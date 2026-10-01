Presupuesto 2027: congelación de APL, tasas de inscripción de BTS, pensiones… El gobierno desvela una serie de medidas inflamables

Medidas de pensiones, congelación de las APL, reducción a la mitad del presupuesto de la Seguridad Social, creación de nuevas tasas de inscripción para los estudiantes de BTS y de las clases preparatorias… El Gobierno ha desvelado, este jueves 1 de octubre, las grandes líneas de su proyecto de ley de finanzas (PLF) y de su proyecto de ley de financiación de la seguridad social (PLFSS), al tiempo que reclama una ” esfuerzo “ de 54 mil millones de euros para 2027.

En su documento, el ejecutivo destaca en primer lugar la figura de “43 mil millones de euros en medidas de recuperación”cantidad que condiciona “logro” del objetivo de déficit público del 5%. Esta cifra cubre el “nuevas medidas”explica el ministro de Economía, Roland Lescure.

Los diputados del PS ya ven en este presupuesto “una provocación”Y “ninguna mano extendida” para votar por ello. El líder rebelde Jean-Luc Mélenchon y la secretaria general de la CGT Sophie Binet hablaron respectivamente de un ejecutivo que se comporta de manera “irresponsable” y en “incendiario” mientras que el movimiento de escuelas secundarias y estudiantes está ganando impulso.

Para intentar restablecer las finanzas públicas, el gobierno pretende, en particular, limitar el aumento del gasto sanitario al 2% en 2027. Quiere reducir el déficit de la Seguridad Social en 2027 a 12,7 mil millones de euros, después de 21,8 mil millones en 2026, según el PLFSS.

En particular, se pedirá a los jubilados que aporten hasta 5.500 millones de euros. Es posible que las pensiones superiores a 1.260 euros ya no estén totalmente indexadas a la inflación. El Gobierno también quiere reducir el límite máximo de la reducción de la que disfrutan los jubilados hasta los 3.000 euros, frente a los 4.439 euros actuales. Esta reducción no afecta “Solo un tercio de los hogares tiene un jubilado” y la reducción de su techo “reducirá en una cuarta parte el coste de este gasto tributario que ha aumentado un 60% en quince años”podemos leer el resumen del presupuesto para 2027.

Por último, el aumento del 10 % de la pensión de jubilación para los padres de tres o más hijos podría sustituirse por un subsidio a tanto alzado. Su cuantía se determinaría mediante decreto.

El gobierno planea no revaluar, “excepcionalmente en 2027”asistencia personal de vivienda (APL) y tiene la intención de implementar restricciones para estudiantes de familias adineradas. Estos últimos tendrán que elegir entre APL y “la ganancia fiscal para sus padres” vinculados a su vinculación al hogar fiscal o a la deducción de la pensión alimenticia que se les haya pagado.

El gobierno quiere en 2027 “mantener las prestaciones familiares en su nivel de 2026”mientras que suelen revaluarse cada 1 de abril al nivel de inflación, en su proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). Esta congelación de los subsidios familiares debería permitir ahorrar 500 millones de euros, espera el gobierno, que también quiere una reducción de 600 millones de euros en el gasto destinado al subsidio de regreso a clases.

Finalizado “gratis” inscripción del Brevet de Technicien Supérieur (BTS) y clases preparatorias para las Grandes Ecoles (CPGE) ? El gobierno prevé, para los estudiantes no becados, cobrar 178 euros de tasas anuales en BTS y 270 euros para los de CPGE. Estarán exentos de estos derechos de inscripción los estudiantes becados, tutelados de la Nación y de la República y los estudiantes con condición de refugiados o solicitantes de asilo.

Los estudiantes del CPGE no becados, que deben matricularse al mismo tiempo en la universidad, ya pagan 180 euros, además de 105 euros (en 2026) por la contribución de estudiante y vida universitaria (CVEC).

Ante estas medidas, la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, consideró que el Primer Ministro se estaba comportando de manera “incendiario”y esto, “Mientras nuestras escuelas secundarias están en llamas, literal y figurativamente, lamentablemente. » El líder del Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, denunció también una “gobierno (que) provoca a la juventud estudiantil”juzgando esta medida “absurdo e irresponsable. » A “provocación” También abordó a Boris Vallaud, jefe de los socialistas en la Asamblea.

Sin impuestos en muchos países, incluida Francia, el destino del queroseno, el combustible para aviones, podría cambiar. En 2027, el gobierno desea aplicarlas en el territorio continental ” contribución “ para financiar combustibles sostenibles. y esto “en proporción a los volúmenes de queroseno fósil liberados para el consumo”sabiendo que los principales proveedores son TotalEnergies, Shell, Repsol y empresas especializadas como el grupo kuwaití Q8 Aviation.

Para lograrlo, el ejecutivo dispone que“una organización designada por decreto en el Consejo de Estado tras un procedimiento de selección” puede firmar “contratos de compra a largo plazo con productores” de estos combustibles sostenibles, que “revenderá los volúmenes así adquiridos a proveedores de combustible de aviación, en virtud de contratos a más corto plazo”escribe el gobierno.