1.400 personas participan en una peregrinación LGBT+ al Vaticano, una primera histórica

Publicado el 6 de septiembre de 2025 a las 2:13 p.m. Lectura: 2 min.







Una primera en el Vaticano: más de mil católicos LGBT+ y sus seres queridos están haciendo una peregrinación este fin de semana como parte del“Año santo”A “Señal importante” Hacia más diversidad en la Iglesia Católica. Son más de 1.400, de alrededor de veinte países que han respondido a la invitación de la Asociación Italia. “La Tenda di Gionata” (Tienda de Jonathan) Para participar en el año del Jubileo de la Iglesia, organizado cada 25 años. No se planea una audiencia privada con el Papa Leo XIV. Pero si los grupos LGBT+ ya han visitado el Vaticano, esta es la primera vez que tal peregrinación se ha registrado en el calendario oficial del Jubileo.













“Una señal realmente importante”





Al igual que millones de otros peregrinos, los participantes volverán este sábado 6 de septiembre, la arteria principal que lleva al Vaticano a cruzar el Vaticano para cruzar el Vaticano para cruzar el Vaticano para cruzar el “Santa puerta” de la imponente basílica de Saint-Pierre. Por la mañana, cientos de ellos participaron en una misa presidida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal italiana en la Chiesa del Gesu, en el centro de Roma, después de una vigilia de oración, el viernes con testimonios.













“Un proceso muy lento”





Desde su elección en 2013 hasta su muerte en abril, el Papa Francisco, ardiente defensor de una iglesia abierta a “Todos, todos, todos”ha multiplicado los gestos de recepción hacia la comunidad LGBT, sin hacer que la doctrina evolucione. Su decisión a fines de 2023 de abrir bendiciones a las parejas del mismo sexo causó escudos en los círculos conservadores, especialmente en África. ¿Qué decisión hará que su sucesor estadounidense, hasta ahora sea muy discreto, sobre el tema?





Para Beatrice, un italiano de 60 años que vino a acompañar a su hijo homosexual, “Todavía hay mucho que hacer”comenzando con el cambio de mentalidades. “Muchos de nuestros hijos ya no van a la iglesia (…) porque se les ha hecho sentir que están equivocados. Debe cambiar absolutamente”explica a esta mujer de Bolonia (Norte), también miembro del Comité Tenda di Gionata. “Lo más urgente sería capacitar a educadores, seminarios, sacerdotes y obispos, comenzando desde abajo, catecismo, magisterio” incluso si “Es un proceso muy lento”.





En doce años de Pontificado, el Papa Francisco “No tenían miedo de decir las palabras”que tiene “Muchos de -dramatizaron el tema de la homosexualidad dentro de la iglesia”saluda a Hugo. “Ya no es una gran palabra. Y eso, creo que es solo una puerta abierta para muchos otros desarrollos”quiere creer.