Bloqueos de institutos: los campus universitarios se suman a la movilización, la sala de un instituto destruida por un incendio en Nantes

Estudiantes de secundaria que exigen maestros sustitutos y más recursos juegan este jueves 1 de octubre.“segundo acto” de su protesta en compañía de los estudiantes.

En total, por la mañana se llevaron a cabo 340 acciones frente a escuelas secundarias y se registraron 169 bloqueos, según los informes policiales.

También se produjeron incidentes violentos en Besançon y en Toulouse, donde los jóvenes invadieron determinadas arterias y las vías del tranvía, bloqueando completamente el tráfico en determinados puntos.

El presidente de la USL, Ryad Rani, pidió el miércoles, durante una rueda de prensa conjunta en París con la Unión de Estudiantes, una “segundo acto” hacer valer demandas comunes. Con la secretaria general del segundo sindicato de estudiantes, Eloïse Lefebvre-Milon, convocan “todas las organizaciones sindicales, asociativas y políticas a sumarse a la movilización” jueves y martes 6 de octubre, y exigen una “financiación masiva de escuelas secundarias y universidades”.

Unef, la tercera organización estudiantil, también convoca a los estudiantes “salir a las calles en toda Francia” contra el “eliminación masiva de plazas en las universidades” y la congelación de APL en particular.

Según la Unión de Estudiantes, una treintena de campus fueron bloqueados el jueves por la mañana en París, Estrasburgo, Marsella, Lyon 2, Reims, Poitiers e incluso Nanterre. Esta es una movilización “histórico” según el sindicato de estudiantes. El acceso está impedido pero las universidades pueden realizar cursos a distancia, según el sindicato.

Ante la situación, el primer ministro Sébastien Lecornu convocó una reunión de crisis el jueves a las 13.00 horas. en el Ministerio del Interior. Pidió a sus ministros que renunciaran a sus viajes, informó su entorno. El Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, le preguntó que “los cursos se imparten a distancia cuando daños o bloqueos impiden recibir a los estudiantes con total seguridad”anunció el jueves en X. El gobierno cree que el movimiento se ha desplazado hacia “violencia urbana”.

Los servicios de inteligencia franceses creen que el movimiento de bloqueo de las escuelas secundarias es una “Maniobra organizada por LFI y sus representantes ultraizquierdistas”indicó Matignon al final de la unidad de crisis interministerial que se celebró sobre el tema.

El Gobierno intentó el miércoles poner fin a la expansión del movimiento anunciando la apertura de una “plataforma de consulta” a cual “todos los estudiantes de secundaria podrán contribuir”. Podrán presentar sus demandas e inquietudes de manera territorializada. A “restitución nacional” será organizado para “proporcionar respuestas estructuradas”prometió el ministro de Educación Nacional, Édouard Geffray, durante una rueda de prensa conjunta con el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Sólo el miércoles fueron detenidas 625 personas y 83 policías y gendarmes resultaron heridos. Desde el inicio de los bloqueos, 119 estudiantes y personal han resultado heridos, según el informe comunicado el miércoles por Édouard Geffray.

El IGPN, el “fuente de fuentes”fue objeto de tres investigaciones luego de que estudiantes de secundaria resultaran heridos durante bloqueos de establecimientos, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, según quien intervino la policía. “con mucha proporcionalidad”.

Estas investigaciones se refieren a hechos ocurridos en Sevran (Seine-Saint-Denis), Saint-Ouen-L’Aumône (Val-d’Oise) y Tours, donde un joven resultó herido en la cabeza el miércoles y fue hospitalizado. Según el fiscal, sus heridas son “compatible” con una inyección de LBD.