En Senegal, un francés detenido por su homosexualidad desde febrero

Publicado el 16 de mayo de 2026 a las 11:03 horas. Lectura: 1 min.

Un ciudadano francés fue arrestado y se encuentra detenido en Senegal desde el 14 de febrero, en particular por “actos antinaturales”en un país donde las penas por las relaciones homosexuales se han endurecido recientemente, supimos el viernes 15 de mayo por una fuente diplomática.

“Nuestra embajada en Dakar sigue atentamente la situación de nuestro compatriota. Nuestro consulado pudo visitarlo cuatro veces como parte de la protección consular y permanece en estrecho contacto con su familia”.al igual que los servicios del Quai d’Orsay de París, según la fuente diplomática.

Senegal, país predominantemente musulmán, aprobó a principios de marzo una nueva ley que castiga ahora las relaciones homosexuales con entre cinco y diez años de prisión. Esta ley fue promulgada el 31 de marzo por el presidente Bassirou Diomaye Faye.

Se produce en un contexto marcado por una ola de homofobia en el país y una serie de detenciones por presunta homosexualidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo se consideran una desviación en Senegal y el endurecimiento de su represión es una vieja promesa del bando en el poder, políticamente prometedora en este país.

“Francia recuerda su compromiso con el respeto de los derechos humanos en su universalidad e indivisibilidad, así como su compromiso con la despenalización universal de la homosexualidad, la defensa de los derechos de las personas LGBT+ y la lucha contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género”según la fuente diplomática francesa.