Violencia en Betharram: «Hice todo lo que tenía que hacer cuando era ministro», dice Bayrou

Por

El nuevo Obs

Publicado en



15 de febrero de 2025 a las 4:47 p.m. actualizó el



15 de febrero de 2025 a las 6:03 p.m.

Tiempo de lectura: 2 min.







Dice que tiene «Haz lo que (él) tuvo que HACER ». El primer ministro François Bayrou se reunió con víctimas de violencia sexual este sábado 15 de febrero en Collège-Blycée de Betharram (Pyrénées-Atlantiques), reuniéndose al final de la cual dijo que «tenía» Hecho todo eso (él) tenía que hacer cuando (él) era ministro « de educación de 1993 a 1997, y en 1996 preguntó en 1996 una inspección de este establecimiento católico.









El enjuiciamiento de la PAU investiga más de cien quejas por agresiones físicas y sexuales en este establecimiento católico privado bajo contrato estatal entre los años setenta y noventa.





«Cuando supe en 1996 la primera queja por una bofetada, tuve una inspección general del establecimiento organizado»dijo François Bayrou. En este informe, al que «Le Figaro» y FranceInfo tuvieron acceso, se dice que la lista universitaria Notre-Dame de Betharram fue, en 1996, en 1996 «, fue en 1996», fue en 1996 «, no es un establecimiento donde los estudiantes son brutalizados ».





» Hice todo lo que tenía que hacer cuando era ministro Y Hice todo lo que pensé que tenía que hacer cuando ya no estaba «completó François Bayrou, después de una reunión de tres horas con varias víctimas en el ayuntamiento de Pau.





Preguntas sobre el estado de las víctimas





Al final de la reunión, el portavoz de las víctimas de Betharram Alain Esquerre habló de un «Día histórico» Y «Una gran victoria». François Bayrou anunció que iba a preguntar «Magistrados adicionales» Para «Ve al final» Trabajo de encuesta sobre quejas de las víctimas, incluido un número «Colosal» todavía descansa «Tapi a la sombra»según Alain Esquerre.





François Bayrou también deseó » examinar « la gestión de las víctimas de violencia sexual incluso sin «Condenación criminal». «Tenemos que hacernos esta pregunta: legalmente, ¿cuál es el estado de las víctimas que sabemos que han sido víctimas, pero cuyos actos se prescriben?» ¿Cómo podemos reconocerlos y cómo podemos ayudarlos? »»insistió en el jefe de gobierno.









En este sentido, anunció que el alto funcionario Jean-Marc Sauvé, que había presidido una comisión de investigación sobre violencia sexual en la iglesia, iba a hablar «Con el colectivo» de víctimas de Betharram, «Para compartir con él sus preguntas y sus preguntas».





¿Qué sabía François Bayrou?





François Bayrou está implicado por la izquierda por haber mentido a la Asamblea Nacional, diciendo que no sabía nada sobre lo que estaba sucediendo en Betharram. Repetidamente repitió que no «Nunca escuché sobre» acusaciones de violación. «Nunca me han informado de nada de violencia o violencia de un fortiori sexual»dijo el jefe de gobierno en la Asamblea Nacional. «Nunca me han advertido en ese momento (…) hechos que dieron lugar a quejas o informes»él también dijo. Insumise France denuncia un «Escándalo estatal» y reclama una comisión de investigación, acusando al primer ministro de » mentiras «.





Varios hijos del Primer Ministro se inscribieron en este establecimiento católico, y su esposa enseñó al catecismo allí. Estos enlaces han ganado a François Bayrou para ser interrogado, durante un año, en la investigación del enjuiciamiento de la PAU en más de cien quejas denunciando actos de violencia física, agresión sexual y violación en Betharram.





Varios testigos entrevistados por AFP, después de una investigación realizada por Mediapart, dijeron que el primer ministro tenía conocimiento a fines de la década de 1990 de acusaciones de agresión sexual.