Violación colectiva en la Universidad de Cornell: explicamos este asunto que escandaliza a Estados Unidos

El asunto sacude todas las televisiones estadounidenses, escandaliza a los internautas en las redes sociales y provoca reacciones incluso en Hollywood. Este lunes 28 de septiembre, un fiscal estadounidense reabrió una investigación sobre la presunta violación en grupo de una estudiante de la Universidad de Cornell, perteneciente a la prestigiosa Ivy League, y ubicada en el estado de Nueva York. La víctima presentó recientemente una denuncia civil en la que acusa a siete miembros de la fraternidad Chi Phi, precisando que en el momento de los hechos denunciados -en 2024- casi no se había iniciado ningún proceso judicial. “Le Nouvel Ob” le resume todo el asunto.

En su denuncia civil presentada el 18 de septiembre, la mujer apodada públicamente “Jane Doe” afirma haber regresado sola hace dos años, la noche del 19 de octubre de 2024, de una fiesta de borracheras de su hermandad (organizaciones estudiantiles diferenciadas a menudo presentes en los campus estadounidenses, nota del editor). Supuestamente fue al edificio de la fraternidad Chi Phi (la organización de estudiantes masculinos estadounidenses más antigua, nota del editor) para ver a un amigo. Ella informa haber estado allí. “regado” de alcohol y presión para tomar ketamina. Inicialmente, dos hombres de la fraternidad supuestamente la agredieron sexualmente. Luego, más tarde esa noche, otros se habrían unido a ellos, invitados a través de un grupo de Snapchat.

Capturas de la conversación, reveladas por el medio estadounidense CBS, muestran escalofriantes mensajes, enviados a la 01:42 de la madrugada durante la relación sexual. “gratis”A “tienda aún abierta”… La denunciante fue presuntamente violada por siete hombres durante varias horas. Además de esta conversación, la denuncia de 101 páginas se transmite y comenta ampliamente en línea. Y ahora provoca una avalancha de reacciones de personas que se sorprenden de que no se iniciaran acciones legales cuando la víctima lo denunció por primera vez a la policía. Porque la víctima denunció que los presuntos responsables habían podido “ mitigar el alcance de su conducta presentando disertaciones” en la universidad.

Por su parte, el portavoz de la universidad, Kyle Kimball, recuerda que se adoptaron sanciones disciplinarias contra los presuntos autores, que van desde “hasta la exclusión y suspensión. » Y que nunca les habían pedido un ensayo “como única consecuencia de su comportamiento. » La fraternidad Chi Phi se disolvió en 2024.

Kyle Kimball asegura ahora que la universidad apoya la decisión de reabrir las investigaciones. Por su parte, Matthew Van Houten, fiscal del condado de Tompkins, se justificó el lunes en un comunicado de prensa por no haber procesado a los autores en 2024. Según él, el testimonio de “Jane Doe” no demostró entonces una falta de consentimiento. La universidad acordó esta semana una investigación independiente sobre su manejo del asunto.

En noviembre de 2024, el denunciante acudió a la comisaría de policía de la Universidad de Cornell. Según Matthew Van Houten, en ese momento ella describió su consumo de drogas y sus relaciones sexuales como “voluntario, consciente y consentido. » Por su parte, su abogado asegura que entonces fue “traumatizada, entumecida e incapaz de funcionar o aceptar el horror de lo que le pasó”.

La comisaría, por su parte, envió transcripciones de sus intercambios el 14 de noviembre con Jane Doe, mencionando esta frase: “Puedo decir al 100% que fui violada. » Y ABC News lo complementa con otro informe policial del 15 de noviembre que contiene esta acusación: “Deberían haber sabido lo drogado que estaba por la forma en que arrastraba las palabras”.

Fue al leer la nueva denuncia civil que Matthew Van Houten consideró necesario reabrir la investigación. Ahora está considerando iniciar acciones penales contra los siete hombres y reconoce “Que pueden ser necesarios años de terapia y reconstrucción para que las víctimas de agresión sexual comprendan y aprecien plenamente lo que les sucedió”.

Sin embargo, el asunto sigue agitando a Estados Unidos. En reacción a este asunto, la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez denunció el domingo durante una reunión un “ cultura de violación, agresión sexual y pedofilia » De nuevo “protegido en establecimientos de élite. » El denunciante, “Esta superviviente, ha terminado sus estudios, porque no puedes quedarte en la universidad cuando te pasa algo así. »

La actriz británica Florence Pugh publicó un mensaje en su cuenta de Instagram seguida por más de 10 millones de suscriptores donde también critica “Las instituciones de educación superior (que) rutinariamente fallan a las mujeres (y) capacitan a hombres a quienes se les dice repetidamente que pueden causar daños extremos sin correr el riesgo de represalias”.

Según la propia Universidad de Cornell, el 35% de las estudiantes universitarias habrán experimentado contacto sexual en 2025 “no consentido”, es decir, usando “fuerza o incapacidad”. Y para especificar que “La mayoría de los incidentes ocurren en locales afiliados al campus, como residencias universitarias o casas de fraternidades” y que “el alcohol está involucrado en más de la mitad de los casos”. »