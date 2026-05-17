Taiwán dice ser una nación “independiente”, luego de que Donald Trump le advirtiera desde China

El gobierno de Taiwán reafirmó este sábado 16 de mayo que la isla es una nación “independiente”en respuesta a la firme advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, tras su visita a Pekín.

La política estadounidense hacia Taiwán se basa en un fuerte apoyo militar a la isla, sin reconocerla plenamente ni apoyar abiertamente los intentos de independencia. China considera a Taiwán como una de sus provincias, que no ha conseguido unificar con el resto de su territorio.

En una entrevista televisiva grabada antes de su salida de Pekín, donde el presidente chino, Xi Jinping, hizo declaraciones especialmente firmes sobre la isla, Donald Trump advirtió el viernes a Taiwán contra cualquier proclamación de independencia.

“No quiero que nadie declare la independencia y, ya sabes, se supone que debemos recorrer 15.000 kilómetros para ir a la guerra”.dijo el presidente estadounidense en Fox News, pidiendo a Taipei y Beijing que hicieran “bajar la temperatura”.

“No queremos que nadie diga proclamemos la independencia porque Estados Unidos nos apoya”declaró también Donald Trump, añadiendo que aún no había tomado una decisión sobre la venta de armas estadounidenses a la isla. “Tomaré una decisión en un plazo bastante corto”respondió a los periodistas el viernes, de camino a Washington.

“Taiwán es una nación democrática, soberana e independiente, no subordinada a la República Popular China”reaccionó el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés, estimando que la política de Washington se mantuvo “sin alterar”.

“En cuanto a las ventas de armas entre Taiwán y Estados Unidos, no se trata sólo de un compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán, claramente previsto en la Ley de Relaciones con Taiwán, sino también de una forma de disuasión conjunta contra las amenazas regionales”insistió el ministerio taiwanés en un comunicado de prensa.

Washington está obligado a proporcionar armas defensivas a Taiwán en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán, una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 1979, tras el reconocimiento de la República Popular China por parte de Estados Unidos y con la condición de que la isla no declare su independencia. Desde 1982, uno de los principios fundamentales de la estrategia estadounidense ha sido no “consultar” Beijing sobre sus ventas de armas a Taiwán, aunque se muestra vago sobre la posibilidad de una intervención militar en caso de un ataque chino.

En diciembre, el gobierno estadounidense aprobó la segunda venta de armas a Taiwán desde el regreso de Donald Trump al poder, por valor de 11.100 millones de dólares ante la amenaza china. Esta es la venta más grande desde 2001, cuando George W. Bush aprobó la entrega de 18 mil millones de dólares en armas a Taiwán.

Lo que siguió fueron meses de batalla política en Taiwán, donde el presidente Lai Ching-te (PPD), que no tiene mayoría en el parlamento, propuso votar 40 mil millones de dólares para la modernización y el fortalecimiento de las capacidades de defensa de la isla. Se topó con la oposición del Kuomintang (KMT), que acusa al partido presidencial de empujar a Taiwán a una carrera armamentista y a un conflicto perdido. El Kuomintang finalmente cedió y permitió, el 8 de mayo, la votación de una dotación de 25 mil millones de dólares destinada a la compra de armas estadounidenses.

La visita del presidente estadounidense permitió demostrar una cierta estabilidad entre las dos superpotencias, sin que se produjeran grandes avances, ni en el ámbito comercial ni en el de Irán, aliado de China.

La visita anunciada de Xi Jinping a Washington en otoño servirá como una nueva prueba del frágil status quo entre la primera y la segunda potencia del mundo. Bonnie Glaser, del Fondo Marshall Alemán, cree que China “empujar fuerte” para que Donald Trump se abstenga hasta entonces de cualquier decisión sobre la venta de armas a Taiwán.

El jueves, con inusual firmeza, Xi Jinping advirtió a Donald Trump: “La cuestión de Taiwán es la más importante en las relaciones chino-estadounidenses. Si se maneja bien, las relaciones entre los dos países (China y Estados Unidos) pueden permanecer generalmente estables. Si se maneja mal, los dos países chocarán, o incluso entrarán en conflicto”..