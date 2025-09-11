Violencia urbana: el ministerio del interior elimina una directiva desafiada por los periodistas

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 5:20 p.m. Lectura: 1 min.







El Ministerio del Interior anunció el jueves 11 de septiembre, la retirada de una directiva desafiada por los organizadores de periodistas, que temía que no permitiera que la policía se impida cubrir la violencia urbana, el jueves 11 de septiembre.









Este anuncio se hizo en la memoria enviada por Beauvau para una audiencia al final de la mañana ante el Consejo de Estado. Había sido incautado por la unión de periodistas SNJ-CGT sobre esto “Esquema nacional para la violencia urbana” (Snvu), conjunto de directivas para la policía.





“Una nueva versión” texto “Ha sido adoptado y se está difundiendo a todas las fuerzas” de la orden, después de haber sido “Esperado” de una fórmula disputada por organizaciones de periodistas, escribe el interior.





Beauvau reconoce una fórmula “ambigua”





Esta fórmula “Habiendo sido, debido a su ambigüedad, mal entendido por los observadores, se decidió eliminarlo”continúa el ministerio, según el cual se renombró el texto “Guía operativa para la violencia urbana”.





La fórmula en cuestión estipulaba que “Teniendo en cuenta el estado de los periodistas (…) no se puede aplicar en un contexto de violencia urbana”.









Ella había provocado la indignación de sindicatos y organizaciones de periodistas, aguas arriba del movimiento ” Bloqueemos todo “ Miércoles y el día de acción en la llamada de los sindicatos el 18 de septiembre.





Una “primera victoria” para el SNJ-CGT





En un comunicado de prensa, dijo el SNJ-CGT “Feliz con esta primera victoria, así como la disminución del Ministerio del Interior”. “Un cierto número de disposiciones asimilando a los periodistas a los manifestantes con el objetivo de privar a los periodistas de la protección inherentes a su función y a obstaculizar la libertad de informar de manera desproporcionada”argumentó esta unión, defendida por el abogado Arié Alimi.





El SNJ, la primera organización de periodistas, dijo la semana pasada “Amenazada libertad de prensa” por estas disposiciones que probablemente evitarán, por ejemplo “Posible policía se deriva”.









En su memoria enviada al Consejo de Estado, el Ministerio del Interior sostiene que el texto anterior “No apuntó (…) disminuir los derechos de la prensa”.





Según el ministerio, el texto tenía la intención de “Tenga en cuenta que ciertas obligaciones” Policía para periodistas (designa un referente al que abordar, brinde información en tiempo real …) “Eran incompatibles con la naturaleza inesperada de los disturbios urbanos”.