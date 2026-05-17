el renacimiento de Universal Genève, relojes “cosidos a mano”

Hace poco más de un año, Gregory Bruttin desfiló en los desfiles parisinos. No para vender relojes, sino para aprender a imaginarlos de otra manera. El director general de Universal Genève (UG), marca suiza fundada en 1894, necesitaba esta inmersión ya que el proyecto que lidera se resume en una frase, tomada de un antiguo eslogan de la casa: “Universal Genève, el diseñador de relojes. » En otras palabras: diseñamos todo muy elegantemente pero no fabricamos nada.

Después de un largo eclipse, UG renace este mes en el seno de Breitling (1). En el programa, cuatro colecciones que alguna vez fueron populares entre los entusiastas (Compax, Polerouter, Cabriolet, Disco Mini) y un enfoque único. “En casa, explica Bruttin, La creatividad es lo primero. Una vez finalizados nuestros diseños, buscamos los mejores socios para cada componente, desde el movimiento hasta el brazalete, y fuera de los circuitos relojeros si es necesario. »

Entonces, cuando Bruttin y su equipo imaginaron pulseras de tweed para Disco Mini, supieron que tenían que encontrar la perla rara. Será el fabricante de cintas de alta gama Julien Faure, cerca de Saint-Etienne, el que ha diseñado un conjunto de preciosas pulseras tejidas. El escrito enviado por UG fue tan simple como elíptico: “Imagina lo que quieres, aprovecha lo que haces para las casas de moda, ¡pero haznos algo genial!” »

El “motor” aún tenía que seguirlo. Para ello, UG lanza tres movimientos exclusivos, bastante finos (uno de ellos tiene sólo 3,6 mm de grosor) y muy bien decorados. Si el cronógrafo Compax se basa en la arquitectura Breitling, los otros dos calibres fueron diseñados internamente y desarrollados por un renombrado “fabricante de motores” de Neuchâtel.

Colección Compax. GINEBRA UNIVERSAL

La estructura misma del nuevo UG se inspira en la (alta) costura: colecciones de temporada (primavera/verano y otoño/invierno), producción limitada, acabados disponibles en Ready-to-Wear y Capsule. Una categoría aún más exclusiva, llamada Couture, ofrece relojes excepcionales engastados con piedras preciosas.

Universal Genève también se centra en el arte. Así, los herederos de Tamara de Lempicka autorizaron la reproducción de tres obras de su antepasado en el fondo del reloj pivotante Cabriolet. Cada cuadro se reprodujo cinco veces, lo que da un total de quince relojes, pacientemente decorados por la pintora miniaturista Isabelle Villa, que utilizó pintura acrílica (preferida al esmalte por la precisión de los detalles). La gama Cabriolet también presenta la tipografía Bifur en sus esferas: este glamoroso ícono del Art Déco fue creado en 1929 por el artista francés Cassandre, cuyos propietarios de derechos, una vez más, dieron su acuerdo a UG.

Colección Convertible. GINEBRA UNIVERSAL

Otra curiosidad: tres o cuatro veces al año, la marca reúne un “consejo asesor” de una treintena de (grandes) coleccionistas que velan por la pertinencia de los códigos estéticos. Su misión: no decir qué hacer, sino qué “especialmente no” hacer. En definitiva, Universal Genève aspira a una distribución ultraselectiva en 120 puntos de venta en todo el mundo, incluida una boutique en París a finales de año.

Queda por ver si los conocedores y curiosos de la relojería estarán dispuestos a regalarse una metáfora textil, aunque sea magnífica, a precios que oscilan entre los 10.000 y los 120.000 euros.

◗ (1) Breitling es independiente de grandes grupos, aunque está controlada por un fondo de inversión. De aquí a finales de año, la marca también relanzará otro nombre relojero olvidado: Gallet.