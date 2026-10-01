Una semana de conferencias para reflexionar sobre las finanzas sostenibles

Las finanzas sostenibles, que optan por financiar únicamente estructuras que se ajusten a las trayectorias de transición ecológica, son un actor esencial para el desarrollo de la economía. ¿Pero cuáles son sus proyectos prioritarios? La redacción de “New Obs”, en colaboración con Goodvest, se moviliza para trazar los caminos del futuro durante cuatro tardes.

Martes 13 de octubre

“Autopsia de un verano abrasador: acabar con los combustibles fósiles”

Aprendamos finalmente las lecciones, escuchemos el llamado de los científicos: ¿cómo podemos acelerar la salida de los combustibles fósiles?

Con : Arturo Kellerexperto en riesgos sistémicos y estrategias de resiliencia colectiva y Olivia Blanchardfundador de Nature in Finance.

Presentado por Arnaud Gonzague, editor jefe adjunto de “New Obs”

miércoles 14 de octubre

Alinearse con tus valores: el impacto de nuestro dinero

Consumir, ahorrar, invertir: ¿y si nuestro dinero fuera una papeleta de futuro que deseamos dejar a las generaciones futuras?

Con : Julien Benayoun, cofundador y director ejecutivo de Lita, Nicolás Schweizer, cofundador y director ejecutivo de La Vie, y Daphne Dupont-Gurs, socio en Ring Capital

Presentado por Sylvain Courage, subdirector editorial de “New Obs”

jueves 15 de octubre

Elecciones presidenciales: 5 años para transformar de manera sostenible las finanzas

El poder cambiará de manos: ¿qué papel pueden desempeñar las finanzas en la construcción de una economía sostenible, sólida y resiliente?

Con : Pablo Schreiberasesor senior de políticas de Reclaim Finance, Christian Bruèreindustriales circulares y Aurore Piñón-Jacques, cofundador de Goodvest

Presentado por Sylvain Courage, subdirector editorial de “New Obs”

viernes 16 de octubre

Reencantar el futuro: por un futuro deseable

Un taller para liberar la imaginación para reactivar nuestro músculo utópico.

Con : Mamadou Dembélé, fundador de La historia del impacto, Hortensia Noiret, facilitador 2030 Glorioso y Nicolás Georges, presentador 2030 Glorioso

Del 13 al 16 de octubre de 18:30 a 18:30 horas. en la Casa del Clima, 39 rue du Caire, 75002 París

Programa completo e inscripción gratuita en: https://www.goodvest.fr/les-super-pouvoirs-de-la-finance#inscription