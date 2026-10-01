Tres escenarios para un presupuesto: cómo el gobierno podría salir de este rompecabezas

Desde 2024 y la desaparición de cualquier mayoría en la Asamblea Nacional, la aprobación de los presupuestos ha sido incierta y tormentosa. Durante los dos últimos años, la ley de Finanzas no pudo ser adoptada según el calendario previsto por la Constitución (antes del 31 de diciembre) y fue necesario recurrir a una “ley especial”, extendiendo la aplicación de la ley de Finanzas del año anterior hasta que se pudiera adoptar la ley de Finanzas del año, en febrero.

Por tercer año consecutivo, la secuencia presupuestaria promete ser agitada y constituir un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno y el Primer Ministro. Pero probablemente por diferentes motivos.

No nos detendremos en el estado del clima social, que se ve afectado en particular por el aumento de los precios de los combustibles, contra el cual el gobierno difícilmente puede actuar debido a la situación económica y a la crisis financiera que se avecina. Este contexto aumenta la dificultad, pero aquí la forma (es decir, la forma en que se puede aprobar el presupuesto) cuenta más que el fondo (es decir, el contenido mismo de la Ley de Finanzas).

La principal dificultad del gobierno es el plazo electoral de 2027. La campaña necesariamente entrará en el debate y será difícil para los partidos políticos que pretenden vencer al candidato o candidatos del bloque central justificar cualquier apoyo al gobierno. Pero, paradójicamente, este plazo es quizás lo que aún podría salvar la aprobación de un presupuesto. Para entender esto, consideremos las distintas hipótesis: sólo hay tres.

La primera: bis repetido placentario. Dado que la Ley de Finanzas ya se adoptó después del plazo del 31 de diciembre, ¿por qué no podría adoptarse nuevamente este año? Entonces bastaría con adoptar una nueva ley especial. Sin embargo, la situación en 2026 es diferente a la de los dos años anteriores. En efecto, mientras que en 2024 y 2025 se trataría de retrasar la aprobación del presupuesto unas semanas, el aplazamiento en 2026 sería sin duda de varios meses. Porque es difícil imaginar que el Parlamento consiga en enero lo que no pudo hacer en diciembre, mientras las elecciones presidenciales se celebran en abril.

Si se verifica esta hipótesis, podemos esperar que la ley especial se mantenga hasta las elecciones presidenciales, o incluso hasta las elecciones legislativas que se organizarán posteriormente. Sin embargo, la ley especial sólo prorroga la Ley de Finanzas para el ejercicio en curso, es decir para 2026, sin posibilidad de tener en cuenta la evolución de la situación económica y financiera de Francia. Baste decir que prorrogar esta ley de Finanzas durante varios meses expondría a Francia al riesgo de una crisis importante, algo que los partidos políticos saben muy bien. A pesar de su oposición al gobierno, es poco probable que se resignen a esta solución.

El segundo: numquam antea. Incluso si el año pasado se considerara esta posibilidad, la ejecución del presupuesto mediante ordenanza no tendría precedentes. El artículo 47 de la Constitución permite que, si el Parlamento no ha decidido en un plazo de 70 días, “las disposiciones del proyecto podrán entrar en vigor mediante ordenanza”. Este “pronunciación del Parlamento” significa que el proyecto de ley no debe haber sido adoptado definitivamente ni rechazado definitivamente. Además, existen dudas sobre el alcance de “Disposiciones del proyecto” Lo que preocupa: ¿es este el proyecto de ley tal como se presentó inicialmente o se pueden incorporar las enmiendas votadas durante su examen? Si a veces se defiende esta última posibilidad, no parece convincente, ya que plantea numerosas preguntas (¿qué enmiendas, si el Gobierno puede elegir unas para excluir otras, si deben integrarse las enmiendas adoptadas durante la lectura actual e interrumpidas por la intervención del plazo, etc.?). Además, lo dispuesto en el último párrafo del artículo 40 de la Ley Orgánica de Leyes de Hacienda (LOLF) parece referirse expresamente al proyecto de ley inicialmente presentado.

Esta hipótesis permitiría disponer de un presupuesto, pero es doblemente peligrosa. Por un lado, es muy probable que el gobierno no sobreviva y que se adopte inmediatamente una moción de censura para sancionar a un Primer Ministro que aprobaría con fuerza “su” presupuesto. Por otro lado, se crearía un precedente y los gobiernos posteriores, menos debilitados que el actual, podrían verse tentados a utilizarlo para superar una discusión parlamentaria, o incluso prescindir de ella. Por tanto, ganaríamos presupuesto, pero perderíamos la democracia que nos queda.

Tercera hipótesis: mas solitario. Al fin y al cabo, la vía tradicional es sin duda la que tiene más probabilidades de tener éxito. Nuestra democracia parlamentaria no estaría en peor situación. La hipótesis de la vía “más tradicional”, es decir, la adopción de un presupuesto sin recurrir al artículo 49, al. 3 de la Constitución, es ciertamente improbable. De hecho, es imposible que los grupos opuestos al gobierno puedan votar a favor del presupuesto, en particular los socialistas (67 diputados) y los republicanos (48), por no hablar de la extrema derecha (122 por la Agrupación Nacional y 17 ciottistas). El voto a favor se limitaría así a la base presidencial (Renaissance, MoDem y Horizons, es decir, 163 diputados) y, posiblemente, a LIOT (22), para un total de 185 cargos electos. Toda la izquierda es más numerosa, con 193 diputados: si vota “en contra”, el presupuesto no podrá aprobarse de esta manera. Por lo tanto, esto último sólo es posible con la doble condición de que uno de los grupos de izquierda se abstenga y que también se abstenga el RN. La probabilidad es baja.

Por otra parte, sin recurrir a la fuerza, es decir, sin imponer medidas excesivamente divisivas y sin permitir el debate parlamentario, el Primer Ministro podría decidir utilizar el artículo 49, párr. 3, al final. En este caso, simplemente tendrá que asegurarse de que la moción de censura no obtenga la mayoría absoluta, es decir 289 diputados, lo que es perfectamente posible. De hecho, tanto los socialistas como la extrema derecha (y ni siquiera les sirve converger, sólo uno de los dos es suficiente) pueden considerar que es necesario tener un presupuesto para llegar a las elecciones, pero que el presupuesto real sólo se aprobará después. Pueden así defender una posición intermedia, consistente en dejar que el gobierno asuma el presupuesto que impone a través del 49, al. 3 –con la condición de que no adopte medidas punzantes– y concentrarse en la esperanza de una victoria en 2027.

La principal dificultad para el gobierno sería entonces proponer un texto que permita tal compromiso y que no se vea socavado durante el período parlamentario. El camino es estrecho, digno de un equilibrista que se mueve sobre su cuerda, pero se corresponde bastante con lo que Sébastien Lecornu practica desde su llegada a Matignon. Podemos apostar a que podrá preservar nuestra democracia parlamentaria, al menos hasta las elecciones de 2027. Alea jacta es !

EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. En el sitio web “New Obs” se puede leer periódicamente su carta blanca, “Un oeil sur la Constitution”, que ofrece una mirada crítica y pedagógica a la actualidad constitucional.