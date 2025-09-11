“Nuevo método”: estas (muy) muchas veces que Macron aseguró que había cambiado y quería gobernar de manera diferente

Publicado el 11 de septiembre de 2025 a las 5.30 p.m. Lectura: 4 min.







Todo tiene que cambiar para que nada cambie. Designando a Sébastien Lecornu a Matignon el martes por la noche 9 de septiembre y cargándolo “Consultar las fuerzas políticas representadas en el parlamento con el fin de adoptar un presupuesto para la nación” y “Construya los acuerdos esenciales para las decisiones de los próximos meses”Emmanuel Macron parecía desencadenar un método diferente y menos vertical.





Promover una renovación, de cambio no es la primera vez que una práctica, o en el camino del ser, le asegura a sus compatriotas, y especialmente Emmanuel Macron, que ha formulado esta promesa muchas veces desde su llegada a Elysée, en 2017. ¿Pero con qué efectos?





• Invierno 2018-2019-seis meses después de su llegada, ya la promesa de “cambios”





Ante la ira de los “chalecos amarillos” a fines de 2018, Emmanuel Macron no tiene más remedio que tratar de calmar el juego. El promete un “Reflexión profunda” para “Cambios básicos” en diciembre. El mes anterior, había hablado por primera vez de “Cambio de método” Dirigiéndose a los alcaldes de Francia. Una declaración que había precedido al establecimiento de los cuadernos de las quejas en los ayuntamientos, permitiendo a los habitantes de las ciudades escribir sus reclamos allí. Ya, en ese momento, Emmanuel Macron quería cambiar su enfoque.





• Abril de 2019: Macron quiere “cambiar su método” y probar diferentes formatos de debate





Durante una conferencia de prensa para salir de la crisis de “chalecos amarillos”, el jefe de estado promete, “Un nuevo método” con el fin de “Realizar muchos malentendidos”. Todo esto después de admitir hacer ” Camino equivocado “y esto, después de dos meses de discusiones en el marco del gran debate nacional. Esta inmensa consulta ciudadana que había movilizado a la población en temas principales, como la organización del estado, los servicios públicos y la democracia. Se han realizado propuestas, el referéndum de la iniciativa compartida (RIP) entró en vigor a principios de 2025, pero no se ha firmado ninguno hasta la fecha.









Luego se lanzó un acuerdo climático ciudadano entre octubre de 2019 y junio de 2020. Después de varios meses de reflexión, 150 ciudadanos extraídos por lot hicieron propuestas que Emmanuel Macron había prometido someterse al Parlamento. Si la cobertura mediática del proyecto rima con esperanza, los resultados están confundidos. El trabajo de los ciudadanos a veces se abandona unos meses después. De un proyecto ambicioso sigue un cierto “Amargura”informa “Le Monde”.









• Febrero de 2020: otra historia de “método” para cambiar





El martes 11 de febrero de 2020, el presidente de la República convocó a los miembros de su mayoría para comenzar un diálogo político. Frente a los diputados, declara que “El final del término de cinco años, después de las pensiones, es el soberano y la ecología. Con un nuevo método, más transparencia”. El “nuevo método”, nuevamente. Pero el comienzo de la crisis Covid detendrá a este tema político.





• Julio de 2020 – Después del nombramiento de Castex para Matignon, Macron asegura que quiere “cambiar su camino”





Por primera vez en una entrevista durante las vacaciones nacionales, Emmanuel Macron atrae la perspectiva de la política francesa para el final de su primer mandato. Con, una vez más, se anunció el cambio. En particular para responder a las crisis que afectan al país, pasado o por venir; Covvid, “chalecos amarillos” o pensiones. Para el jefe de estado, es necesario “Cambiar la ruta” Para llegar allí, informes en ese momento “Le Monde”.





• Primavera 2022: su programa y reelección, o la promesa de una “nueva era”





“Quiero cambiar mi método”asegura a Emmanuel Macron el 17 de marzo de 2022, con motivo de la presentación de su programa presidencial. Poco más de un mes después, el 24 de abril, fue elegido contra el Frontist Marine Le Pen con el que la brecha se ha reducido en gran medida. De los campeones de Mars, da un discurso que sugiere un futuro diferente, deseando “Un método refundado” para el gobierno. También asegurarse de que el país haya entrado en un “Nueva era”. Un nuevo macron, por lo tanto, pero ¿para qué resultado?









• Primavera-verano 2023: después de la dolorosa adopción de la reforma de las pensiones, Macron quiere “reconstruir”





Promulgado el 14 de abril de 2023, la ley de reforma de pensiones adoptada en fórceps en la asamblea sacudió el país durante mucho tiempo. Una vez más, Emmanuel Macron intenta jugar la carta del cambio de método, durante un discurso pronunciado el 17 de abril y hablar de “Reconstruir y recuperar el impulso de nuestra nación”. Pero sin renunciar al 49-3.





Para encontrar una forma de diálogo y superar los bloqueos políticos, lanzó el 30 de agosto las “reuniones de Saint-Denis”. Si todos los líderes del partido se reúnen alrededor de la mesa con Emmanuel Macron para esto primero, el acuerdo no dura. La segunda reunión del 17 de noviembre se llevará a cabo sin los ejecutivos de PS, LFI y LR. Al igual que el símbolo de una clase política fracturada sostenible, una ausencia de consenso y un presidente acamparon en sus posiciones.





• El verano 2024 antes de la legislativa posterior a la disolución, Macron asegura que “la forma de gobernar debe cambiar”





Después de la bofetada de las elecciones europeas, Emmanuel Macron asegura, en una carta a los franceses unos días antes de las elecciones legislativas, que “El camino de gobernar debe cambiar profundamente”. “El futuro gobierno, que necesariamente reflejará su voto, lo reunirá, deseo, los republicanos de diversas sensibilidades que habrán sabido por su coraje de oponerse a los extremos”lo asegura. El resto es conocido: de la Tripartición de la Asamblea después de que las elecciones legislativas nazcan el nombramiento de Michel Barnier, quien durará tres meses en Matignon. El comienzo de un callejón sin salida político.





• Diciembre de 2024 – Macron cuenta con “un nuevo método” para formar un gobierno





Cinco días después de la censura de Michel Barnier, Emmanuel Macron está buscando un nuevo primer ministro. El 9 de diciembre de 2024, recibió los diversos jefes de partidos políticos, incluido el jefe de ambientalistas, marine tondelier. Al final de las discusiones, ella asegura a la prensa que él propuso un “Nuevo método” – Reúna el programa de diversas fuerzas políticas para hablar – para construir el futuro gobierno. Quién será el de François Bayrou, quien durará nueve meses.









• Septiembre de 2025 – “Consulte las fuerzas políticas”, la tarea confía a Lecornu por Macron





Al garantizar que el Primer Ministro fuera a discutir con los partidos políticos antes de esperar la no censura, esencial que adopte el presupuesto, el Elysée parece haber implementado un método diferente basado en el diálogo, mientras que el jefe de estado es criticado regularmente por su ejercicio vertical de poder.





El ex ministro de las Fuerzas Armadas, un fiel del presidente, ahora debe consultar a las fuerzas políticas del país para adoptar un presupuesto para 2026. Queda por ver si este nuevo método funcionará. En el Perron de Matignon, el nuevo primer ministro también prometió “ ruptura En el formulario, como en la parte inferior.