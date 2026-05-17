La IA es una tecnología que requiere un proyecto social

No recuerdo que nadie pidiera en los años 1990 que prohibiéramos Internet porque su uso destruiría puestos de trabajo, cambiaría nuestra sociabilidad, amenazaría la creatividad… En realidad, estoy seguro de que se dijo, pero, cuando tenía veintitantos años, estos encantamientos me parecían tan absurdos que no los escuché. Treinta años después, estoy más atento a las dudas y miedos que provoca la inteligencia artificial (IA). Sin duda he cambiado, pero el tema también puede ser de otra naturaleza.

Estudios económicos (“TIC y crecimiento de la productividad: un estudio de la literatura”, Kretschmer, 2012, “TIC and Productivity: a Review of the Literature”, Biagi, 2013) muestran que la productividad ha aumentado en general y que la riqueza global ha aumentado significativamente gracias a la llegada de Internet. Pero hoy también somos conscientes de la amenaza que puede representar la concentración del poder económico y político en manos de unos pocos grandes grupos tecnológicos. Y a veces lamentamos el fin de los servicios locales y de la intermediación humana en favor del desarrollo de interfaces digitales que, en definitiva, son bastante elitistas y poco inclusivas. Esta mirada crítica no debe hacernos olvidar que el desarrollo inicial de Internet estuvo impulsado por un ideal, sin duda ingenuo pero sincero, de romper con los modelos tradicionales de captura de valor y rentas en favor de una redistribución descentralizada de la riqueza, la difusión de la creación y el pensamiento.

No veo el mismo ideal subyacente a la difusión de la inteligencia artificial. El discurso que promueve esta tecnología se estructura esencialmente en torno a la productividad, el rendimiento e incluso la promesa transhumanista de una vida “aumentada”. Son valores o promesas que tienen aspectos positivos, pero que están lejos de ser indiscutibles. Y me parece extraña la relativa apatía de nuestras sociedades ante esta ola que se nos presenta como inevitable pero cuyos riesgos también parecen evidentes.

La primera duda que me surge sobre la IA tiene que ver con el impacto en nuestra sociabilidad y nuestra formación intelectual. ¿Vamos a reducir nuestra empatía y nuestras habilidades de comunicación interpersonal en favor de una interfaz hombre-máquina? ¿Vamos a renunciar al valor del esfuerzo recurriendo sistemáticamente a un asistente digital? No se trata sólo de un reflejo francés o “viejo europeo”: durante el año que pasé en San Francisco me llamó especialmente la atención comprobar cómo los empresarios de Silicon Valley educaban a sus hijos en escuelas Waldorf, cuya pedagogía inspirada en Steiner tenía como punto fuerte prohibir en la escuela, pero también en los hogares, cualquier uso de pantallas para los niños hasta que entraran. escuela secundaria (el equivalente a la escuela secundaria).

Pude encontrarme varias veces con Jony Ive, diseñador estrella de Apple, padre del iPhone y más recientemente creador de IO, una start-up especializada en IA vendida a OpenAI. A sus hijos no se les permitió utilizar la pantalla de un ordenador o de un teléfono hasta los 14 años… Y, de forma menos anecdótica, Sundar Pichai, director general de Google, pidió en 2020 regular la IA de forma restrictiva, añadiendo que“La autorregulación mediante un código y comités de ética corría el riesgo de no ser suficiente”… Por lo tanto, los temores sobre la IA también están muy presentes entre sus principales apóstoles californianos.

Mi segunda pregunta se refiere al uso público general de la IA y el beneficio que cada uno de nosotros obtendremos de ella. ¿A qué necesidad hasta ahora insatisfecha responde esto? Admito que no sentí el mismo alivio ni la misma emoción que en los años 1990, cuando fue posible escuchar música que no se reproducía en la radio, leer periódicos que no se transmitían en Francia, tener información que no era procesada por los medios fuera de línea o comunicarme casi gratis y casi en tiempo real con amigos de todo el mundo.

Por supuesto, la IA puede ser una herramienta fantástica para aprender de forma interactiva cuando no tenemos la oportunidad de intercambiar con otro ser humano que “sabe” (maestro, padre, amigo, etc.). Pero, ¿podemos realmente confiar en el uso educativo de la IA si permitimos que las aplicaciones del público en general se desarrollen en todas direcciones sin darles prioridad? La IA también puede proporcionar acceso a herramientas de producción de imágenes y música que pueden contribuir en gran medida a democratizar la expresión artística. Pero, ¿se puede estimular de forma válida y sostenible la creación artística sin protección de los derechos de autor y a costa de un saqueo generalizado?

Por último, en lo que respecta al uso profesional de la IA, entiendo fácilmente su interés en probar o mejorar las herramientas de producción industrial en la construcción, en la industria pesada, en la salud, etc. Pero soy escéptico sobre el beneficio colectivo que representa reducir nuestras necesidades de tiempo humano en actividades creativas, en misiones administrativas, de recursos humanos, contables, jurídicas o de back-office de marketing. Sin duda, los aumentos de productividad serán enormes, pero ¿quién se beneficiará si la destrucción de empleos también es masiva? Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic y editor del agente de inteligencia artificial Claude, predijo ya en 2025 que el 50% de los empleos administrativos de baja y media cualificación se verían amenazados en los próximos cinco años.

Ciertamente, las diferentes olas tecnológicas siempre han creado nuevos empleos que compensaron los que desaparecieron. Pero no estoy seguro de que tengamos una visión muy clara de los nuevos empleos que creará la IA, mientras que la velocidad de su difusión hace probable la destrucción de empleos en el muy corto plazo. Por lo tanto, corremos el riesgo de una transferencia masiva de riqueza en beneficio de los editores de software especializados y de un ajuste violento del mercado laboral que requerirá un esfuerzo masivo en apoyo social y formación. Esto último tendrá un coste enorme y sólo producirá efectos a medio plazo. ¿Hemos preparado a las poblaciones y a nuestros presupuestos de gasto público para ello?

Al final, tengo la impresión de que estoy siendo testigo de una sacudida planificada de nuestras estructuras económicas y sociales concomitante con una exportación masiva de riqueza a empresas de IA que son en su mayoría no europeas. Apostamos a que, en última instancia, tendremos algo que ganar con el cuestionamiento violento de nuestros equilibrios colectivos y el enriquecimiento inmediato de algunos oligopolios tecnológicos que recurrirán en gran medida a los recursos naturales de nuestro planeta. Este es el debate clásico en torno a la disrupción tecnológica. Pero la velocidad de lo relacionado con la IA y sus especificidades llevan a figuras políticas estadounidenses como Rahm Emanuel (ex jefe de gabinete de Barack Obama en la Casa Blanca y ex alcalde de Chicago) a pedir una reflexión sobre el marco y la naturaleza de la acción pública para gestionar las transformaciones anunciadas.

Más allá del apoyo social y los esfuerzos masivos de formación, también me parece deseable una regulación proactiva. Especialmente a la luz del reciente marketing de Anthropic y su nuevo producto Mythos, “tan eficiente” que se libere de las reglas y prohibiciones que le fueron dadas para lograr su objetivo primordial. La existencia de microorganismos altamente patógenos se limita a los laboratorios P4; ¡Quizás deberíamos inspirarnos en él para cierta IA! En cualquier caso, no parece razonable permitir que estos agentes informáticos se desplieguen sin un marco. Su uso debe regularse y priorizarse en ámbitos determinados por decisiones políticas. Por último, su acceso debe tener un precio que tenga en cuenta el costo general y las externalidades negativas de la IA. Si el mercado no es capaz de hacerlo, el Estado debe tomar su lugar y gravar su uso como decidió hacer hace casi cien años, en 1928, con los productos petrolíferos.

Los inicios de Internet trajeron una utopía, un modelo alternativo de compartir e intercambiar. La llegada de la IA se produce sin un proyecto global equivalente, aunque su potencial disruptivo es mucho mayor. Es urgente darnos un proyecto social que integre los impactos de la IA. Identificaremos prioridades para la acción pública y la regulación, así como cuestiones de responsabilidad individual. Esto permitirá prever una aceptabilidad general de la IA, que luego podrá desplegarse en el ámbito educativo a medio plazo en interés de todos.