió con satisfacción una prórroga que abre el camino “hacia una estabilidad duradera”pero insistió en la necesidad de una “proceso paso a paso y verificable”apoyado por Washington.

Hablando desde el Líbano, el Primer Ministro Nawaf Salam acusó al Hezbolá proiraní de arrastrar al país a una nueva guerra. “irresponsable”. “Basta ya de estas aventuras irresponsables al servicio de proyectos o intereses extranjeros”lanzó, pidiendo el apoyo de los países árabes, y más ampliamente de la comunidad internacional, en las negociaciones con Israel.

Israel, al igual que Estados Unidos, pide a Beirut que desarme a Hezbolá. “El Líbano está negociando un futuro en el que sus fronteras serán respetadas (y) únicamente asegurada su soberanía” por su ejército, subrayó la delegación libanesa en Washington.

Una de las principales figuras del movimiento pro-Irán, Mahmoud Qomati, describió las negociaciones con Israel “humillante” y denunciado “un complot contra el país”.

Durante las conversaciones celebradas en Washington el viernes, el ejército israelí emitió órdenes de evacuación para una decena de zonas del sur del Líbano y anunció “llevar a cabo ataques contra la infraestructura de Hezbolá en la región de Tiro”. Los ataques en Tiro dejaron 37 heridos, entre ellos seis miembros del personal médico del hospital, cuatro niños y nueve mujeres, según el Ministerio de Salud.

Este sábado 16 de mayo, nuevamente, el ejército israelí anunció que estaba llevando a cabo ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano. “Las Fuerzas de Defensa de Israel comenzaron a atacar la infraestructura de Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano”dijo el ejército en un comunicado.

Hezbollah se ha atribuido la responsabilidad de los ataques con aviones no tripulados contra cuarteles en el norte de Israel, así como otros contra fuerzas israelíes posicionadas en varias comunidades fronterizas libanesas. El ejército israelí está desplegado en esta zona para poder, según él, proteger a la población del norte de Israel del fuego del movimiento proiraní.

Por parte de Teherán, el ministro de Asuntos Exteriores, de visita en la India, se declaró abierto a la ayuda de China para poner fin al conflicto, un día después de las declaraciones en Pekín de Donald Trump, según las cuales su homólogo chino, Xi Jinping, se había ofrecido a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz. “Sabemos que (los) chinos tienen buenas intenciones. Por lo tanto, cualquier iniciativa por su parte que pueda apoyar la diplomacia sería bienvenida”dijo Abbas Araghchi.

La Guardia Revolucionaria iraní está permitiendo ahora el paso de más barcos a través del estrecho, que ha estado casi paralizado por Teherán desde el inicio de la guerra, informó la televisión pública. La víspera, el canal había informado de más de 30 barcos autorizados a transitar por el estrecho, por donde suele consumirse una quinta parte de los hidrocarburos del mundo.

Por su parte, llegó el portaaviones francés Charles-De-Gaulle y su escolta. “en el área” frente a la costa de la Península Arábiga, donde están preposicionados en caso de que se active una misión ” neutral “ restablecer la navegación en el Estrecho de Ormuz, anunció la ministra delegada para las Fuerzas Armadas, Alice Rufo.